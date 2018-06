O cuidado que se tem com a pele, a fragância que se escolhe para imagem de marca ou mesmo o tipo de maquilhagem usado em cada situação são tomadas de posição que se fazem, consciente ou inconscientemente. Que espelham o que se sente e aquilo que se quer transmitir ao mundo. Sem medos, sem preconceitos.

Numa sessão fotográfica a preto e branco, pela lente de Peter Lindbergh, a Douglas levou figuras reconhecidas do público em diversas áreas a mostrar a beleza que realmente importa. Uma beleza natural, individual e cujo amor-próprio sobressai.

São estas três características que unem Cara Delevingne, Alexa Chung e Caroline Daur, a quem se juntaram Amber Valletta, Lineisy Montero e Jon Kortajarena. Em pequenas entrevistas, estas celebridades mostram unanimidade em reconhecer que a beleza vem do interior de cada pessoa e que o cuidado próprio é o mais importante.

Testemunhos dos seis ícones

Para Cara Delevingne, "beleza é quando te sentes mais tu. Não importa se os outros o vêem. Não importa que alguém o pense ou diga. Se te sentes bonito em ti mesmo, isso é mais importante". Também a modelo Lineisy Montero incentiva a que se mostre o verdadeiro eu. "Para mim, beleza é: seres tu próprio. Às vezes, as pessoas pensam que beleza é o que se é no exterior, mas para mim o mais importante é que o se é no interior", conta.

Caroline Daur, conhecida no mundo online por Caro Daur, defende que "a beleza tem muitas facetas". "Quando te sentes feliz, confiante e bem, estás a mostrá-lo no exterior", explica.

O segredo para a aparência sempre impecável de Alexa Chung? "Quero mostrar quem sou. Na minha cabeça, no meu coração, eu. Aqui e neste momento. Quero que o meu reflexo no espelho mostre como me sinto, pertencemos um ao outro. A minha cara sou eu. Diria: fá-lo por ti", revela a it girl.

Uma coisa é certa, todos os convidados da Douglas defendem que a beleza vem de dentro. "Para mim, beleza é algo que te faz sentir bem no interior. Quando olhas para alguma coisa ou alguém e se gera uma emoção e te faz sentir feliz ou alegre, ou até às vezes em paz ou inspirado. Pode ser algo desde o sol às montanhas, o oceano, a pessoa que amas ou uma peça de arte. Penso que se pode ver beleza em qualquer coisa. Se se abrir a mente e os olhos", afirma Amber Valletta.

Jon Kortajarena confirma: "quando se é adolescente, pensamos que a beleza é aquilo que vemos com os olhos. Quando crescemos, vemos que a beleza é aquilo que o coração consegue ver e sentir".

#doitforyou

A nova campanha #doitforyou da Douglas quer estimular a autoconfiança e ser inspiração para que todos sejam tudo aquilo que quiserem ser, sem restrições.

No universo da beleza, é importante destacar a multiculturalidade e a diversidade. De corpos, de rostos e de pessoas. Oferecer o que melhor se adequa a cada pessoa, ao invés de massificar cuidados e tendências, sem ter em conta os traços específicos de cada um.

Com uma nova imagem, a Douglas pretende não só rejuvenescer a marca, com um toque mais moderno e luxuoso, como também reforçar a preocupação e a ligação íntima com o cliente. A união entre as letras D e O, através de um entrelaçado, mostra o pilar que sustenta e que traduz o sucesso.