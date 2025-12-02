Moda, acessórios e presentes de Natal: compre dois e leve outro grátis

Esta é a oportunidade ideal para, num só lugar, encontrar os presentes mais originais para a família, amigos ou até para o tradicional amigo secreto. O convite é simples: preparar um Natal inesquecível, repleto de boas memórias e de presentes escolhidos com o coração.

Até 12 de dezembro, nas lojas físicas e online, na aquisição de duas peças recebe mais uma grátis. A Natura oferece o artigo de menor valor, sendo que a campanha não é acumulável com outras promoções em vigor.



Natal Natura: leve três artigos e pague apenas dois

Moda para celebrar a época com conforto e elegância

A diversidade de propostas é um dos grandes pontos fortes da temporada. Artigos de moda e acessórios, decoração e os já conhecidos gifts fazem parte de uma seleção pensada para surpreender quem mais gosta e, claro, permitir que também escolha para si um presente bem merecido.

Para os amantes de moda, não faltam sugestões para aquecer os dias festivos: ponchos, casacos elegantes, camisolas aconchegantes e vestidos, compridos ou curtos. Peças com tons e padrões perfeitos para a época, quer para uma noite de consoada passada no aconchego do lar, quer para uma viagem em família ou com amigos. O resultado? Uma combinação perfeita entre conforto e elegância, que transforma estas peças numa aposta segura para a época festiva.