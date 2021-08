O ADN do café

Para um homem de tantas ações, todas as palavras parecem ser poucas. Rui Nabeiro é, há 60 anos, o rosto de representação do café com cunho português. O Grupo Nabeiro tem escrito nas páginas da sua história o ADN do seu fundador, não apenas na criação, mas em todo o percurso de uma das marcas de maior sucesso em Portugal.

O caminho do Comendador no mundo do café fez-se de forma pioneira, sempre pautado pela inovação e pelo sucesso. Mas o que mais distingue a história de Rui Nabeiro e a história da Delta Cafés não é a qualidade do produto - essa é inegável - nem tão-pouco o seu crescimento contínuo e exponencial. O que verdadeiramente distingue a marca e o homem são as fundações que nunca deixaram de fazer parte do seu ADN: a humildade e a humanidade, a dedicação às origens e a certeza de que é possível, sim, melhorar o que nos rodeia.

Perseguindo a essência do café, a essência das origens, a essência de construção de uma marca, o Comendador alcança um sucesso que poucos conseguiram, com a sua própria essência inalterada. No 90º aniversário de Rui Nabeiro, a Delta Q decidiu criar com uma campanha ímpar que celebra o seu fundador e mostra o verdadeiro impacto que teve nos portugueses.

Participe na celebração

O sucesso de um homem mede-se, também, pela forma como inspira os outros e pelos valores que não apenas segue, mas incute nos outros. O Sr. Rui é acarinhado por todos por se ter mantido íntegro e com os valores inalterados, por ajudar o outro, por melhorar a região e o País. É, mais do que um homem de sucesso, um homem inspirador. A criação da sua empresa ajudou inúmeras famílias e, todos os dias, continua a procurar honrar o legado e deixar uma marca positiva em Portugal.

A certeza de que Rui Nabeiro influenciou tantas pessoas fez com que a Delta Q, desejasse envolver toda a comunidade na celebração do aniversário do Comendador. Para isso, criou um site com o mote “uma celebração palavra por palavra” onde, todos os que queiram participar, podem deixar uma palavra que celebre aquele que é um dos empresários mais acarinhados em Portugal. Visite: 90AnosComendador.mydeltaq.com e faça parte da celebração!

Um blend exclusivo em sua casa

Todos os cafés criados pela Delta Cafés e Delta Q têm o cunho do Comendador. Este é, aliás, um segredo que poucos sabem: “O Sr. Rui continua a apurar cafés com a mesma paixão e dedicação do primeiro dia”, sublinha a Delta Q. Mas 90 anos são motivo de uma celebração especial, sobretudo quando a eles se junta o 60º aniversário da empresa que fundou.

Numa exímia representação daquilo que é a marca e a sua ligação intrínseca ao Comendador, a Delta Q criou um blend de assinatura que celebra Rui Nabeiro. Um café pensado ao pormenor, criado pelo próprio fundador do Grupo Nabeiro. Com grãos de café de origem na região de Tarrazu, na Costa Rica, e na ilha de Java, na Indonésia, com uma torra lenta e especialmente cuidada, o blend Comendador Collection é uma experiência de café encorpado, envolvente, e rico em notas de cacau, chocolate e avelãs torradas. Uma edição que os apaixonados do café não quererão perder.

Imagem: Sara Matos