Logicor: a nova era da logística em Portugal

A logística tornou-se um fator estratégico fundamental para a economia, a sociedade e até mesmo o ambiente. Com o comércio eletrónico a crescer a um ritmo sem precedentes e as metas de sustentabilidade a tornarem-se cada vez mais exigentes, as soluções antigas já não são suficientes. É preciso pensar de forma diferente e Portugal tem condições únicas para estar na vanguarda desta mudança.

A sua localização geográfica, que liga a Europa a dois continentes, e a sua paisagem urbana diversificada, tornam o país especialmente adequado para introduzir um novo modelo de negócio: a descentralização logística. Em vez de um único centro de distribuição nacional, o foco está em vários hubs regionais que aproximam os produtos dos consumidores, reduzem custos e aceleram os processos.

“Este é precisamente o caminho seguido pela Logicor, líder europeia no setor imobiliário logístico. O grupo investiu em ativos que funcionam como centros de proximidade, capazes de responder a um mercado logístico exigente. O resultado é um impacto direto em diferentes áreas de negócios, como saúde, alimentação, farmacêutica, indústria e comércio eletrónico”, começam por explicar os responsáveis da Logicor Portugal.

Segundo a empresa gestora e promotora de imobiliário de logística na Europa, “os medicamentos e equipamentos chegam mais rapidamente aos hospitais de todo o país; os produtos agrícolas mantêm-se mais frescos e chegam aos consumidores com menor risco de desperdício; as fábricas garantem uma maior estabilidade no abastecimento de matérias-primas; e as compras online podem ser entregues em 24 ou 48 horas, mesmo em áreas distantes dos grandes centros urbanos”.

Mas – é-nos explicado – os benefícios vão além da eficiência. A criação de centros logísticos em regiões estratégicas, mas mais pequenas, apoia o crescimento económico local ao gerar emprego, atrair investimento e ajudar a reter a população. É uma forma tangível de reduzir a diferença entre as zonas costeiras e o interior do país. Ao mesmo tempo, a redução dos quilómetros de transporte significa menos emissões de carbono, menos tráfego e maior eficiência energética — uma contribuição essencial para os objetivos de sustentabilidade de Portugal e da União Europeia.

O foco em localizações estratégicas também reforça a resiliência da cadeia de abastecimento. “Os últimos anos demonstraram a vulnerabilidade dos modelos excessivamente centralizados, seja devido à pandemia ou a perturbações no transporte marítimo ou terrestre global”, recordam os responsáveis da empresa, prosseguindo: “Com vários pontos logísticos distribuídos por todo o país, as empresas e os consumidores estão mais protegidos contra a escassez de stocks, atrasos ou choques internacionais. É uma forma inteligente de garantir a continuidade num mundo cada vez mais imprevisível e sujeito a crises globais.”

Plataformas modernas e tecnológicas

Outro fator fundamental é a inovação. Os ativos da Logicor são plataformas modernas concebidas para integrar tecnologia de ponta: desde sistemas digitais de gestão de inventário e fluxos até soluções de eficiência energética, os armazéns da empresa estão preparados para responder a todo o tipo de pedidos dos clientes, às exigências de hoje e às necessidades de amanhã. “Esta abordagem posiciona Portugal como um destino competitivo para empresas que procuram operações logísticas avançadas, contribuindo simultaneamente para a transição ecológica e digital do país”, assegura a Logicor.

Para a Logicor, investir em áreas estratégicas não é apenas uma forma de ganhar eficiência: é um compromisso com o futuro. Cada novo projeto é concebido para trazer benefícios económicos, sociais e ambientais, ao criar valor para as empresas, para as comunidades e para os territórios. É este equilíbrio entre escala global e impacto local que distingue a empresa e lhe permite ser uma referência em toda a Europa.

Com uma forte rede europeia e uma visão clara para o futuro, a Logicor demonstra que apoiar os clientes no fluxo do seu comércio, mais perto dos centros urbanos, é mais do que uma tendência: é uma necessidade estratégica. Ao estabelecer os centros logísticos mais perto das pessoas e das empresas, cria valor, promove o equilíbrio territorial e constrói um setor preparado para os desafios do futuro.



Palmela representa outro eixo fundamental na rede da Logicor

Vila Nova de Gaia, Palmela, Santo Tirso…

No norte do país, esta iniciativa concretiza-se no Centro Logístico de Canelas, em Vila Nova de Gaia. A poucos minutos do Porto e com mais de 21 000 m² divididos em quatro frações, este espaço foi concebido para acolher operações de elevado valor acrescentado. Uma das unidades já foi arrendada a um operador internacional do setor automóvel, enquanto as restantes unidades oferecem soluções flexíveis para diferentes perfis de ocupação. Além da sua dimensão e localização privilegiada, o projeto incorpora um forte compromisso ambiental, com a certificação BREEAM Excellent e a instalação de painéis solares capazes de gerar quase 200 MWh por ano.

Palmela representa outro eixo fundamental na rede da Logicor, com três ativos que totalizam mais de 100 000 m². Palmela 6 destaca-se com mais de 17 000 m² de espaço disponível e 10 metros de altura livre, posicionada para operações de grande escala. Palmela 4, com aproximadamente 8000 m², combina eficiência energética com uma localização altamente visível, ideal para operações de distribuição na Área Metropolitana de Lisboa. Palmela 3, com 4458 m², é ideal para operadores nacionais e internacionais ativos ao longo do eixo Lisboa-Madrid.

No norte, em Santo Tirso, o Ermida Park reforça a presença da Logicor com mais de 40 000 m² distribuídos por dois armazéns contíguos. A menos de 30 quilómetros do Porto, este ativo combina modularidade, eficiência energética e uma localização privilegiada numa região com uma forte tradição industrial. Uma unidade de 6000 m² está pronta para arrendamento. É uma resposta concreta à crescente procura por espaços modernos e sustentáveis na área.

… Montijo, Póvoa de Santa Iria e Alverca

No Montijo, no Bairro do Barrão, está em construção um dos projetos mais ambiciosos da empresa: um complexo de 40 000 m² que ampliará significativamente a oferta logística na margem sul. Simultaneamente, estão em curso novos desenvolvimentos na Póvoa de Santa Iria (30 000 m²) e uma remodelação planeada em Alverca (10 000 m²). No total, estas iniciativas irão adicionar mais de 80 000 m² ao mercado, reforçando o papel de Portugal como destino estratégico para operações logísticas de última geração.

“O investimento da Logicor em Portugal demonstra que a logística pode simultaneamente impulsionar o crescimento económico, promover a coesão territorial e fomentar a sustentabilidade. Ao investir em projetos modernos, energeticamente eficientes e estrategicamente localizados, a empresa não só satisfaz as exigências imediatas do mercado, como também prepara o país para os desafios da próxima década. Mais do que construir armazéns, a Logicor está a ajudar a redesenhar as infraestruturas que sustentam a competitividade nacional e europeia”, concluem os seus responsáveis.