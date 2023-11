Noites mal dormidas? Esta é uma das principais causas de insónias

Já parou para pensar se está na altura de trocar de colchão? Se não o fez, talvez deva. É que uma boa noite de sono pode depender desse simples gesto. Aliás, um colchão velho ou de má qualidade pode não só provocar insónias, como dores no corpo e outras condições, desde diabetes a pressão alta, que prejudicam a sua saúde e podem inclusivamente influenciar a sua produtividade.

Porém, sabemos que se trata de uma aquisição que para a maioria dos portugueses é um investimento considerável e como tal requer ponderação.

Tendo isso em mente, aproveitar os descontos da Black Friday para a realização de grandes compras, como um colchão, pode ser a solução mais indicada. Afinal, apostar num sono de qualidade é sempre um investimento a longo prazo.

Encontre o colchão dos seus sonhos na Black Friday

A multinacional do descanso, Maxcolchon, entende o quão importante é desfrutar de um repouso adequado e saudável, por isso celebra a Black Friday, de 17 a 27 de novembro, com grandes descontos em todos os seus produtos. E caso não queira esperar, a Maxcolchon vai-se pintar de preto desde o princípio do mês, com promoções antecipadas. É a desculpa perfeita para deixar para trás as dores de costas e os riscos que podem advir de noites mal dormidas. Pode ainda aproveitar a oportunidade para começar a fazer as compras de Natal e oferecer bem-estar àqueles de quem mais gosta!

Porque existe sempre uma alternativa que se adequa às necessidades de cada cliente, o catálogo da Maxcolchon inclui uma ampla variedade de colchões viscoelásticos, a preços muito atrativos, de látex e de molas, desenhados para manterem o correto alinhamento da coluna vertebral, reduzirem a pressão e permitirem que o corpo recupere.

A marca tem também à disposição diferentes suportes, como estrados, bases revestidas e sommiers fixos, assim como cabeceiras, almofadas respiráveis e adaptáveis e roupa de cama, que garantem o máximo conforto de toda a família e permitem personalizar os quartos.

Descubra ainda os práticos packs de descanso, uma ótima alternativa com diferentes produtos que combinam na perfeição, desde colchões, lençóis, almofadas a sommiers, para que consiga tudo o que precisa ao melhor preço.

Está na hora de dar as boas-vindas ao inverno e transformar o seu quarto num verdadeiro refúgio.

Garantia de qualidade

Como fabricante e distribuidora dos seus próprios produtos, a marca espanhola assegura um descanso à medida de cada pessoa. Além do mais, realiza um seguimento exaustivo de todos os processos, desde a fabricação até à pós-venda, oferecendo a cada um dos seus clientes um compromisso de satisfação 100% garantido, a possibilidade de que os seus colchões sejam testados durante 100 noites, com a opção de os substituir, caso não se ajustem às suas necessidades, e a possibilidade de escolher um colchão personalizado e com características especiais.

É ainda a pensar no bem-estar dos seus clientes que a Maxcolchon dispõe de várias formas de pagamento, incluindo a opção de comprar e pagar em três prestações sem juros. Assim não há mesmo desculpa, comece hoje a cuidar de si.

Nesta Black Friday, aproveite os descontos da Maxcolchon e invista no que mais importa: a sua saúde.