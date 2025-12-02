Moda, acessórios e presentes de Natal: compre dois e leve outro grátis

Esta é a oportunidade ideal para, num só lugar, encontrar os presentes mais originais para a família, amigos ou até para o tradicional amigo secreto. O convite é simples: preparar um Natal inesquecível, repleto de boas memórias e de presentes escolhidos com o coração.
Até 12 de dezembro, nas lojas físicas e online, na aquisição de duas peças recebe mais uma grátis. A Natura oferece o artigo de menor valor, sendo que a campanha não é acumulável com outras promoções em vigor.
Natal Natura: leve três artigos e pague apenas dois
Moda para celebrar a época com conforto e elegância
A diversidade de propostas é um dos grandes pontos fortes da temporada. Artigos de moda e acessórios, decoração e os já conhecidos gifts fazem parte de uma seleção pensada para surpreender quem mais gosta e, claro, permitir que também escolha para si um presente bem merecido.
Para os amantes de moda, não faltam sugestões para aquecer os dias festivos: ponchos, casacos elegantes, camisolasaconchegantes e vestidos, compridos ou curtos. Peças com tons e padrões perfeitos para a época, quer para uma noite de consoada passada no aconchego do lar, quer para uma viagem em família ou com amigos. O resultado? Uma combinação perfeita entre conforto e elegância, que transforma estas peças numa aposta segura para a época festiva.
Acessórios que completam qualquer look festivo
Os acessórios também ocupam lugar de destaque na wishlist de quem segue as últimas tendências. Na Natura, as opções multiplicam-se: brincos e ganchos especiais que acrescentam um toque natalício ao look, ténis must-have com pêlo no exterior, botas quentes, luvas, gorros, boinas e golas em materiais perfeitos para os mais friorentos, e as malas mais desejadas da estação. Escolhas certeiras que complementam qualquer estilo.
Homewear para amantes de momentos cozy
Para quem valoriza o conforto, a coleção de homewear promete não desiludir. Camisolas, pantufas e pijamas quentes, com motivos natalícios, garantem bem-estar e ajudam a manter aceso o espírito da época dentro de casa.
Aromas que evocam o espírito natalício
A linha de aromas da Natura, já um clássico da marca, é outra das sugestões que promete agradar. Difusores, saquinhos ambientadores, óleos e incensos compõem uma coleção marcada por aromas delicados. Alguns a remeter diretamente para a tradição natalícia, como a canela.
Gifts originais para surpreender quem mais gosta
E, claro, não podiam faltar os gifts, presença habitual debaixo de tantas árvores de Natal. Este ano, o difícil vai ser escolher: opções divertidas, românticas, úteis ou surpreendentes pensadas para todos os gostos. Almofadas em forma de coração ou decoradas com cerejas, canecas, copos e jogos,mealheiros, molduras, porta-moedas e até colunas de música para animar os melhores momentos são apenas alguns dos exemplos.
Com a campanha Leve 3 Pague 2, a Natura abraça o espírito natalício e faz questão de o partilhar com todos. Faça as suas compras até 12 de dezembro e não perca esta oportunidade.
