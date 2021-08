Moda: os sete melhores acessórios para este verão

Há horas que convidam mesmo a relaxar e essas serão sempre, por defeito, as cartadas jogadas na época mais quente do ano. Os mergulhos em água cristalina, os banhos de sol à beira da piscina, as noites quentes e longas na companhia perfeita, o pôr do sol que abraça a pele perfeitamente bronzeada, os passeios vagarosos em família... São estes os momentos em que, finalmente, dedicamos algum tempo precioso a cuidar dos nossos e de nós próprios.

Esta é a altura perfeita para relaxar, viver ao máximo o verão e desfrutar dos momentos mais bonitos com uma atenção especial aos detalhes. É a altura perfeita para oferecer um mimo a si mesmo, porque merece! Neste verão, há motivos para sorrir e nada melhor que escolher as joias certas para refletir esta energia única.

Dos momentos mais descontraídos às ocasiões oficiais, na Boutique dos Relógios encontra tudo o que precisa para marcar da melhor forma estes dias de verão e refrescar os looks, com peças mais desportivas ou mais clássicas, com relógios e joias.

Estas são as escolhas ideais para usar todos os dias:

Coleção de joias Calvin Klein Perky

Bold, mas chic. Casual, mas intensa. Sofisticada, mas confiante. Esta coleção de joalharia, composta por duas peças – uma pulseira e um anel –, é perfeita para usar em todas as ocasiões. As formas geométricas, inspiradas na tendência dos anos 70 e reinventadas nesta coleção, conferem às peças a elegância única das linhas minimalistas. Evocativa, esta coleção de joias Calvin Klein Perky está disponível em duas versões – bicolor, em aço polido e PVD dourado rosa ou num tom único em aço inoxidável.

Relógio Tommy Hilfiger Emery

Com uma sensibilidade única para recriar o estilo preppy with a twist, a marca icónica apresenta um relógio desportivo moderno de linhas elegantes e intemporais. A caixa, em aço, com mostrador branco e bracelete em aço prateado mostra a combinação perfeita do clássico com o arrojado. Este relógio Tommy Hilfiger Emery é a escolha ideal para quem valoriza tanto a qualidade como o estilo.









Relógio 38 mm Tommy Hilfiger Emery



Relógio 38 mm, €169

Relógio Boss Pilot Edition Chrono

Com um design confiante e elegante, este relógio cronógrafo retrógrado com função de data combina funcionalidades inspiradas na aviação com uma estética desportiva. É, por isso, o relógio perfeito para os mais aventureiros. Com cinco combinações de cores e ponteiros luminescentes distintos, o relógio Boss Pilot Edition Chrono foi criado para poder voar mais alto do que nunca. Está disponível em duas versões – mostrador preto com bracelete em pele castanha ou mostrador azul com bracelete em pele castanha.







Relógio 44 mm Boss Pilot Edition Chrono



Relógio 44 mm, €349

Relógio Ferrari Pilota Evo

Cronógrafo e com bracelete em aço de malha milanesa, este relógio eleva o design e a funcionalidade da família Pilota Evo. Inspirada na orgulhosa tradição italiana e no ADN da mítica escuderia, a coleção de relógios Scuderia Ferrari evoca uma emoção inigualável e um estilo distinto. Este modelo é para quem gosta de arriscar. Sobressai na multidão, com ponteiros e índices luminosos, de forma a facilitar a leitura das horas em condições de pouca luminosidade. Ainda, a circundar o mostrador está uma luneta rotativa com entalhes em relevo que permite monitorizar facilmente o tempo decorrido. Este relógio Ferrari Pilota Evo equilibra na perfeição o espírito desportivo com a sofisticação.







Relógio 44 mm Scuderia Ferrari Pilota Evo



Relógio 44 mm, €229

Relógio Nixon Siren

Este relógio representa o encontro da descontração da praia com o contemporâneo da cidade. De design atraente e atitude positiva, o modelo Nixon Siren Milanese alia o lado mais desportivo de um relógio com funcionalidade básica de maré e resistência à água ao visual chique de uma pulseira milanesa. Além da versão All Rose Gold, este relógio está também disponível nas cores All Silver, All Gold e All Black e na combinação Silver/Light Gold.







Relógio 36 mm Nixon Siren Milanese



Relógio 36 mm, €150

Relógio Lacoste Tiebreaker

Inconfundível, este relógio Lacoste Tiebreaker de três ponteiros com função de data não passa despercebido, graças à estética atraente e desportiva, que inclui uma luneta de alumínio bicolor. O mostrador fosco com raios solares é detalhado com um anel refletor, índices elevados e um crocodilo exclusivo às três horas. A bracelete completa o design.

Lacoste Tiebreaker Relógio 43 mm, €150