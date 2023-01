O glamour da Antarte em sua casa (a preços imperdíveis)

A sua casa é o seu espaço – seu. Seja para viver sozinho ou acompanhado, para se divertir com os amigos ou criar os filhos, para relaxar ou trabalhar… ou, quem sabe, para tudo isto! O que importa é que deve ser uma extensão da sua forma de estar na vida, da sua personalidade, do seu gosto. Talvez tenha mobiliário que precisa de ser substituído ou peças que fizeram sentido noutra fase da sua vida. A verdade é que nós mudamos: e a casa também! Passamos a ter outras necessidades, ganhamos outra perspetiva das coisas. Por isso, acredite: investir na casa é investir em si! Um novo ano está a começar. Entre no espírito e acrescente mais uma resolução à sua lista: ir à Antarte e aproveitar os saldos com descontos até 50% para renovar a decoração da casa.

É mais romântico ou pragmático? Gosta de exuberância ou simplicidade? É fã de peças cheias de detalhe ou prefere um design com linhas direitas? Seja qual for o seu estilo, na Antarte há mobiliário para quarto, salas de estar e de jantar, móveis de entrada e de escritório para todos os gostos.

Reúna os amigos para um cocktail ou simplesmente desfrute da companhia de um bom livro, enquanto relaxa no sofá com chaise longue da sala de estar Cannes. Nesta coleção, encontra também o mobiliário ideal para o escritório ou para criar aquele espaço de trabalho que tanta falta lhe faz ter em casa. E não só! São mais de 100 peças para quarto, salas de estar e de jantar, hall, corredores e escritório em materiais nobres como carvalho natural, palissandro ou nogueira. Se o que lhe apetece mesmo é descontrair a ver um filme ou uma série, escolha um móvel de TV da mesma coleção e recoste-se no sofá com chaise longue Veneza.





Secretária, cadeira de executivo e estantes Cannes.



Sofá com chaise longue Veneza; móvel TV, mesa de centro e mesa de apoio Cannes.

É cosmopolita e adora misturar influências? Então, deixe-se encantar pelas restantes coleções e faça as suas próprias conjugações. Caso prefira fazer apostas seguras, também pode pedir aconselhamento em qualquer loja Antarte. Veja, por exemplo, esta sugestão: que tal ter, na sala de jantar, uma peça marcante como a mesa de refeição Oporto e combiná-la, na perfeição, com o design confortável das cadeiras Paris e com a elegância funcional do aparador Nice? Se procura requinte, então a escolha poderá recair na mesa de jantar Londres. Pode conjugar com cadeiras e aparador da mesma coleção ou de outra ao seu gosto.





Mesa de refeição Oporto, cadeiras Paris e aparador Nice.



Mesa de jantar, cadeiras, aparador e espelho Londres; floreiras Cannes.

Se o foco para 2023 está em ter um quarto mais sóbrio e confortável, onde apetece estar e ficar, a cama Oporto é a ideal para si. A banqueta Londres dá um toque de suavidade ao décor e pode ainda acrescentar umas mesas de cabeceira – por exemplo, da coleção Geneve – ou estantes, consoante o espaço disponível e as necessidade de arrumação. Já a elegância serena da cama Geneve convida ao romance. Junte-lhe as mesas de cabeceira e a cómoda da mesma coleção e o resultado é um quarto que faz sonhar.





Cama Oporto, banqueta Londres e mesas de cabeceira Geneve.



Cama, mesas de cabeceira e cómoda Geneve.

Na Antarte, encontra tudo aquilo de que precisa e que idealizou para a sua casa. Todas as coleções de mobiliário e decoração estão disponíveis nas 14 lojas da Antarte distribuídas de norte a sul do País e na loja online.