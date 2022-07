O bem-estar começa no lar

Já tirou um tempo para si hoje? Na roda-viva em que vivemos, encontrar o tão necessário equilíbrio na vida pessoal, social e profissional pode ser uma tarefa hercúlea.

Clichés à parte, a felicidade dá trabalho e constrói-se dia após dia, a partir de cada decisão tomada.

Num caminho feito no sentido de criar uma vida rica e com propósito, o primeiro passo para o bem-estar físico, mental e emocional poderá ser o autocuidado, a reconexão connosco mesmos e com as nossas necessidades. Para começar, há que priorizar aquilo que é, realmente, importante. Neste sentido, a Whirlpool tem uma palavra a dizer.

Mudar a forma como vive em casa

Para a Whirlpool, quando se trata de bem-estar, todas as escolhas contam. A começar por aquelas que fazemos no lar – o refúgio pessoal de cada um –, onde descontraímos e recarregamos as baterias, regeneramos forças, damos largas à criatividade, nutrimos relacionamentos e cultivamos o amor-próprio.

As soluções domésticas intuitivas da marca prometem mudar a forma como se vive em casa. Ao tornar as rotinas diárias muito mais agradáveis e eficientes, graças a uma interação cada vez mais natural, os novos equipamentos criam um ambiente (cada vez mais) propício ao relaxamento e a verdadeiras experiências de bem-estar. E permitem-lhe ganhar tempo para se focar no que realmente importa: em si.

Armazene sem preocupações, em qualquer lugar do frigorífico

Concebidos para promover a comodidade, os novos combinados Total No Frost da W Collection, pensados ao pormenor para que não tenha de gastar energia mental ou tempo à procura de espaço no frigorífico ou congelador, tornam o armazenamento da comida mais imediato do que nunca.

Dotados de tecnologias únicas, estes eletrodomésticos oferecem uma experiência intuitiva e inteligente que casa na perfeição com as necessidades atuais dos ambientes domésticos. Senão veja.

• Agora já pode abrir o frigorífico todas as vezes que precisar, sem se preocupar com o impacto nas variações de temperatura.

A tecnologia 6º Sentido mantém a temperatura ideal de armazenamento; • Também já não tem de pensar em que prateleira deve guardar os alimentos. Porquê? Porque com a nova tecnologia Cool Breeze todas as prateleiras são certas e armazenar comida passou a ser uma experiência descomplicada. A circulação uniforme do ar garante uma temperatura estável e uma ótima conservação dos alimentos;

• São muitas as soluções de gestão de espaço que tem à disposição, oferecendo a máxima flexibilidade e permitindo adaptar (e otimizar) o espaço do frigorífico às necessidades específicas de cada um:

– A gaveta multitemperatura Multifresh Box oferece três diferentes configurações que se adaptam a vários tipos de alimentos (carnes e peixes, laticínios, frutos e vegetais);

– Com a gaveta Fresh Box+ pode selecionar o nível de humidade perfeito para manter os produtos frescos no seu estado ideal por mais tempo (até 15 dias*);



– A Fresh Box 0° é uma gaveta com uma temperatura baixa para melhor conservar os alimentos delicados e, assim, reduzir a proliferação de bactérias;



– A versátil porta interna flexível permite remover ou colocar as meias prateleiras na altura desejada para facilitar o armazenamento de alguns produtos, como as garrafas;

– E ainda tem a Flexi Shelf +, uma prateleira totalmente dobrável com três posições diferentes, um suporte para garrafas e o tabuleiro de fácil acesso, prático e deslizante, para ter sempre à mão (e à vista) os ingredientes mais utilizados guardados no congelador;

– Por fim, mas não menos importante: com a tecnologia Total No Frost, esqueça para sempre o descongelamento manual.

De repente, tudo é mais simples

Além de altamente intuitivos e versáteis, estes equipamentos também são dos mais silenciosos do mercado** - com apenas 33 dbA de nível de ruído - e primam pelo design contemporâneo e inovador aliado à elevada qualidade e performance.

O autocuidado começa em casa. Se é chegado o momento de mudar, escolha armazenar sem se preocupar. E pensar só no que realmente interessa: o seu bem-estar.













*Com base na perda de peso e na qualidade visual, considerando frutas e legumes comuns. Procedimento de teste interno.

**Baixo nível de ruído alinhado com os líderes de mercado (33dbA).