Padrões, logos, animal print… Estar na moda deixou de ser um conceito volátil a cada estação e difícil de alcançar para quem não aprecia determinada tendência. Hoje a versatilidade de cada colecção permite que todos encontrem um estilo que apreciem e que não os faça parecer démodé.

As tendências têm tanto impacto que conseguem prolongar-se por mais do que uma temporada. O exemplo mais flagrante é o muito afamado throwback 90’s (e 80’s…) que, em 2017, voltou a correr mundo. É o regresso das T-shirts com caras icónicas, das lantejoulas, das saias à colegial. É uma viagem à infância e a tudo o que, nos anos 2000, prometemos nunca mais tirar do armário. O revivalismo foi tão apreciado que, contrariamente ao que é costume, se manteve em 2018 – e está para durar, pelo menos, até à Primavera de 2019.

Esta reciclagem não significa, contudo, o desleixo das combinações da adolescência. A ela se junta um toque de glamour, com a conjugação entre peças confortáveis e gráficas e outras elegantes e intemporais.

Confortável é o novo chique

O termo casual chic, que inicialmente era utilizado como dress code para alguns eventos, é actualmente um dos estilos predilectos em todo o mundo. Mostra cuidado na hora de se preparar, mas não descura o conforto necessário para o dia-a-dia.

Na nova colecção da Forever21 esta junção é feita através de diferentes cortes, tecidos e cores, que fazem uma suave transição do Verão para o Outono-Inverno. As minissaias, por exemplo, aparecem numa panóplia de cores e tecidos, subindo a temperatura mesmo em dias mais frios.

Os pastéis, típicos das estações quentes, também pincelam a nova colecção, dando um toque de cor às estações frias. Nos acessórios, volta a sentir-se a influência dos anos 80. Mochilas e bolsas de cintura são a aposta da marca americana, com animal print a dominar.

Kendall e Kylie, da televisão para o closet

Não é à toa que se comenta que tudo o que a família Kardashian toca vira ouro. O clã parece ter o toque de Midas, reinventando fórmulas que não se resumem ao reality show. As irmãs mais novas, Kylie e Kendall Jenner, unem-se em várias parcerias relacionadas com moda e beleza – ou não fossem elas influencers de milhares de mulheres, que anseiam por um estilo semelhante.

Depois da parceria na colecção Primavera-Verão da Forever21, a união repete-se. Peças essenciais aos dias mais frios, como sweats e casacos em pêlo, surgem com a assinatura das irmãs, dando-lhe o toque exclusivo que qualquer guarda-roupa deseja.

Para quem procura mais glamour nesta nova estação, Kendall e Kylie foram generosas nos brilhos, que se estendem dos casacos às malas. Veludos, pêlos, e o rei incontornável desta estação – o xadrez – perpassam uma colecção que fará qualquer mulher sentir-se parte do clã. Se ainda não tem as suas peças… Corra para o Colombo, and keep up!