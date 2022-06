Não mudes de vida se não vives satisfeito…

Baixos rendimentos, horas extras por pagar, horários rígidos… Trabalhar por conta de outrem tem a vantagem da estabilidade, mas obriga a alguns dissabores. A somar, muitas vezes o crescimento que a experiência e o tempo dão em determinada carreira não são devidamente acompanhados de um aumento salarial. Trocado por miúdos: os trabalhadores que investem numa determinada carreira acabam por crescer muito, mas a remuneração cresce pouco.

Quando a desmotivação e o cansaço imperam, o impulso é sempre o mesmo: "Se eu pudesse, não trabalhava!" Mas, se o problema está no trabalho… porque não mudar isso? E, melhor ainda, mudar de forma progressiva e sem riscos? É isto que podes fazer na Fixando. De forma simples e com um baixo investimento, podes começar a ganhar dinheiro com aquilo que melhor sabes fazer.

1001 oportunidades de mudar

Não te vamos mentir: navegar no site da Fixando é uma tentação. Uma tentação para quem procura mais dinheiro, mais desafios e mais currículo. Não estamos a exagerar quando falamos em "1001" oportunidades: no site encontras mais de 1000 categorias nas quais te poderás inscrever como especialista, aumentando os teus rendimentos a fazer aquilo em que sempre investiste. Pode também ser uma excelente oportunidade para alargares o teu leque de especialidades, sempre tendo em conta a transparência com o cliente e as tuas áreas de conhecimento. Se és professor, porque não dar explicações privadas? Ou, se tens uma carreira numa área corporativa, mas tens dois cães e três gatos em casa, porque não arriscar em pet-sitting? Há um mundo de possibilidades para explorar e começar a ganhar um extra. Quem sabe não encontras até uma nova vocação?

4 indícios de que deves tornar-te um especialista Fixando:

1. Tempo… é dinheiro

O teu pagamento mensal até pode parecer mais ou menos aceitável, mas alguma vez dividiste esse ordenado em frações até chegares ao valor por hora? E já experimentaste adicionar o tempo que gastas em deslocações? Se o valor a que chegas depois destas contas te parecer demasiado baixo, talvez esteja na altura de ponderar seres tu o decisor do teu salário.

Exemplo prático: o salário médio de um web designer em Portugal é de 1.100 euros por mês. Dividido por 22 dias úteis de trabalho, a média é de 50 euros por dia. Na Fixando, o valor médio estimado para um especialista é de 58€… por hora.

2. Material… é dinheiro

Ok, o teu ordenado até é equilibrado. Mas tens sempre de investir em mais material, por tua conta, para que o trabalho seja bem feito? Sentes um exponencial aumento dos gastos em transportes por teres de te mover até ao emprego? O carro desgasta mais? Tens de investir em roupa própria?

Exemplo prático: em início de carreira, o intervalo médio de um fotógrafo (com 40 horas de trabalho semanais) é entre 668 e 1.158 euros. Mas muitas vezes os fotógrafos têm de investir no seu próprio material – lentes, máquinas, projetores, etc. – para um trabalho de qualidade. Isto significa um grande investimento, sem grande retorno. Na Fixando, o preço médio de um fotógrafo é de 76 euros por hora – mas aumenta em eventos. Para fotografar um casamento (um único dia) o preço varia entre 200 e 1.800 euros.

3. Formação… é dinheiro

Nenhuma profissão e nenhum emprego são totalmente lineares. Por mais metódica que seja uma tarefa, com o decorrer do tempo os processos evoluem. Tecnologia, novas funções, métodos inovadores… Tudo isto significa atualização de conhecimentos e, muitas vezes, formações. O facto de adquirires novos conhecimentos e de abraçares novas tarefas faz com que, no fim do dia, o teu trabalho deva ser mais valorizado.

Exemplo prático: a média salarial de uma manicure é de 720 euros por mês, ainda que varie consoante o nível de formação. Ainda assim, a média por hora não costuma ultrapassar os 10 euros. Na Fixando, a média apontada por hora é de 28 euros. Técnicas mais avançadas, como unhas de gel, fibra de vidro ou acrílico, têm um custo maior – logo, mais dinheiro por hora.

4. Saúde… é dinheiro

Vamos supor que os fatores acima não são uma questão para ti. Ganhas bem, não sentes que tens gastos extras, sentes que o teu aumento foi sempre proporcional ao teu know-how… Parece tudo alinhado. Mas, com o tempo, o desgaste começa a ser mais visível. Dormes mal, não consegues ter tempo para atividades que te dão prazer, andas em stress constante e a irritação não passa. O desgaste – físico e mental – passageiro (um dia ou uma semana mais intensa) é natural, mas prolongado pode trazer consequências. E mesmo que a saúde não tenha preço, o custo de consultas e exames pode ser significativo ao final do mês.



Se acreditas que está na altura de te dares uma nova oportunidade, não percas mais tempo: vai a fixando.pt e cria um perfil profissional, onde defines as tuas áreas de especialidade, a tua localização e o que te propões a fazer. Depois, basta adicionares alguns trabalhos que já tenhas desenvolvido, escolher o pacote de créditos que te parecer mais adequado, e o teu perfil de especialista fica disponível na plataforma. Fica atento às oportunidades para te candidatares e conseguirás aumentar currículo, conta bancária e felicidade!

De especialista a cliente, num clique!

A magia da Fixando está na variedade para especialistas, sim, mas também para potenciais clientes. E todos somos potenciais clientes Fixando! Com categorias que abrangem eventos, tarefas domésticas, reparações, e serviços de consultoria, tudo o que precisas quando não sabes está aqui. Quando não sabes… não inventes! Confia em quem faça o trabalho por ti, com qualidade, a um preço justo e num instante.