No restaurante Marco o conforto da tradição encontra o prazer de comer bem

Há restaurantes que se visitam. E há restaurantes aos quais se regressa. O restaurante Marco, em Corroios, pertence claramente ao segundo grupo. Mais do que um espaço para refeições, é um ponto de encontro onde a cozinha portuguesa se apresenta com identidade, sabor e uma atenção genuína ao detalhe. Assim que se entra na sala — ampla, luminosa e acolhedora —, percebe-se que aqui o tempo abranda e o foco passa a ser apenas um: desfrutar.

Com uma atmosfera confortável e familiar, o Marco combina o ambiente descontraído de um restaurante de bairro com a consistência e o rigor de uma casa que sabe exatamente aquilo que faz. A imagem da sala reflete isso mesmo: um espaço pensado para receber bem, seja num almoço tranquilo, num jantar em família ou numa mesa de amigos onde a conversa se prolonga.

Respeito pelo produto, doses generosas e ótimos sabores

Na cozinha, a filosofia é simples e cada vez mais rara: respeito pelo produto, doses generosas e sabores que não precisam de explicações complicadas. O menu é variado, mas assente em pratos que se tornaram verdadeiras referências para quem já conhece a casa.

A francesinha, uma das especialidades mais procuradas, é preparada com atenção aos detalhes que fazem a diferença — desde a escolha das carnes ao molho rico e equilibrado, servido quente e envolvente, como manda a tradição. É um prato que conquista tanto os puristas como quem procura conforto à mesa.

Outro destaque incontornável é a espetada de lulas com camarão, na qual o mar surge no ponto certo: lulas macias, camarão suculento e grelha bem dominada, resultando num prato leve, saboroso e visualmente apelativo. Um clássico que prova que a simplicidade, quando bem executada, é sempre uma aposta segura.

O Alentejo marca presença entre outros pratos tradicionais

Para os amantes de carne, a espetada de lombo de porco alentejano é um verdadeiro convite. Tenra, suculenta e cheia de carácter, transporta para a mesa os sabores tradicionais do Alentejo, respeitando a origem e a qualidade da matéria-prima. É um daqueles pratos que dispensam pressa e pedem apenas boa companhia.

Para além destas especialidades, o menu oferece ainda uma seleção cuidada de pratos tradicionais portugueses, grelhados e opções pensadas para agradar a diferentes gostos, sempre com a mesma preocupação: consistência, qualidade e satisfação do cliente.

A francesinha é uma das especialidades da casa, mas as lulas macias e o camarão suculento das espetadas também são uma autêntica iguaria.

Boa comida, bom ambiente e hospitalidade verdadeira

No Restaurante Marco, comer bem não é uma exceção — é a regra. E talvez seja isso que explica porque tantos clientes regressam, recomendam e fazem deste espaço uma referência em Corroios. Num tempo em que tudo parece apressado, o Marco continua a apostar naquilo que nunca sai de moda: boa comida, bom ambiente e hospitalidade verdadeira.

Porque, no final, os restaurantes que ficam na memória são aqueles onde nos sentimos em casa — e o Marco sabe exatamente como criar esse sentimento.