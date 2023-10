Multicare Vitality: a app para uma saúde de ferro

O programa Multicare Vitality da Multicare incentiva-nos, através das recompensas, a fazermos atividade física e a ter hábitos de vida saudáveis e com isto está a promover a saúde. A nível internacional, o Vitality é um programa que já ajudou 20 milhões de utilizadores em todo o mundo a melhorar a sua saúde física e mental. Um dos incentivos é uma app que fixa metas semanais de exercício físico.

A estratégia de promoção da vida saudável é tão importante que a iniciativa da corrida Multicare Vitality já vai na sua 3ª edição: 2500 pessoas de todas as idades participaram domingo, 1 de outubro, na prova, organizada pela Fidelidade, no Estádio Nacional do Jamor. Existe um compromisso da Multicare em ajudar as pessoas a alcançar uma vida longa que seja vivida e desfrutada com qualidade. O que se manifesta pelo foco na saúde, tanto na componente de prevenção e promoção do bem-estar físico e mental como na proteção face a doenças.



Não somos apenas uma seguradora de saúde, somos uma entidade que quer promover um estilo de vida saudável, com hábitos saudáveis.

Rogério Campos Henriques, Presidente da Comissão Executiva da Fidelidade

Comecem a praticar e no próximo ano venham também. Acima de tudo, façam desporto e sejam consistentes nessa prática. Pode ser a correr, a caminhar, a nadar ou até a dançar.

Apresentadora e Embaixadora Multicare Vitality

A estratégia da seguradora do grupo Fidelidade passa pela promoção do bem-estar holístico, através do incentivo dos utilizadores do Vitality para fazerem check-ups regulares e cuidarem da sua saúde física e mental.Tudo começa na prevenção e nas rotinas diárias, onde entram a prática regular de exercício físico e bons hábitos de alimentação e de descanso.O Programa baseia-se numa aplicação móvel que incentiva e recompensa as pessoas pela prática regular de exercício físico e pela adoção de comportamentos de vida mais saudáveis. O primeiro passo é descarregar a App Multicare Vitality Depois, há que registar os objetivos e os bons hábitos na app, cumprir as metas semanais de atividade física, e receber FidCoins. Estas valem descontos em compras em marcas parceiras da Vitality como o Pingo Doce, Decathlon, Spotify, Netflix, FNAC, Celeiro e muitas outras.Ao cumprir os objetivos, vai obter o maior dos benefícios: a melhoria do bem-estar e do estado de saúde. Mas é bom saber que, para além de ganhar Fidcoins e ter descontos tem ainda acesso a outras recompensas por se manter fit, como bónus no prémio do seguro ou benefícios na compra de um smart watch Garmin ou Apple Watch. Com a ajuda da app para registo de hábitos de vida saudáveis, e por meio de recompensas, a Multicare procura que cada um conheça e melhore a sua saúde, e que com isso ganhe hábitos de vida mais saudáveis.Como agente ativo na promoção da saúde e bem estar dos portugueses, a Multicare tem outras iniciativas, como a Corrida Multicare Vitality. A 3ª edição aconteceu no domingo, 1 de outubro, e levou 2500 pessoas de todas as idades ao Jamor para corridas de 10 quilómetros ou 5 quilómetros ou para uma caminhada de 5 quilómetros. Este ano, a novidade foram as corridas para crianças, o que ajudou a juntar as famílias para participar, em conjunto, nesta iniciativa.Como referiu Rogério Henriques, Presidente da Comissão Executiva da Fidelidade, e um dos participantes, "este é o momento perfeito para convivermos e fazermos exercício físico. Esta corrida enquadra-se na nossa proposta da Multicare Vitality : pôr as pessoas a fazer exercício físico. Na componente social, a Multicare tem um papel a desempenhar. Não somos apenas uma seguradora de saúde, somos uma entidade que quer promover um estilo de vida saudável, com hábitos saudáveis".

Essa componente social também se manifestou através do apoio a uma causa social, no âmbito desta prova. Foi assim que o valor das inscrições na corrida, que alcançou os 12 mil euros, reverteu para a Capiti – Associação para o Desenvolvimento Infantil. Esta associação promove o crescimento saudável e a autonomia de crianças e jovens carenciados através do acesso a tratamentos médicos e terapêuticos na área da saúde mental infantil.

