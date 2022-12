McDonald’s Portugal cria sacos 100% reciclados para Kits de Acolhimento

Depois de milhares de turnos, os antigos polos verdes e as calças castanhas dos colaboradores da McDonald’s Portugal ganharam uma nova vida. Após a atualização das fardas, estreadas pelos 9.500 colaboradores em junho, a marca deu início ao processo de reciclagem do antigo fardamento.

Com o objetivo de dar um final de vida útil a estes materiais, a McDonald’s Portugal transformou-os em objetos muito especiais: sacos de tecido 100% reciclados e feitos em Portugal. Estes destinam-se à Fundação Infantil Ronald McDonald para apoiar, especificamente, a composição de Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto, entregues pela instituição a famílias que acompanham as suas crianças internadas em sete hospitais de Portugal.

"Os Kits de Acolhimento são constituídos por uma manta, umas meias, uma bolsa com produtos de higiene (champô, gel de banho, escova e pasta de dentes) e uma revista, tudo colocado num saco que a Fundação tinha de adquirir", explica Marta Amaro, Gestora do Departamento de Comunicação da McDonald’s Portugal.

"Com este projeto, a McDonald’s criou cerca de 5.500 sacos que permitem à Fundação Infantil Ronald McDonald usar nos seus Kits de Acolhimento de Higiene e Conforto durante um ano", acrescenta.

Só em 2022 já foram entregues mais de 3.500 Kits de Acolhimento às famílias que pernoitam no hospital com as crianças doentes nas alas pediátricas do Hospital D. Estefânia, Hospital de Santa Marta, Hospital de Santa Maria e Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, em Lisboa, do Hospital de São João e IPO, no Porto, e do Hospital Pediátrico de Coimbra.

Calças ganham alças





O processo de reciclagem contou com o contributo de parceiros portugueses, focados em desenvolver um projeto com impacto ambiental positivo e retorno a nível social. O operador logístico HAVI recolheu mais de 18 mil fardas usadas em todos os restaurantes. A transformação das fardas antigas, que inclui um processo manual de triagem de materiais e de fiação de um novo tecido, ficou a cargo da Recutex. Já a produção dos sacos reutilizáveis foi assumida pela HR Group, a empresa responsável pela confeção das mais recentes fardas da McDonald’s Portugal em que o azul-ganga e o amarelo predominam. No total, a marca investiu cerca de 17.000 euros na reciclagem das fardas antigas. "Consideramos ser fundamental investir nestes projetos por forma a diminuir ou até neutralizar a nossa pegada, no âmbito da nossa atividade", defende o departamento de comunicação.

"Este projeto de transformação das antigas fardas é mais um exemplo sobre como é possível ativar um verdadeiro networking solidário e responsável a partir dos nossos restaurantes, passando pelos nossos parceiros, e contribuindo para a Fundação Infantil Ronald McDonald — o nosso maior projeto social", afirma a McDonald’s Portugal.

Circularidade rima com sustentabilidade

Este não é o primeiro projeto de sustentabilidade e economia circular da marca que reverte a favor da Fundação Infantil Ronald McDonald. Em 2010, a McDonald’s desenvolveu e implementou um sistema de gestão de óleos alimentares usados, através do qual assegura 100% da recolha seletiva deste resíduo. Cerca de 750 toneladas por ano são posteriormente utilizadas para a produção de biodiesel, sendo o valor resultante da venda deste resíduo revertido para a Fundação Infantil Ronald McDonald. "Este é o papel da McDonald’s: fazer a diferença e retribuir às comunidades parte do que estas nos dão há mais de 30 anos!", conclui Marta Amaro.