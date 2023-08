Mercedes-Benz On The Road: a revolução da condução chega a Vilamoura

A Marina de Vilamoura, no Algarve, está prestes a tornar-se o epicentro da mobilidade elétrica. O roadshow Mercedes-Benz On The Road está de volta com um evento imperdível. Durante 13 dias, de 8 a 20 de agosto, tem a oportunidade única de experienciar o presente da condução elétrica, conhecer e testar os modelos mais avançados da gama EQ da Mercedes-Benz. E não ficamos por aqui: o evento traz também a estreia em stand aberto do novo e luxuoso Mercedes-Benz Classe E.

Revolução elétrica toma conta do Algarve



Conduza o futuro de 8 a 20 de agosto

A espera chegou ao fim. O Mercedes-Benz On The Road promete ser um evento inesquecível e exclusivo, que abre as portas para o futuro da mobilidade elétrica e luxo sustentável. Sinta a emoção de conduzir um Mercedes-Benz 100% elétrico e participe no test-drive. Tem à disposição sete modelos EQ. Inscreva-se aqui. Viva uma experiência única na Marina de Vilamoura e desfrute do que há de mais moderno na mobilidade elétrica com a Mercedes-Benz. Aproveite para conhecer mais sobre a inovadora gama EQ da Mercedes-Benz e o novíssimo Mercedes-Benz Classe E em exposição durante o evento.



Gama EQ da Mercedes-Benz: entre na revolução elétrica

Se é um apaixonado pela inovação e pela sustentabilidade, prepare-se para elevar a sua experiência de condução a um novo patamar. Durante o roadshow, pode testar sete modelos 100% elétricos da gama EQ da Mercedes-Benz, incluindo os aclamados EQS SUV, EQE SUV, EQE Limousine, AMG EQE Limousine, EQB e EQA. Aproveite esta oportunidade para sentir a surpreendente potência, o conforto e o design requintado que tornam estes automóveis verdadeiros ícones da mobilidade elétrica.

A sensação de conduzir os modelos da gama EQ, disponível para test-drive em Vilamoura, será surpreendente, proporcionando uma perfeita sinergia entre desempenho, design e eficiência.

EQE e EQS: modelos contam com características marcantes da linha EQ

Os modelos EQE Limousine, EQS SUV e EQE SUV apresentam um design arrojado com características marcantes da linha EQ. A grelha preta com padrão estrela e os faróis equipados com a tecnologia Digital Light destacam a identidade EQ na dianteira. Os puxadores integrados nas portas melhoram a aerodinâmica e a estética do exterior, enquanto na traseira os grupos óticos em LED criam uma linha contínua característica dos modelos EQ. Uma outra particularidade é o eixo traseiro de até 10°, disponível opcionalmente, que permite reduzir o diâmetro de viragem, facilitando as manobras mais apertadas.

AMG EQE

EQE Limousine

A inovação continua no interior, com o sistema de telemática MBUX de última geração e o revolucionário Hyperscreen, composto por três ecrãs de alta resolução unidos por uma única superfície de vidro curvo. O sistema de som Dolby Atmos, disponível apenas nos EQS e EQE SUV, proporciona uma experiência sonora a 360°, semelhante a estar num cinema. Além disso, estes modelos são produzidos com materiais sustentáveis, como a fibra de cato e redes colhidas nos oceanos.

EQE SUV

EQS SUV

EQA: o compacto com aparência elétrica

O design elétrico deste modelo é um indicador do luxo progressivo da gama EQ. Mas a inovação não se fica apenas pelo design. O EQA apresenta uma aparência única, enquanto os assistentes inteligentes apoiam o condutor em vários domínios, como a prevenção de acidentes e a navegação com função de Electric Intelligence. Este modelo inclui vários equipamentos de grande qualidade da Mercedes-Benz, como o sistema ENERGIZING COMFORT e o sistema de informação e de entretenimento MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Com o MBUX de operação intuitiva, o EQA oferece um poderoso processador, ecrãs brilhantes e personalizáveis, os opcionais ecrã head-up a cores e o sistema de navegação com realidade aumentada, além de controlo por voz ativado com a instrução "Olá, Mercedes".

