O regresso de viagens a preços incríveis

Confinamento(s), vacina(s), variante(s) e restrições. Depois de quase dois anos em que cada uma das terminologias se tornou de uso diário, o dito "novo normal" parece finalmente aterrar em segurança. Um dos prazeres (ou, em muitos casos, necessidades) que mais se ressentiram com a pandemia foi o de viajar. Com cada país a fechar-se sobre si mesmo e a impor regras apertadas para partidas e chegadas, adiaram-se planos e viagens. A espera, finalmente, acabou!

Com a generalidade da população vacinada e com a propagação controlada, chegou a altura de recuperar as milhas que não fez e embarcar na viagem da sua vida. Nada melhor do que começar o novo ciclo de viagens em grande qualidade e com descontos exclusivos. Para um regresso com todo o prestígio que merece, há duas grandes marcas que se uniram para criar uma oportunidade imperdível: o Universo traz-lhe agora descontos para viajar com a Emirates Airlines.

O mundo à sua espera

Com mais de 80 destinos a partir de Portugal, a Emirates Airlines é a companhia aérea ideal para voltar a viajar em total segurança e com o conforto a que já nos habituou. Em apenas três passos, siga destino e aproveite a viagem a um preço mais económico! Os utilizadores do Universo têm, até 31 de dezembro, descontos até 10% em viagens na Emirates, com reservas até setembro de 2022.

1. Aceda a emirates.pt/universo 2. Selecione a viagem 3. Pague com Universo

Não há condicionantes para aproveitar a oportunidade: todos os voos comprados com o Universo no site da parceria estão contemplados com descontos, independentemente do destino e em todas as classes – económica, executiva e primeira.

Qualidade ímpar a cada voo

Se, numa viagem, o avião é apenas um meio para chegar a um destino, viajar com a Emirates é uma experiência por si só. O conforto e a segurança ímpares a cada voo fazem com que a viagem pareça, por si só, um destino.

Desde a cozinha exclusiva, com ementa adaptada a cada região de destino, ao conforto de cada lugar, e à múltipla oferta de entretenimento para toda a família, cada pormenor é pensado para que mesmo as viagens de longo curso sejam inesquecíveis.

E se todas as compras tivessem desconto?

A parceria com a Emirates leva os clientes Universo às nuvens, mas também em terra há vantagens! Sabia que, ao fazer compras com o Universo, tem desconto de 1% em mais de 50 milhões de lojas em todo o mundo? E que tem descontos exclusivos no combustível ao abastecer na Galp?