Por muitos apelidada de “divino ciclóstomo”, a lampreia chegou finalmente, em todo o seu esplendor, aos vários restaurantes que fazem dela rainha da ementa. A época da lampreia, que começou em janeiro e que termina no final de março, traz aos verdadeiros fãs dos pratos uma oportunidade para percorrer vários municípios e para provarem diversas formas de comer lampreia. Com arroz ou batata, assada no forno ou à bordalesa, o que não falta são oportunidades para se deliciar com iguarias feitas com peixe fresco. Se não aproveitar, terá de esperar um ano para nova oportunidade. Acompanhe-nos na Rota da Lampreia e… bom apetite!

Lampreia do Cávado à mesa dos restaurantes de Esposende

O município de Esposende promove, até 6 de março, a iniciativa "Lampreia & Companhia”, contando com 22 restaurantes aderentes que apresentam como principal sugestão a degustação do sazonal ciclóstomo. Esta ação entronca com a programação do evento gastronómico “Março com Sabores do Mar” – 23ª edição –, que, durante todo o mês, promove os pratos de peixe e mariscos da restauração esposendense, sem esquecer a doçaria e panificação produzidas no concelho, dando também destaque a outros produtos locais, associados ao projeto ESlocal.

O regresso ao formato presencial dos eventos gastronómicos de Esposende fica marcado pela reunião do saber ancestral das gentes locais e a procura pelos apreciadores dos peixes e mariscos mais frescos. A lampreia assume o destaque nos cardápios. O estuário do rio Cávado é porta de entrada para a reprodução, mas também como o destino certo para as lampreias, cumprindo-se a missão de proporcionar opíparos banquetes aos apreciadores desta iguaria.

Entre janeiro e abril, a gastronomia de Esposende evidencia a lampreia do estuário do rio Cávado, nas diversas formas de a confecionar e com “diferentes companhias” (arroz, batata…), traduzindo-se no arroz de lampreia, na lampreia à bordalesa ou na lampreia assada no forno. Ao longo dos séculos, a lampreia tem sido um prato de eleição, merecendo mesmo, neste caso, honras para protagonizar a antecipação do “Março com Sabores do Mar”, evento gastronómico que envolve a restauração de Esposende, mas que promove e evidencia também a mobilização das comunidades piscatória e escolar, onde a confeção de pratos privilegia os produtos endógenos e o pescado da costa atlântica.

Depois de dois anos fortemente condicionados pela pandemia provocada pela Covid-19, é chegado o tempo de restabelecer conexões e fortalecer laços. 2022 é apontado, ainda, como o ano para sair e criar novas ligações. Em ambos os casos, a gastronomia de qualidade que Esposende oferece enquadra-se nessa necessidade urgente de socialização.

Por isso, a experiência gastronómica proporcionada pela degustação da lampreia encerra, ainda, todo um vínculo com a viagem até à princesa do Cávado. Conhecer as gentes, as tradições e as atividades culturais de Esposende complementa o programa que tem como mote a degustação da lampreia do rio Cávado, cuja singularidade permite apurar o gosto dos apreciadores mais exigentes.

Montemor aposta numa experiência gastronómica completa

Depois de um ano em formato virtual, o certame gastronómico mais saboroso da região centro está de regresso ao formato presencial, para a 20ª edição e, de 11 a 20 de março, a tenda do Festival do Arroz da Lampreia, com uma vista magnífica para o Castelo de Montemor-o-Velho, volta a abrir portas.

O genuíno arroz carolino do Baixo Mondego e a intensa lampreia pescada no rio Mondego são os protagonistas desta incrível viagem à excelência dos sabores apurados ao longo das gerações. A única dificuldade para os visitantes será qual prato escolher.

À sobremesa, a tarefa também não está facilitada. Pastel de Tentúgal IGP, queijadas de Pereira, pinhas de Montemor ou o arroz-doce, feito com o cremoso arroz carolino do Baixo Mondego e com o leite das explorações da Gândara, completam uma experiência gastronómica feita para ser degustada em família e com amigos.

Na tenda do festival, a cultura, a arte, os saberes de outrora e as propostas gastronómicas são uma constante e, por isso, estão de volta a cozinha ao vivo com a presença de reconhecidos chefs, a maratona de arroz-doce non-stop ou o mini-chef, com as crianças a serem orientadas e incentivadas a preparar deliciosas iguarias gastronómicas.

Durante todo o mês de março, nos restaurantes aderentes do Festival do Arroz e da Lampreia pode saborear os sabores mais apurados da região, num reforço dos valores e do espírito do festival, promovendo a gastronomia do concelho e da região.

O festival volta a levar os sabores do campo e do rio até sua casa, com os restaurantes a fornecerem a opção de takeaway. À distância de um clique, no telemóvel ou no computador, vai encontrar uma deliciosa edição digital, que pode ser (virtualmente) saboreada nos quatro cantos do mundo.