O EQA é membro da bem-sucedida família de modelos compactos da Mercedes-Benz, com estreita relação com o GLA, mantendo todas as características emocionantes deste modelo, mas combinadas com eficiência energética, o que proporciona uma condução emocionante combinada com a consciência ambiental.

EQB: o modelo perfeito para as famílias

Com capacidade para sete lugares, oferece espaço para grupos familiares e diversas necessidades de transporte. O design elétrico é marcado por cantos e arestas que, tal como o EQA, refletem o luxo progressivo da gama EQ de forma arrojada e imponente. Uma condução preditiva permite economizar energia e consequentemente prolongar a autonomia e, por isso, este modelo integra o Assistente ECO, que otimiza a recuperação de energia, e o Sistema de Navegação com Inteligência Elétrica, que planeia o percurso mais rápido até ao destino, incluindo paragens necessárias para carregamento. O EQB é ainda equipado com sistemas inteligentes de assistência à condução, como o Assistente Ativo de Faixa de Rodagem e o Assistente Ativo de Travagem.

Novo Mercedes-Benz Classe E: a fusão perfeita de luxo e tecnologia

Além da gama EQ, o roadshow é palco da apresentação exclusiva do novo Mercedes-Benz Classe E, o ícone das limusinas para executivos e uma verdadeira obra-prima do luxo, da tecnologia e do conforto de condução, que permite desfrutar de uma experiência de entretenimento imersiva com iluminação ambiente ativa e sistema de som Dolby Atmos. O Classe E, que combina motores eletrificados, oferece também tecnologia de ponta com o revolucionário MBUX, tornando cada viagem uma jornada de prazer e sofisticação.

O Classe E é a personificação do luxo para executivos, combinando motores eletrificados, conforto acústico superior e sistemas avançados de assistência à condução.

O futuro é agora: os Extras Digitais da Mercedes-Benz

Há mais! Durante o roadshow vamos conhecer ainda os tão aguardados Extras Digitais, que oferecem upgrades em funções do veículo diretamente do smartphone. Com recursos vitalícios e gratuitos a partir da ativação como Telediagnóstico, Gestão de Acidentes e Avarias e Gestão de Manutenção, a Mercedes-Benz proporciona conveniência e segurança ao alcance de um clique.

Existem também Extras Digitais que ficam disponíveis gratuitamente por três anos a partir da ativação como o Pack de Navegação Premium MBUX (dados de mapa atualizados, tráfego em tempo real), Serviços Remotos, que permite o controlo total, a qualquer hora e em qualquer lugar (por exemplo, definir a temperatura desejada para o interior ou trancar as portas a partir do smartphone, obter a localização do automóvel, estipular a área em que é permitido circular, ser informado imediatamente sobre quaisquer movimentos indesejados ou utilizar a chave digital que permite partilhar o automóvel com amigos e familiares).

Sustentabilidade como prioridade: "Ambition 2039" da Mercedes-Benz

A Mercedes-Benz não se preocupa apenas em oferecer carros elétricos de excelência, mas também em garantir um futuro sustentável para todos. A fabricante alemã está comprometida com o programa "Ambition 2039", visando tornar toda a frota NET carbon-neutral ao longo do ciclo de vida dos automóveis. Luxo e sustentabilidade andam de mãos dadas.

Não existe luxo sem sustentabilidade

Metas de sustentabilidade na Mercedes-Benz

2022: produção NET carbon-neutral 2023: estabelecimento de uma rede de carregamento global Mercedes-Benz e GREEN CHARGING em mais de 1,1 milhões de pontos 2025: desenvolvimento de plataformas para automóveis 100% elétricos 2030: transição para Marca 100% elétrica+40% das matérias- primas de origem reciclada 2039: cadeia de valor NET carbon-neutral (se as condições de mercado assim o permitirem)

Com iniciativas como a eletrificação de toda a frota de automóveis, o carregamento com energia verde, a melhoria da tecnologia das baterias – com desenvolvimento e reciclagem das mesmas –, o uso extensivo de materiais sustentáveis e reciclados e o investimento em energias renováveis na produção, a Mercedes-Benz pretende liderar o caminho para um futuro mais verde.

