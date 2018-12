O natal é de se comer!

O Natal é partilha entre família e amigos. E se há quem pense que a corrida às compras corrompe o espírito da quadra, há presentes que espelham a verdadeira alma natalícia e lhe dão um sabor especial. Esta gama de produtos gourmet abre apetites, cria memórias e é ideal para oferecer, desfrutar e partilhar nos encontros festivos entre amigos e colegas, na consoada ou passagem de ano. As "Nossas Iguarias" são aqueles presentes "de se comer" a sorrir!

A todos um bom cabaz

Vinhos, doces, queijos, enchidos... a lista é longa e irresistível. Se não se consegue decidir por um só produto, ofereça um cabaz personalizado com lombos de bacalhau da Islândia cuidadosamente capturados e azeite de Trás-os-Montes DOP, para uma noite que se quer com sabores exclusivos à mesa.

100% à portuguesa, com certeza!

Para quem gosta de transformar o trivial em extraordinário, mas não dispensa o que de melhor existe na gastronomia portuguesa, queijos e enchidos são o presente ideal. Do queijo de São Jorge DOP 7 meses ao presunto de porco preto curado naturalmente com sal marinho, há um universo de sabores à sua espera.

Quer elevar o presente a outro nível? Junte o Vinho Regional Douro Reserva 2016 um bom livro e ofereça um cabaz de luxo.

Hora de pausa

Este Natal o melhor presente não está no sapatinho. Vem numa caixa de bolachas de amêndoa preparadas de acordo com a mais antiga receita belga ou numa caixa de cápsulas de cafés seleccionados com o que há de melhor no mundo. É ou não o presente perfeito para o colega de trabalho que anda sempre a correr?

Gourmets & foodies

Uns mais refinados, outros mais inovadores e alternativos. Uns amantes declarados do requinte, outros exploradores gastronómicos apaixonados pela cozinha. Se conhece alguém com estas características, temos o que poderá ter pedido ao Pai Natal: as vieiras francesas na concha – com a receita no verso da embalagem que o amigo foodie não vai querer perder – e o pack de três doces gourmet (abóbora e noz, figo e alfarroba e maçã com canela).

Chocoólicos

Esqueça os chocolates que já conhece. Aqui falamos de trufas de chocolate com avelãs, caramelo ou recheio de baunilha com chantilly, numa embalagem que faz jus à excelência do savoir-faire belga, prontas a fazer as delícias dos chocoólicos, anónimos ou não.

Presentes ao natural

Cada um sabe de si, mas não vai ser nada fácil resistir às iguarias natalícias. Enfim, recupera-se depois das festas. A flor de sal 100% natural e recolhida à mão e o mel de rosmaninho selecionado são bons, apresentam-se em frascos bonitos e fazem bem. Quem é amigo da natureza e da saúde, quem é?

Reis magos: pai, tio, avô

Ouro, incenso e mirra? Aqui é mais vinhos, como o Moscatel Roxo de Setúbal. A pensar num Natal com boa disposição, são bons para oferecer ou no foodparing natalício. Isto pede um brinde!



É uma edição limitada. Conselho? Antes que termine, corra até à loja Pingo Doce mais perto de si!

Festas felizes!