Mastercard assume a pole position dos pagamentos

A Mastercard desvendou o futuro do comércio digital no Mastercard Innovation Forum Portugal 2025, em Lisboa. Agentes de inteligência artificial prometem assumir tarefas hoje manuais, enquanto outras inovações — como a tokenização, as passkeys ou o click-to-pay — tornam as transações mais rápidas, simples e seguras.

Num evento sob o lema Racing Towards the Future, numa referência à aliança com a equipa de automobilismo da F1 McLaren, a Mastercard explicou aos parceiros como está a adaptar-se às transformações provocadas pela generalização da inteligência artificial. “Pagamentos smart, simple and safe [inteligentes, simples e seguros] são o futuro, independentemente das tendências”, afirmou o diretor-geral da Mastercard em Portugal, Nuno Loureiro, no palco do evento realizado no Pavilhão Carlos Lopes.

A inteligência artificial “abriu um mundo de possibilidades na forma como se faz comércio” e a Mastercard encara-a como “uma oportunidade”, nas palavras do responsável. “Está cada vez mais presente nas nossas vidas – basta pensarmos na forma como fazíamos pesquisas na internet e agora utilizamos um agente. A Mastercard quer estar presente nesta nova forma de fazer comércio, com os seus ativos”, explicou Nuno Loureiro.

Tecnologia inovadora

O sistema pioneiro concebido pela Mastercard é assegurado por uma infraestrutura tecnológica nova, o Agent Pay, na qual sistemas de inteligência artificial atuam em nome do consumidor. Os agentes digitais executam tarefas autonomamente – fazem pesquisas e sugestões, comparam preços ou finalizam compras –, sem intervenção permanente do utilizador. Os pagamentos, que são o objetivo final das atuais transações bancárias, convertem-se num meio de otimização da experiência do consumidor.

Este procedimento pressupõe uma interação individualizada entre o agente digital registado e autorizado pela Mastercard e o utilizador. O agente sugere uma compra ao consumidor e concretiza o pagamento sem necessidade de dados do cartão, passwords ou códigos 3D Secure. O utilizador nunca perde o controlo das transações, definindo os limites da utilização do Agent Pay.

“A Mastercard oferece diversas soluções, face à forma como a inteligência artificial vai impactar a forma como compramos. O nosso número de cartão deixa de navegar no e-commerce com a tokenização, porque só precisamos de um token [código único]. Eliminamos a fricção gerada pelas passwords, substituídas por passkeys. O click-to-pay, que permite pagar de forma segura com um simples click, é tão fácil como o contactless”, explicou o diretor-geral.

Foco na segurança

A Mastercard, que se encontra focada na proteção das transações bancárias, assegura igualmente um sistema operativo a funcionar em segurança e que é testado de forma exaustiva. De acordo com o responsável em Portugal, “a empresa investe na inteligência artificial há 10 anos e tem desenvolvido tecnologia de ponta em dispositivos de proteção contra o crime informático”.

Todas as inovações foram apresentadas no Mastercard Innovation Forum Portugal 2025, que já se realiza anualmente. “Este fórum é muito importante para Portugal, porque permite trazer o que de melhor fazemos. Nesta edição, destacaria a mostra entre os produtos ligados a pagamentos e todas as suas inovações, apresentadas aos nossos parceiros, com um abrir da mente ao que são outras indústrias e outros desafios. Não é só a indústria de pagamentos que está a sofrer estas disrupções e temos de estar preparados para ultrapassá-las”, rematou o responsável pela Mastercard em Portugal.



Numa alusão à aliança com a equipa de F1, a Mastercard mostrou o monolugar McLaren pilotado por Lando Norris e Oscar Piastri em Lisboa

Corrida para o futuro

Numa alusão à aliança da Mastercard com a equipa de automobilismo da Fórmula 1 McLaren, que disponibilizou o carro pilotado por Lando Norris e Oscar Piastri para o evento, o diretor-geral da Mastercard em Portugal explicou que “está subjacente toda uma aceleração do mundo dos pagamentos”.