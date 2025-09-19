Largaram tudo para recomeçar: três histórias de quem encontrou felicidade (e sucesso) na Zome

Mudar de vida pode ser assustador, mas também pode ser a melhor decisão de sempre. Deixar um salário certo, trocar de área depois dos 40 ou descobrir uma paixão inesperada – tudo isto aconteceu a três portugueses que reinventaram a sua carreira na Zome, uma imobiliária 100% nacional que faz da felicidade um propósito.

As histórias de reinvenção profissional estão a marcar a cultura da imobiliária Zome. Manuela Samora, consultora em Cascais, descobriu uma paixão inesperada, Fernando Romano, em Abóboda, percebeu que o valor real está nas pessoas, e Miguel Cruz, de Braga, destaca a importância de não adiar uma decisão de mudança quando se pode acelerar um percurso de crescimento, felicidade e realização.

Fernando Romano: coragem para mudar

Fernando encontrou uma nova vida profissional depois de anos na engenharia e fiscalização de obras: “Não me via num gabinete das oito às sete. Descobri que tinha mais gosto pelas pessoas.” A decisão de deixar o conforto de um salário fixo foi difícil, mas compensou: “Todos os dias é um caso diferente. Muitos clientes acabam por ficar amigos. E, com o apoio da estrutura, sinto-me melhor profissional e melhor pessoa.”

Manuela Samora: paixão encontrada

“Ninguém me foi buscar, vim pelo meu pé”, recorda Manuela. Chegou ao hub de Cascais da Zome e sentiu-se imediatamente acolhida: “Fui súper bem recebida por toda a gente. Foi mesmo muito bom." Hoje, afirma com convicção: “Sou muito feliz e descobri uma nova paixão. Visto a camisola.” E não pensa em trocar de "clube" tão cedo.

Miguel Cruz: entrar pela porta certa

Miguel, aos 47 anos, ainda indeciso sobre deixar a indústria têxtil, encontrou na Zome as ferramentas certas para crescer: “Entrei pela porta certa no dia em que decidi mudar.” Numa receita de sucesso em que mistura confiança nas suas capacidades com o apoio da estrutura da imobiliária, Miguel deixa um conselho aos indecisos: “Se estão a pensar em mudar de ramo, este é o momento. Não percam tempo.”

Não perca mais percursos de mudança e realização que podem ser encontrados em Zome People Stories, uma série disponível no canal de YouTube da imobiliária.

Felicidade como propósito

Muito além da mediação imobiliária, a Zome oferece um espaço onde as pessoas encontram propósito, apoio e realização profissional. Como afirma João Morgado, chief people officer da Zome: “O foco deve estar no bem-estar e na felicidade.”

Esse compromisso ganha forma através de programas de formação com base em neurociência, planos de evolução personalizados, acompanhamento diário de business coaches e ferramentas tecnológicas que simplificam o trabalho e libertam tempo para o que realmente importa: as pessoas.

Na Zome, cada profissional é visto como um atleta em preparação para o pódio da sua carreira, em que cada desafio é uma oportunidade para brilhar. E como é que se chega ao pódio? Através de um plano único de evolução de carreira, no qual cada fase é pensada para que o colaborador evolua, ganhando confiança e autonomia no seu negócio.

O percurso de formação acompanha cada etapa da evolução: começa no Azimute Zero, que constrói bases sólidas com os elementos essenciais da mediação imobiliária, avança para a Startup Academy, em que o plano de ação é personalizado e no qual cada treino é um passo rumo à vitória; passa depois pelo Lift, que transforma a alta performance em hábito com um treino executivo intenso; até chegar ao T4, a etapa em que os consultores lideram equipas e inspiram outros a alcançar o seu melhor.

Muito mais do que trabalho

O talento, quando apoiado por uma cultura sólida e humana, é capaz de transformar vidas. Na Zome, cada pessoa encontra não só uma carreira, mas também um lugar onde ser feliz, como prova o destaque da empresa no estudo Happiness Works 2025, que avalia a felicidade organizacional das empresas, ou o prémio Best Work Experience of the Year 2025, promovido pela Consumer Choice.

As histórias de Manuela, que descobriu uma nova paixão, de Fernando, que escolheu dedicar-se às pessoas, e de Miguel, que não adiou a mudança, mostram que a felicidade é mais do que um valor: é estratégia de vida.

Na Zome, cada pessoa encontra não apenas uma carreira, mas também um lugar onde pode ser feliz, numa jornada que começa em talento.zome.pt.

Este conteúdo foi produzido pela Zome.