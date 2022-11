Não faltam razões para escolher este aspirador

Confessamos que aspirar a casa pode resultar numa tarefa deveras inglória. Requer tempo e é preciso uma certa disposição para nos dedicarmos à limpeza da casa. Em alguns casos, pede esforço físico redobrado. E no fim de tudo, as "migalhas" lá teimam em assombrar todo o nosso empenho! A nossa sorte é que há novidades no mercado que vêm facilitar a vida e tornar tudo muito mais prazeroso, como o novo aspirador vertical sem fios da Miele, o Triflex HX2. Não faltam razões para juntar este aspirador ao carrinho de compras. Aqui vão as quatro que nos conquistam por inteiro:

Modos para chegar a todas as áreas da casa

Com um design 3 em 1, o novo aspirador Triflex da Miele combina três métodos de utilização num único aparelho, o que nos permite chegar facilmente a todo o lado. O modo conforto é perfeito para a limpeza de grandes áreas, sem grandes esforços, muito graças ao formato ergonómico do Triflex HX2. Já para chegarmos aos locais particularmente difíceis de alcançar, podemos (e bem) recorrer ao modo alcance – para aspirar debaixo do sofá ou de móveis, por exemplo. E naquelas alturas que pedem uma limpeza rápida ocasional – pensemos num domingo de descanso no sofá com lanche pelo meio – temos à disposição o modo compacto.

Bateria suficiente para tudo

Este novo aspirador vertical da Miele está equipado com uma bateria substituível de iões de lítio VARTA que permite aspirar durante até 60 minutos sem o incómodo de recarregar. Alguns modelos – como o Triflex HX2 Pro, o Triflex Runner e o Triflex Racer – são fornecidos com uma bateria extra e carregador adicional para duplicar o tempo de funcionamento do aspirador, até 120 minutos de autonomia.

Pó sem qualquer hipótese

Não há sujidade que lhe resista. O Triflex HX2 conta com um filtro integrado HEPA Lifetime – eficácia de filtragem de 99,999% –, que remove até as partículas de pó mais finas. Este filtro permite libertar o ar de alergénios e vírus, contribuindo assim para um clima interior higiénico. Nenhum pó ou sujidade é deixado para trás! A novidade da Miele apresenta ainda um eficiente motor digital, cujo poder de sucção é 60% mais potente do que o anterior modelo Triflex HX1. E graças a um sistema eletrónico inteligente, a escova do novo Triflex tem a capacidade de detetar automaticamente o tipo de pavimento e, assim, adaptar a velocidade de rotação e de potência de sucção para uma limpeza otimizada. Os modelos Triflex Pro, Triflex Cat&Dog e Triflex Runner vêm equipados com uma escova elétrica Multi Floor XXL com uma faixa luminosa extramente brilhante na parte frontal que assegura que até as partículas mais pequenas de pó se tornam visíveis durante a aspiração.

Arrumação perfeita