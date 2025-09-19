Sábado – Pense por si

Largaram tudo para recomeçar: três histórias de quem encontrou felicidade (e sucesso) na Zome

E se mudar de carreira fosse o primeiro passo para encontrar propósito e felicidade? Em Portugal, há cada vez mais profissionais que escolhem reinventar-se e dar um novo rumo à sua vida. Foi o que aconteceu a Manuela, Fernando e Miguel, que encontraram na Zome um espaço para crescer, evoluir e, acima de tudo, serem felizes.

19 setembro 2025 15:55

Mudar de vida pode ser assustador, mas também pode ser a melhor decisão de sempre. Deixar um salário certo, trocar de área depois dos 40 ou descobrir uma paixão inesperada – tudo isto aconteceu a três portugueses que reinventaram a sua carreira na , uma imobiliária 100% nacional que faz da felicidade um propósito.

As histórias de reinvenção profissional estão a marcar a cultura da imobiliária Zome. Manuela Samora, consultora em Cascais, descobriu uma paixão inesperada, Fernando Romano, em Abóboda, percebeu que o valor real está nas pessoas, e Miguel Cruz, de Braga, destaca a importância de não adiar uma decisão de mudança quando se pode acelerar um percurso de crescimento, felicidade e realização.

Fernando Romano: coragem para mudar

Fernando encontrou uma nova vida profissional depois de anos na engenharia e fiscalização de obras: “Não me via num gabinete das oito às sete. Descobri que tinha mais gosto pelas pessoas.” A decisão de deixar o conforto de um salário fixo foi difícil, mas compensou: “Todos os dias é um caso diferente. Muitos clientes acabam por ficar amigos. E, com o apoio da estrutura, sinto-me melhor profissional e melhor pessoa.”

Manuela Samora: paixão encontrada

“Ninguém me foi buscar, vim pelo meu pé”, recorda Manuela. Chegou ao hub de Cascais da Zome e sentiu-se imediatamente acolhida: “Fui súper bem recebida por toda a gente. Foi mesmo muito bom." Hoje, afirma com convicção: “Sou muito feliz e descobri uma nova paixão. Visto a camisola.” E não pensa em trocar de "clube" tão cedo.

Miguel Cruz: entrar pela porta certa

Miguel, aos 47 anos, ainda indeciso sobre deixar a indústria têxtil, encontrou na Zome as ferramentas certas para crescer: “Entrei pela porta certa no dia em que decidi mudar.” Numa receita de sucesso em que mistura confiança nas suas capacidades com o apoio da estrutura da imobiliária, Miguel deixa um conselho aos indecisos: “Se estão a pensar em mudar de ramo, este é o momento. Não percam tempo.”

Não perca mais percursos de mudança e realização que podem ser encontrados em , uma série disponível no .

Felicidade como propósito

Muito além da mediação imobiliária, a Zome oferece um espaço onde as pessoas encontram propósito, apoio e realização profissional. Como afirma João Morgado, chief people officer da Zome: “O foco deve estar no bem-estar e na felicidade.”

Esse compromisso ganha forma através de programas de formação com base em neurociência, planos de evolução personalizados, acompanhamento diário de business coaches e ferramentas tecnológicas que simplificam o trabalho e libertam tempo para o que realmente importa: as pessoas.

Na Zome, cada profissional é visto como um atleta em preparação para o pódio da sua carreira, em que cada desafio é uma oportunidade para brilhar. E como é que se chega ao pódio?  Através de um plano único de evolução de carreira, no qual cada fase é pensada para que o colaborador evolua, ganhando confiança e autonomia no seu negócio.

O percurso de formação acompanha cada etapa da evolução: começa no Azimute Zero, que constrói bases sólidas com os elementos essenciais da mediação imobiliária, avança para a Startup Academy, em que o plano de ação é personalizado e no qual cada treino é um passo rumo à vitória; passa depois pelo Lift, que transforma a alta performance em hábito com um treino executivo intenso; até chegar ao T4, a etapa em que os consultores lideram equipas e inspiram outros a alcançar o seu melhor.

Muito mais do que trabalho

O talento, quando apoiado por uma cultura sólida e humana, é capaz de transformar vidas. Na Zome, cada pessoa encontra não só uma carreira, mas também um lugar onde ser feliz, como prova o destaque da empresa no estudo Happiness Works 2025, que avalia a felicidade organizacional das empresas, ou o prémio Best Work Experience of the Year 2025, promovido pela Consumer Choice.

As histórias de Manuela, que descobriu uma nova paixão, de Fernando, que escolheu dedicar-se às pessoas, e de Miguel, que não adiou a mudança, mostram que a felicidade é mais do que um valor: é estratégia de vida.

Na Zome, cada pessoa encontra não apenas uma carreira, mas também um lugar onde pode ser feliz, numa jornada que começa em .

