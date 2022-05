Juntar-se ao Gervásio vai dar prémios

Gervásio é uma figura icónica que marcou diversas gerações com uma mensagem clara: sensibilizar os portugueses para a importância de reciclar. Agora, numa missão mais alargada – inovar, evoluir, reciclar –, dá voz a uma nova era, com o intuito de inspirar todos a ser mais responsáveis com o ambiente.

A Sociedade Ponto Verde decidiu celebrar da melhor maneira o Dia Mundial da Reciclagem (17 de maio), lançando o prémio nacional "Junta-te ao Gervásio", que vem premiar projetos na área da reciclagem de embalagens e da economia circular.

A apresentação oficial decorreu esta manhã no Jardim da Estrela, com as presenças de João Galamba (secretário de Estado do Ambiente e Energia), Jorge Veloso (presidente da ANAFRE), Luís Newton (presidente da Junta de Freguesia da Estrela), Roberta Medina (vice-presidente do Rock in Rio), Ana Trigo Morais e Teresa Cortes (CEO e coordenadora de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponto Verde, respetivamente).

Estão abertas as portas desta iniciativa a todos os concorrentes – e que vençam os melhores.