O desenvolvimento de baterias é um fator importante na estratégia de eletrificação da Mercedes-Benz. O EQS marca o lançamento de uma nova geração de baterias desenvolvidas internamente, com o objetivo de dispensar totalmente materiais como o cobalto através de tecnologias inovadoras de pós-iões de lítio. Além disso, a Mercedes-Benz lançou uma fábrica inovadora de reciclagem de baterias em Kuppenheim, Alemanha, reduzindo o consumo de recursos naturais e estabelecendo um ciclo fechado nas matérias-primas para o fabrico de baterias. O processo hidrometalúrgico com uma taxa de recuperação superior a 96% permite uma verdadeira economia circular das matérias-primas para o fabrico de baterias.

No que toca aos materiais sustentáveis, a Mercedes-Benz fixou o objetivo de aumentar a quota de matérias-primas sustentáveis na frota de automóveis de passageiros para uma média de 40% até 2030. Exemplo disso é o novo EQE SUV, proporcionalmente construído com vários materiais reciclados e renováveis: quase 40% do aço necessário para a carroçaria provém da via secundária de poupança de recursos e o interior também é composto por vários materiais reciclados.

Quanto ao carregamento com eletricidade proveniente de fontes renováveis, este é um fator essencial para a Mercedes-Benz no que diz respeito a reduzir as emissões de CO2 no ciclo de vida de um automóvel. Desde 2021 que o Mercedes me Charge, atualmente disponível em mais de 500.000 postos de carregamento a nível mundial, permite carregar com energia verde em estações de carregamento públicas. Este ano, a Mercedes-Benz arrancou com o estabelecimento da sua própria rede global de carregamento com mais de 10.000 carregadores de alta potência, incluindo na Europa. Também o Sistema de Navegação com Inteligência Elétrica da Mercedes-Benz facilita a vida neste ponto, otimizando automaticamente o planeamento de rotas, incorporando os melhores pontos de carregamento e reservando espaços com antecedência.

Na produção com energias renováveis, desde 2022 que todos os locais de montagem de veículos e baterias da Mercedes-Benz estão a usar eletricidade que vem exclusivamente de fontes renováveis. Até 2025, a Mercedes-Benz vai investir na instalação de sistemas fotovoltaicos, e com a fábrica de baterias dos EUA cobrirá todas as necessidades de eletricidade com energia solar a partir de 2024. No Norte da Alemanha, a Mercedes-Benz planeia construir um parque eólico na pista de testes em Papenburg, com uma produção de mais de 100 MW para cobrir mais de 15% da procura anual de eletricidade do Grupo Mercedes-Benz AG na Alemanha. Até 2023, a gigante alemã prevê que mais de 70% da energia gasta na produção seja proveniente de energias renováveis.

A estratégia de eletrificação e sustentabilidade está presente em cada detalhe dos veículos e na cadeia de valor da marca.

Não fique de fora da revolução

Agora é a oportunidade de fazer parte desta revolução elétrica e sustentável. Reserve as datas na agenda e participe no Mercedes-Benz On The Road, em Vilamoura. Aproveite para conhecer em primeira mão os modelos da gama EQ e o novo Mercedes-Benz Classe E.

Para agendar o test-drive e saber mais sobre os modelos e o evento, visite o site oficial do roadshow. Não perca a oportunidade de estar à frente do futuro da mobilidade elétrica e conhecer os carros mais sofisticados e sustentáveis da Mercedes-Benz.

O Mercedes-Benz On The Road promete ser um evento inesquecível e transformador. Visite este roadshow na Marina de Vilamoura, de 8 a 20 de agosto de 2023. O futuro já começou e a Mercedes-Benz quer tê-lo ao volante desta revolução.