O melhor filme para ver no cinema já está aí

Para ver este filme no cinema só há uma regra: vestir-se a rigor. Sim, para ir ao cinema. Porquê? Porque este não é um filme qualquer. Uma festa de Natal com o maior dos glamours – como nunca viu –, espadas a chocar, golpes fortes, vilões a planear a próxima investida, cabras (sim, leu bem!), punhais a voar, engenhocas secretas, anéis dourados, agentes secretos com muito estilo, uma família real, cavalheiros a dançar e um King’s Man pendurado numa árvore. Se ainda não sabe de que filme estamos a falar... (rufar dos tambores) The King’s Man: O Início acaba de chegar às salas de cinema portuguesas, com as lendas mais maléficas da história.

The King’s Man: O Início

O filme de ação e aventura já estreou em Portugal, só nos cinemas, por isso apresse-se a comprar bilhetes!

Sinopse (sem spoilers!)

Realizado por Matthew Vaughn (o cineasta responsável por filmes como Kick-Ass, X-Men: O Início e Layer Cake – Crime Organizado), The King’s Man é a série de filmes baseada na banda desenhada The Secret Service, de Mark Millar e Dave Gibbons (publicada pela Icon, da Marvel Comics).

O elenco deste novo filme conta com o incrível Ralph Fiennes (o ator de Harry Potter, na personagem d’Aquele-Cujo-Nome-Não-Podemos-Pronunciar), Gemma Arterton (Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo), Rhys Ifans (Alice do Outro Lado do Espelho), Matthew Goode, Tom Hollander (Pirata das Caraíbas), Harris Dickinson (Ratos da Praia, Maléfica: Mestre do Mal e Mentes Poderosas), Daniel Brühl (Rush – Duelo de Rivais, Sacanas Sem Lei, série O Alienista), Djimon Hounsou (Guardiões da Galáxia), Aaron Taylor-Johnson (Capitão América: O Soldado do Inverno) e Charles Dance (Tywin Lannist em Guerra dos Tronos e Lord Mountbatten em The Crown).

Depois do sucesso dos dois primeiros lançamentos – The King’s Man: Serviços Secretos, em 2014, e The King’s Man: O Círculo Dourado, em 2017 –, chega agora a vez da prequela, uma história que junta os piores tiranos e mentores da história do crime, que se reúnem para planear uma guerra para exterminar milhões. Um homem deve correr contra o tempo para os deter. Conseguirá?

Em The King’s Man: O Início vai acompanhar a ação da eclosão da Primeira Guerra Mundial e descobrir as origens da primeira agência de inteligência independente – uma agência tão refinada quanto brutal. It’s time to dance. Shall we?

The King’s Man: O Início estreou em Portugal, só nos cinemas, a 22 de dezembro.