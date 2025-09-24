Mastercard assume a pole position dos pagamentos

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
A Mastercard desvendou o futuro do
comércio digital no MastercardInnovation Forum Portugal 2025, em
Lisboa. Agentes de inteligência artificial prometem assumir tarefas hoje
manuais, enquanto outras inovações — como a tokenização, as passkeys ou
o click-to-pay — tornam as transações mais rápidas, simples e seguras.
Num evento sob o lema Racing
Towards the Future, numa referência à aliança com a equipa de
automobilismo da F1 McLaren, a Mastercard explicou aos parceiros como está a
adaptar-se às transformações provocadas pela generalização da inteligência
artificial. “Pagamentos smart, simple and safe [inteligentes,
simples e seguros] são o futuro, independentemente das tendências”, afirmou o
diretor-geral da Mastercard em Portugal, Nuno Loureiro, no palco do evento
realizado no Pavilhão Carlos Lopes.
A inteligência artificial “abriu um
mundo de possibilidades na forma como se faz comércio” e a Mastercard encara-a
como “uma oportunidade”, nas palavras do responsável. “Está cada vez mais
presente nas nossas vidas – basta pensarmos na forma como fazíamos pesquisas na
internet e agora utilizamos um agente. A Mastercard quer estar presente nesta
nova forma de fazer comércio, com os seus ativos”, explicou Nuno Loureiro.
Tecnologia inovadora
O sistema pioneiro concebido pela
Mastercard é assegurado por uma infraestrutura tecnológica nova, o Agent Pay,
na qual sistemas de inteligência artificial atuam em nome do consumidor. Os
agentes digitais executam tarefas autonomamente – fazem pesquisas e sugestões,
comparam preços ou finalizam compras –, sem intervenção permanente do utilizador.
Os pagamentos, que são o objetivo final das atuais transações bancárias,
convertem-se num meio de otimização da experiência do consumidor.
Este procedimento pressupõe uma
interação individualizada entre o agente digital registado e autorizado pela
Mastercard e o utilizador. O agente sugere uma compra ao consumidor e
concretiza o pagamento sem necessidade de dados do cartão, passwords ou
códigos 3D Secure. O utilizador nunca perde o controlo das transações,
definindo os limites da utilização do Agent Pay.
“A Mastercard oferece diversas
soluções, face à forma como a inteligência artificial vai impactar a forma como
compramos. O nosso número de cartão deixa de navegar no e-commerce com a
tokenização, porque só precisamos de um token [código único]. Eliminamos
a fricção gerada pelas passwords, substituídas por passkeys. O click-to-pay,
que permite pagar de forma segura com um simples click, é tão fácil
como o contactless”, explicou o diretor-geral.
Foco na segurança
A Mastercard, que se encontra focada
na proteção das transações bancárias, assegura igualmente um sistema operativo
a funcionar em segurança e que é testado de forma exaustiva. De acordo com o
responsável em Portugal, “a empresa investe na inteligência artificial há 10
anos e tem desenvolvido tecnologia de ponta em dispositivos de proteção contra
o crime informático”.
Todas as inovações foram apresentadas
no Mastercard Innovation Forum Portugal 2025, que já se realiza anualmente. “Este
fórum é muito importante para Portugal, porque permite trazer o que de melhor
fazemos. Nesta edição, destacaria a mostra entre os produtos ligados a
pagamentos e todas as suas inovações, apresentadas aos nossos parceiros, com um
abrir da mente ao que são outras indústrias e outros desafios. Não é só a
indústria de pagamentos que está a sofrer estas disrupções e temos de estar preparados
para ultrapassá-las”, rematou o responsável pela Mastercard em Portugal.
Numa alusão à aliança com a equipa de F1, a Mastercard mostrou o monolugar McLaren pilotado por Lando Norris e Oscar Piastri em Lisboa
Corrida para o futuro
Numa alusão à aliança da Mastercard
com a equipa de automobilismo da Fórmula 1 McLaren, que disponibilizou o carro
pilotado por Lando Norris e Oscar Piastri para o evento, o diretor-geral da
Mastercard em Portugal explicou que “está subjacente toda uma aceleração do
mundo dos pagamentos”.
