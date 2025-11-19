No topo do Tivoli: a nova experiência vínica que une História e sofisticação

Em Lisboa, há lugares que convidam a subir. E no último andar do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, onde o elevador envidraçado se abre sobre a cidade, encontra-se um desses refúgios: a 1933 Wine & Spirits Collection, a nova loja que promete tornar-se ponto de encontro obrigatório para quem vive o vinho como arte, prazer e descoberta. Mais do que uma garrafeira, é um tributo ao vinho português, sem esquecer os excelentes vinhos internacionais, e à sofisticação de uma época que continua a inspirar. O nome 1933 remete à data de inauguração do hotel Tivoli Avenida Liberdade, inspirando-se no glamour e estilo art déco, dessa época. O design do espaço acompanha essa inspiração, com detalhes em latão, luz dourada e linhas geométricas que evocam o estilo art déco. Todos os elementos foram pensados ao pormenor para convidar à contemplação: prateleiras que parecem galerias, garrafas que se tornam obras de arte e um ambiente em que o tempo abranda.

Curadoria pelo diretor de vinhos Jorge Silva

A curadoria é assinada por Jorge Silva, diretor de vinhos e embaixador da viticultura portuguesa, responsável por transformar cada visita numa experiência personalizada. Apaixonado pelo tema e com uma vocação quase pedagógica, Jorge Silva guia o visitante pelo universo dos aromas, das histórias e dos territórios. Propõe harmonizações, explica o percurso das castas e partilha curiosidades sobre colheitas raras ou pequenas produções nacionais.

A loja 1933 Wine & Spirits Collection é a concretização dessa visão. O espaço reúne uma seleção exclusiva de vinhos e destilados, nacionais e internacionais, organizada de forma quase museológica. É possível fazer uma leitura vertical — acompanhando a evolução de um rótulo ao longo dos anos — ou horizontal, descobrindo diferentes regiões e estilos. Os vinhos portugueses de autor, de produções limitadas, dividem atenção com champanhes icónicos, whiskies raros e destilados que dificilmente se encontram noutros sítios.

Mesa nobre para 12 pessoas

Mas o verdadeiro luxo está na experiência. Quem entra é recebido por um sommelier que conduz a visita, aconselha e adapta sugestões ao perfil de cada cliente. Há uma mesa nobre para 12 pessoas, cenário de jantares vínicos, provas temáticas e masterclasses nas quais o vinho é sempre o protagonista. Tudo é pensado ao pormenor — da temperatura ideal à música discreta — para que o visitante se sinta num ritual feito à medida. O acesso é discreto, feito pelo elevador exterior do Tivoli, o mesmo que conduz ao restaurante SEEN by Olivier. Lá no alto, longe do ruído da avenida, o espaço respira exclusividade sem ser distante. É um lugar onde se conversa baixinho, onde o vidro reflete rótulos e memórias, e onde cada garrafa conta uma história de tempo, terroir e talento. Aberta todos os dias, entre as 12h30 e as 23h00, a 1933 Wine & Spirits Collection assume- se como um novo emblema da cultura vínica lisboeta — um sítio onde o vinho deixa de ser apenas uma bebida e passa a ser uma experiência de elegância, conhecimento e partilha. No topo da Avenida da Liberdade, Lisboa ganhou um templo dedicado ao prazer de descobrir. E, como em todo o bom vinho, o segredo está em saborear devagar.