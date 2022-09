Na rede da Estrada Nacional 2

Mais do que uma estrada, a Nacional 2 é uma descoberta. Ao ligar Chaves a Faro, tornou-se a mais longa estrada de Portugal, e quem percorre os seus 739,260 quilómetros pode dizer que conhece o País de norte a sul. Pelo meio, atravessa 35 concelhos, 11 distritos, 11 serras e 13 rios.

Também é a terceira estrada mais extensa do mundo (depois da Route 66, nos Estados Unidos, e da Ruta Nacional, na Argentina), com uma história que se mescla com a história de todos nós. Plena de património material e imaterial, repleta de misticismo, abundante na multiplicidade paisagística, cultural e gastronómica, o seu tamanho mede-se, sobretudo, pela diversidade de experiências que oferece.

Instituída há 77 anos (mas bem conhecida desde os antigos romanos), a Estrada Nacional 2 está a ganhar nova vida, e a qualidade da oferta soma e segue.

Nacional 2: uma marca turística sem igual

Desde os iniciais grupos de ciclistas, que, recreativamente, a pedalavam de norte a sul, até aos motociclistas, caravanistas e curiosos que a eles se começaram a juntar, o número de todos quantos se fazem a esta estrada não para de aumentar.

O passa-palavra, físico e através de imagens nas redes sociais, ajudou - e ajuda - a propagar a mensagem, despertando o interesse de se partir à aventura.

Com um potencial turístico irrefutável, percorrê-la passou a ser sinónimo de (vi)ver o coração do país e (re)valorizar o que cada município tem para nos oferecer.

Biosphere Portugal entra em ação, por um turismo de excelência

Se a promoção dos territórios por ela atravessados constituiu a premissa para a criação da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (AMREN2), também foi necessário fazer frente a inúmeros desafios: a extensão da estrada, a diversidade do seu território, os interesses diversificados, as distintas capacidades de atração e as linguagens heterogéneas.

Por outro lado, numa sociedade que pede serviços da maior qualidade, este projeto exigia a transformação de um produto turístico numa marca turística única e incontornável, apta a proporcionar experiências diferenciadoras e com grande valor acrescentado para os territórios e para as pessoas.

A resposta a este repto foi dada pela AMREN2, em parceria com a Biosphere Portugal: criar e capacitar uma Rede de Agentes da Estrada Nacional 2, capaz de responder às exigências de todos os que a procuram.

Rede de Agentes da Rota da Estrada Nacional 2

A Biosphere Portugal desafiou todos os estabelecimentos, nos 35 concelhos atravessados pela mítica Estrada Nacional 2, a fazer parte desta Rede de Agentes, de modo a promover um turismo de experiência, de tradição e inovação, de qualidade e sustentabilidade. No seu plano de intervenção constam alguns pontos, entre os quais:

Mostrar a oferta diversificada (património, gastronomia, paisagens, experiências), sustentável, segura e autêntica;

Valorizar e qualificar os pontos de interesse turísticos dos diversos territórios, identificando um conjunto de stakeholders que desempenhem um papel importante no desenvolvimento e na criação de condições de atratividade;

Criar estratégias de redução da sazonalidade, dinamização económica e disponibilização de novas valências, que conduzam à criação de emprego e à valorização dos produtos endógenos;

Capacitar e qualificar os agentes presentes no território para os atributos da Rota, integrando técnicos de turismo dos municípios, agentes turísticos (restaurantes, alojamento e animação turística), comércio tradicional, produtores locais, farmácias e serviços de apoio.

Uma rede em contínuo crescimento

Até ao momento, a Rede de Agentes da Estrada Nacional 2 tem mais de 850 agentes registados, mas está pronta a acolher muitos mais. Para isso, foi criada uma Plataforma de apoio, na qual é possível submeter o pedido de certificação, consultar o Guia de Requisitos, ter acesso às sessões de capacitação e conhecer os outros agentes da Rota.

A certificação dos mesmos é um processo totalmente gratuito e pode ser feito online. Cabe à Biosphere Portugal fazer a monotorização, verificando se as entidades reúnem todas as condições para se tornarem agentes da N2.

Mais (e melhor) Nacional 2 à vista

O plano de intervenção da Biosphere Portugal vai de vento em popa. Hoje, há que dar continuidade ao trabalho desenvolvido em prol da crescente sustentabilidade dos territórios do interior, das suas empresas e das suas pessoas. E, claro, em benefício de todos os que escolhem fazer viagens inesquecíveis naquela que, mais do que uma estrada, é um verdadeiro retrato da identidade de Portugal.