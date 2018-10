La Dolce Vita ao volante

De Itália chega-nos mais do que boa gastronomia, bom vinho e bons museus. As artes, a moda e a história podiam ser só mais pontos favoráveis na cultura italiana, mas são também simbiose nos modelos que a Alfa Romeo apresenta agora. A marca investe nos cavalos certos para cada modelo, redefine o design e surpreende com tecnologia de ponta, ao mesmo tempo que apresenta Stelvio, o novo modelo que promete conquistar os adeptos de SUV.

Lisboa na rota da exclusividade

O Parque das Nações marca posição no mapa da roadshow da Alfa Romeo, que inclui assim Portugal no leque de apresentações dos modelos. O evento da marca contempla apenas seis países, sinal muito positivo para Portugal e para a capital, que fazem parte de rotas exclusivas no mundo automóvel.

No camião da Alfa Romeo terá oportunidade de saber mais sobre todos os modelos da marca, e ainda de testar as versões mais recentes de Giulietta, Giulia e Stelvio. Os modelos, que levaram um refresh tanto no design como a nível tecnológico, mostram o compromisso da marca na inovação, sem nunca perder o ADN Alfa. Qualquer um dos modelos tem o seu próprio traço distintivo, mas a génese é a mesma: o prazer da condução que só um Alfa Romeo pode oferecer.

Stelvio – O prazer da novidade

Num só carro, o modelo Stelvio junta todo o legado da Alfa Romeo e toda a inovação que ainda estava por vir. O primeiro SUV da marca conseguiu logo as ambicionadas 5 estrelas Euro NCAP. As linhas são similares às do novo Giulia, mas acrescenta-sea necessária robustez de um SUV.

A preocupação com este automóvel foi procurar, ainda que com carroçaria rígida, uma plataforma ultraleve, resistente, e com vários e inovadores sistemas de segurança. A Travagem de Emergência Autónoma (AEB) com reconhecimento de peões e o Hill Descendent Control (HDC) asseguram uma condução segura para condutor e passageiros, ao mesmo tempo que garante uma velocidade constante, mesmo em declives acentuados.

Para fazer o pleno como companheiro perfeito de longas viagens, a tecnologia de ponta não poderia faltar. Com Rotary Pad intuitivo, sistema Alfa connect compatível com Android e iOS, e com 14 colunas, a experiência sensorial é do mais completa possível.

Giulietta – O prazer da inovação

O modelo Giulietta tem o inconfundível design da Alfa Romeo, mas agora com um ar mais desportivo, com aplicações vermelhas nos pára-choques, tratamento com efeito carbono nos faróis e pára-choques traseiro desportivo com grandes terminais de escape.

O motor 1.6 JTDm 120 cv TCT do novo Giulietta fá-lo a companhia perfeita para empresariais e privados, pelo equilíbrio entre performance e consumo. Ao mesmo tempo, o modelo é amigo do seu amigo, que é como quem diz, do ambiente.

Giulia – O prazer da familiaridade

Se tivesse de ser definido numa palavra, Giulia seria assertividade. Um dos modelos mais familiares da Alfa Romeo ganha na sua nova versão traços marcantes, linhas musculosas. Focado, directo ao que é importante, ganha em tecnologia e abandona todos os elementos desnecessários à condução e à experiência da viagem.

A fibra de carbono no veio de transmissão e o alumínio no capô, portas, suspensão, motos e pinças de travões trazem a Giulia a perfeita distribuição do peso, dando mais eficiência no desempenho dinâmico e uma assinalável redução dos consumos. A sua preocupação é pôr o condutor no centro das prioridades, uma relação quase familiar, intuitiva até aos pormenores, como nos comandos de bordo.

Os motores construídos em alumínio, sobrealimentados, garantem o equilíbrio entre performance e eficiência. Em versões a diesel ou a gasolina, o modelo leva-o a outros níveis, com caixa de velocidades manual de seis velocidades ou automática de oito.