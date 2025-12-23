Mercedes-Benz Collection: presentes com estrela

A Mercedes-Benz Collection é a linha de merchandising oficial da marca e reúne propostas pensadas para quem gosta de oferecer presentes com significado, qualidade e design. Tudo com o selo de uma marca que dispensa apresentações.

Foi com base nesta ideia que a Mercedes-Benz lançou uma campanha de influenciadores associada aos concessionários autorizados, mostrando a Collection como uma solução prática, inspiradora e alinhada com a identidade da marca e o espírito natalício.

Diferentes escolhas, a mesma paixão pela marca

O desafio foi simples: convidar influenciadores com ligação à marca para criarem a sua própria lista de presentes a partir da Mercedes-Benz Collection. O resultado? Escolhas diferentes, estilos distintos e uma certeza em comum: há opções para todos. Inspire-se nas suas escolhas.

Joana Vaz mostra os artigos da Collection num cenário familiar, entre decorações e momentos de partilha à volta da árvore de Natal. Um retrato fiel da emoção da época e da variedade de opções para adultos e crianças. Como refere numa publicação no Instagram, a magia também chega em forma de presentes: “A Mercedes-Benz tem detalhes que tornam esta época inesquecível, dos mais pequeninos aos mais crescidos.”

Sónia Araújo vai direita ao assunto. Para quem procura um presente seguro, elegante e associado a uma marca reconhecida pela qualidade e pelo design, a resposta é clara. “A Mercedes-Benz Collection é uma excelente opção. Já fiz as minhas escolhas na loja online da Sociedade Comercial C”, diz a apresentadora sem rodeios.

Para quem vive em modo contrarrelógio, Sofia Ribeiro traz à conversa a solução ideal. “Sem tempo, sem paciência e zero vontade de enfrentar filas? Bem-vindos ao clube! Presentes para toda a família da Mercedes-Benz Collection. E se, como eu, deixaste para a última, ainda vais a tempo!”, conclui.

O ilusionista português Mário Daniel entra em cena com leveza e humor, e apresenta as suas escolhas. “Estamos a chegar ao Natal… É altura de escolher os melhores presentes! A Mercedes-Benz Collection é uma excelente opção”, afirma. “Até eu e o meu ‘duplo’ já fizemos as nossas escolhas na loja online da Sociedade Comercial C. Santos. Venham espreitar que a oferta não se multiplica”, remata.

E porque Natal também rima com diversão, o humorista português Nilton surge ao som de “Missão Impossível”, numa entrada furtiva pela boutique Mercedes-Benz. Rodeado de opções, entre bonés, carteiras AMG, guarda-chuvas, vestuário, trotinetes e bicicletas, conclui: “Este é o melhor sítio para fazerem as vossas compras de Natal.” O único problema? “É tanta coisa que estou um bocado perdido.”

Este ano, escolher os presentes depressa e bem é mesmo uma missão possível. Para todos aqueles que, como estes influenciadores, gostam de oferecer algo diferente, com personalidade e cheio de significado, a Mercedes-Benz Collection é a escolha perfeita. Originalidade, qualidade e atenção ao detalhe, valores intrínsecos à marca, transformam cada artigo num presente memorável. Afinal, é de valor dar um presente com tanto valor.

Como encomendar a Mercedes-Benz Collection

Os artigos da Mercedes-Benz Collection estão disponíveis exclusivamente por encomenda nos concessionários autorizados Mercedes-Benz. Para adquirir qualquer produto, basta dirigir-se ao concessionário mais próximo, onde é possível consultar a gama completa e efetuar a encomenda.

Alguns concessionários disponibilizam também lojas online próprias, facilitando o processo durante esta época do ano.

Clique para saber mais.

Este Natal, presenteie bem e presenteie-se ainda melhor.