O Festival do Arroz da Lampreia | Sabores do Campo e do Rio é promovido pelo município de Montemor-o-Velho, conta com a parceria estratégica da Turismo Centro de Portugal e integra a Região de Coimbra – Região Europeia de Gastronomia 2021/2022 – A Million Food Stories.

Com o gosto e a dedicação de sempre, a 20ª edição do Festival do Arroz de Lampreia convida a uma inesquecível visita a Montemor-o-Velho e aos seus sabores do campo e do rio.

Penacova atrai apreciadores de norte a sul

Por esta altura, e até abril, os restaurantes de Penacova oferecem aos visitantes a mais conhecida especialidade gastronómica deste concelho beirão, banhado pelo rio Mondego. Desde a década de noventa que o município, consciente da importância da gastronomia na valorização do território, organiza o Festival da Lampreia, que este ano acontece entre 26 de fevereiro e 1 de março.

Na presente edição, estarão associados doze restaurantes que, nos quatro dias do evento, oferecerão o famoso arroz de lampreia com um pequeno desconto promocional. Como já é tradição, o município de Penacova oferece a todos os visitantes a sobremesa, composta por nevadas e pastéis de Lorvão. Nas edições anteriores, marcadas pela pandemia, o festival soube inovar e ajudou os restaurantes a ultrapassarem as dificuldades disponibilizando o pitéu através de takeaway. O sucesso foi tal que, para este ano, continuará disponível uma box de transporte e acondicionamento da refeição, para quem optar por fazer a refeição em casa.

Quem visitar Penacova e os restaurantes aderentes poderá habilitar-se ao pack “Descobrir Penacova”, uma parceria com vários operadores locais, que inclui alojamentos, refeições e experiências. “Numa lógica de trabalho em rede, desafiámos os operadores locais ligados ao turismo para a produção de um pacote que inclui, para além da oferta de refeições, alojamento em algumas unidades e experiências muito ligadas ao turismo-natureza, por exemplo, uma descida do Mondego em caiaque, um passeio off-road pelas principais atrações do concelho, um passeio de barca serrana na praia fluvial do Reconquinho, entre outras”, explica Álvaro Coimbra, presidente do município.

E porque para uma confeção perfeita a lampreia necessita de um arroz de qualidade, a edição deste ano conta como o apoio da Cooperativa Agrícola de Montemor-o-Velho, através da marca Diamante Azul. Trata-se de um arroz carolino, de grão longo e branco, cultivado na região do Baixo Mondego.

Aproveite o Festival da Lampreia para conhecer as paisagens únicas de Penacova: as praias fluviais do Mondego e Alva, os núcleos de moinhos de vento, os miradouros, os trilhos de BTT, trail e caminhada, o fantástico Mosteiro de Lorvão, entre outras atrações.

Tomar: entre o amor incondicional e a sedução

A Mostra da Lampreia regressa a Tomar a partir de 26 de fevereiro, num conjunto de restaurantes aderentes, e o município aposta na sedução de novos públicos. Prato tradicional da região, onde o rio Nabão desde sempre proporcionou a sua existência sazonal, a lampreia é habitualmente procurada por um nicho de apreciadores fiéis, que não resistem à atração das suas características muito próprias de textura e sabor.

Mas o objetivo passa por cativar também novos amantes para esta iguaria, por ser um sabor alternativo para quebrar a rotina das relações com a mesa. E se mesmo assim houver renitência a experimentar coisas novas, há sempre forma de açucarar a sedução: a mostra inclui doçaria, com a reconfortante lampreia de ovos, entre outras sugestões.

A XXIII Mostra da Lampreia decorre de 26 de fevereiro a 27 de março, aos fins de semana e dia 1 de março (feriado municipal), em 12 restaurantes e oito pastelarias locais. A saber: Adhoc, Almourol, Bela Vista, Desafiart, O Infante, A Lúria, Marisqueira de Tomar, O Nabão, Ninho do Falcão, Picadeiro, Tasca O Perdigoto e Taverna d’Talha, no que se refere a restaurantes; sendo as doçarias Estrelas de Tomar, Pimpinela, Templária e os cinco estabelecimentos Tropical.

Os menus variam de espaço para espaço, conseguindo apresentar desde entradas (paté de lampreia ou tiborna de lampreia) a sopas (sopa de peixes do rio e sopa de lampreia) e pratos principais (onde, além dos tradicionais arroz de lampreia e lampreia à bordalesa, se pode ainda encontrar molhata, feijoada ou ensopado deste famoso ciclóstomo). Nas sobremesas, além da lampreia de ovos (nalguns casos acompanhada de fruta), há ainda pudim ou docinhos de lampreia.

Quanto às pastelarias, além da inevitável lampreia de ovos, apresentam outras delícias de inspiração conventual como as castanhas doces, bolos de cama ou beijinhos de lampreia.

Saiba aqui toda a informação. E se ainda não é um amante incondicional, deixe-se seduzir pela novidade.

Os conteúdos relativos a cada município foram produzidos integralmente pelos intervenientes.