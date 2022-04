Nova colheita: cinco vinhos incríveis para o tempo quente

Chegou, finalmente, o bom tempo pelo qual todos esperávamos. Os dias estão mais longos, os almoços querem-se na esplanada, os convívios de final de tarde estão de volta e os jantares prolongam-se noite fora. A melhor companhia? Um bom vinho à mesa. Não um, não dois, mas sim vinhos para todos os gostos e paladares (e gastronomias, claro!). Reunimos cinco vinhos verdes incríveis numa seleção de novas colheitas da marca Castelo de Moinhos, que pode encontrar à venda na Mercadona. Porquê vinhos com castas de colheitas mais recentes?, pergunta. Porque “um apreciador de vinhos procura colheitas novas, principalmente nos vinhos brancos e verdes, pois é quando estes apresentam toda a sua exuberância e se encontram no seu melhor momento de consumo”, explica-nos Vítor Grilo, especialista de Vinhos e Espumantes Portugal da Mercadona.

Agora, toca a encher a garrafeira com esta seleção de vinhos verdes com castas de colheitas mais recentes, que proporcionam um sabor fresco, aromático e frutado, perfeito para esta altura do ano.

1. Vinho verde Loureiro

Com aroma cítrico e floral e paladar seco, este vinho acompanha na perfeição os sabores do tempo quente – aperitivos, peixes e bacalhau, todo o tipo de carnes, massas, saladas e sobremesas. Produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Ponte de Lima, é elaborado com uvas da casta Loureiro e deve ser consumido bem fresco.

Vinho verde Loureiro Castelo de Moinhos, PVP €2,2

2. Vinho verde Alvarinho

Vinho 100% Alvarinho com um sabor harmonioso, elegante e intenso, em que se destaca o sabor a pêssego e a frutos tropicais. Apresenta-se com aspeto brilhante, cor citrina e aroma frutado a violeta e flor de laranjeira. Deve ser bebido fresco. Produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Monção, é a companhia perfeita para pratos de marisco.

Vinho verde Alvarinho Castelo de Moinhos, PVP €3,5

3. Vinho verde Alvarinho e Trajadura

Elaborado com uvas da casta Alvarinho e Trajadura, este vinho verde tem uma acidez moderada, com aromas discretos a pêssego, alperce, maçã e pera madura, assistidos por agradáveis sensações a flor de laranjeira.

Vinho verde Alvarinho e Trajadura Castelo de Moinhos, PVP €2,5

4. Vinho verde rosé

De cor ligeiramente rosada, aroma a frutos vermelhos e paladar meio seco e fresco, este vinho verde rosé é a escolha perfeita para acompanhar aperitivos, peixe, bacalhau, todos os tipos de carne, massas, saladas e sobremesas. É produzido e engarrafado pela Adega de Ponte de Lima e elaborado com uvas das castas Vinhão, Espadeiro e Borraçal.

Vinho verde rosé Castelo de Moinhos, PVP €2

5. Vinho verde tinto

Também produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Ponte de Lima, este vinho verde tinto conta com uma cor vermelha intensa e uma acidez equilibrada. Idealmente, deve consumir-se a uma temperatura entre os 10º e os 12º. É elaborado a partir das castas Vinhão e outras castas tradicionais.

Vinho verde tinto Castelo de Moinhos, PVP €2