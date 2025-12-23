Mercedes-Benz Collection: presentes com estrela

A Mercedes-Benz Collection é a linha de
merchandising oficial da marca e reúne propostas pensadas para quem gosta de
oferecer presentes com significado, qualidade e design. Tudo com o selo de uma
marca que dispensa apresentações.
Foi com base nesta ideia que a
Mercedes-Benz lançou uma campanha de influenciadores associada aos
concessionários autorizados, mostrando a Collection como uma solução prática,
inspiradora e alinhada com a identidade da marca e o espírito natalício.
Diferentes escolhas, a mesma paixão pela
marca
O desafio foi simples: convidar
influenciadores com ligação à marca para criarem a sua própria lista de
presentes a partir da Mercedes-Benz Collection. O resultado? Escolhas
diferentes, estilos distintos e uma certeza em comum: há opções para todos.
Inspire-se nas suas escolhas.
Joana Vaz mostra os
artigos da Collection num cenário familiar, entre decorações e momentos de
partilha à volta da árvore de Natal. Um retrato fiel da emoção da época e da
variedade de opções para adultos e crianças. Como refere numa
publicação no Instagram, a magia também
chega em forma de presentes: “A Mercedes-Benz tem detalhes que tornam esta
época inesquecível, dos mais pequeninos aos mais crescidos.”
Sónia Araújo vai direita ao
assunto. Para quem procura um presente seguro, elegante e associado a uma marca
reconhecida pela qualidade e pelo design, a resposta é clara. “A Mercedes-Benz
Collection é uma excelente opção. Já fiz as minhas escolhas na loja online da
Sociedade Comercial C”, diz a apresentadora sem rodeios.
Para quem vive em modo contrarrelógio, Sofia
Ribeiro traz à
conversa a solução ideal. “Sem tempo, sem paciência e zero
vontade de enfrentar filas? Bem-vindos ao clube! Presentes para toda a família
da Mercedes-Benz Collection. E se, como eu, deixaste para a última, ainda vais
a tempo!”, conclui.
O ilusionista português Mário Daniel
entra em cena com leveza e humor, e apresenta
as suas escolhas. “Estamos a chegar ao Natal… É altura
de escolher os melhores presentes! A Mercedes-Benz Collection é uma excelente
opção”, afirma. “Até eu e o meu ‘duplo’ já fizemos as nossas escolhas na loja
online da Sociedade Comercial C. Santos. Venham espreitar que a oferta não se
multiplica”, remata.
E porque Natal também rima com diversão,
o humorista português Nilton surge ao som de “Missão Impossível”, numa entrada
furtiva pela boutique Mercedes-Benz. Rodeado de opções, entre bonés, carteiras
AMG, guarda-chuvas, vestuário, trotinetes e bicicletas, conclui: “Este é o
melhor sítio para fazerem as vossas compras de Natal.” O único problema? “É
tanta coisa que estou um bocado perdido.”
Este ano, escolher os presentes depressa
e bem é mesmo uma missão possível. Para todos aqueles que, como estes
influenciadores, gostam de oferecer algo diferente, com personalidade e cheio
de significado, a Mercedes-Benz Collection é a escolha perfeita. Originalidade,
qualidade e atenção ao detalhe, valores intrínsecos à marca, transformam cada
artigo num presente memorável. Afinal, é de valor dar um presente com tanto
valor.
Como encomendar a Mercedes-Benz
Collection
Os artigos da Mercedes-Benz Collection estão
disponíveis exclusivamente por encomenda nos concessionários autorizados
Mercedes-Benz. Para adquirir qualquer produto, basta dirigir-se ao
concessionário mais próximo, onde é possível consultar a gama completa e
efetuar a encomenda.
Alguns concessionários disponibilizam
também lojas online próprias, facilitando o processo durante esta época
do ano.
Clique para saber mais.
Este Natal, presenteie bem e
presenteie-se ainda melhor.