Insuficiência cardíaca: não ignore estes sintomas!

Atualmente, estima-se que mais de 400 mil portugueses vivem com insuficiência cardíaca, um número que tem vindo a aumentar devido ao envelhecimento da população, já que a condição surge muitas vezes associada a outras doenças cardiovasculares, como hipertensão, enfarte, doenças das válvulas cardíacas ou miocardiopatias.

"A insuficiência cardíaca acontece quando o coração não cumpre a sua função de forma adequada e deixa de enviar a quantidade de sangue necessária a todos os órgãos, para que estes também possam desempenhar as suas funções", explica a cardiologista Dulce Brito.

De acordo com um novo estudo promovido pela Spirituc Investigação Aplicada, em parceria com a Associação de Apoio aos Doentes com Insuficiência Cardíaca (AADIC), com o apoio da Bayer, cerca de 70% dos doentes com insuficiência cardíaca afirmam que tiveram, pelo menos, um episódio de descompensação nos últimos 24 meses e 21% destes mesmos inquiridos foram internados nesse período temporal, numa média de dois internamentos por ano. Não obstante, sensivelmente 81% sentem que a sua doença está controlada.

Esta síndrome acarreta uma mortalidade considerável e, ainda, custos acrescidos devido à frequência de hospitalizações por episódios de descompensação Dulce Brito, professora e médica cardiologista

Adicionalmente, a mesma pesquisa revela que a insuficiência cardíaca é a primeira causa de hospitalização em pessoas com mais de 65 anos.

"Apesar de a insuficiência cardíaca afetar cerca de 400 mil portugueses, o inquérito demonstrou que ainda existe uma grande falta de conhecimento. Mais de metade dos inquiridos (67%) revelaram que as pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca não sabiam nada sobre a doença no momento do diagnóstico", realça Luís Filipe Pereira, presidente da AADIC.

Mais, aproximadamente 44% dos doentes foram diagnosticados em contexto de consulta de rotina, porém cerca de 20% receberam o diagnóstico durante um episódio de urgência ou hospitalização.

O impacto da insuficiência cardíaca no doente e na família

Luís Filipe Pereira acrescenta que "sempre que ocorre um episódio de descompensação, o doente é levado para o hospital e, por vezes, permanece lá durante um período de tempo. Isto implica que esteja temporariamente afastado da sua rotina e dos seus familiares e amigos. Por isso, é urgente promover a partilha de informação sobre a insuficiência cardíaca e sobre os cuidados a ter para uma melhor gestão da doença."

O inquérito demonstrou complementarmente que cerca de 40% dos inquiridos consideram que a insuficiência cardíaca tem um elevado impacto em todas as esferas da sua vida.

Alguns doentes sublinham que deixaram de fazer algumas coisas de que gostam, como ir à rua ou conviver com outras pessoas, por sentirem cansaço extremo (70%), com picos de ansiedade (49%) ou estarem emocionalmente instáveis (45%).

Quem vive com a doença aponta como principais desafios a superação do medo, ansiedade e depressão e a gestão dos sintomas físicos (dor, falta de ar e cansaço).

Já as expetativas são unânimes e concentram-se em torno da criação de medicamentos mais eficazes (35%), melhorando a qualidade de vida e contribuindo assim para reduzir o número de hospitalizações e manter o coração do doente no lugar certo, "em casa".

Principais desafios do doente com insuficiência cardíaca:

• Superação de sentimentos de medo, ansiedade e depressão;



• Gestão dos sintomas físicos.

A pesquisa inédita – baseada em 117 inquéritos feitos a portugueses, com 50 ou mais anos de idade, entre junho e dezembro de 2022 – foi recentemente divulgada no âmbito da campanha da Bayer "O Lugar do Coração é em Casa". Uma ação que visa promover o aumento da literacia e incentivar as pessoas com insuficiência cardíaca a cuidarem do seu coração, de forma a permanecerem em casa junto de quem mais gostam, evitando internamentos hospitalares.

Pessoa com insuficiência cardíaca partilha a sua história

Sérgio Fonseca, 56 anos, gestor informático, sofre de insuficiência cardíaca. Descobriu a condição após ter sofrido um enfarte em 2020. Uma história de força e resiliência, porque o coração não pode esperar. Veja o vídeo.

Sintomas da insuficiência cardíaca

• Cansaço



• Intolerância ao esforço



• Falta de ar



• Desconforto quando se está deitado e necessidade de ter de se levantar para respirar melhor



• Inchaço nos pés e pernas

Médica explica: tudo o que tem de saber sobre a insuficiência cardíaca

Para sabermos mais sobre esta doença que tantas vezes permanece incógnita, até ser tarde demais, estivemos à conversa com a professora e médica cardiologista Dulce Brito. Eis tudo o que tem de saber já sobre a insuficiência cardíaca:



1. Quais são os sintomas que devem levar uma pessoa a suspeitar de insuficiência cardíaca?

Cansaço, intolerância ao esforço, falta de ar, desconforto quando se está deitado e necessidade de ter de se levantar para respirar melhor, e/ou inchaço nos pés e pernas, são os sintomas e sinais mais comuns da insuficiência cardíaca.

As pessoas começam por se cansar mais do que antes e não percebem o porquê, nem associam à possibilidade de terem um problema cardíaco. Obviamente há outras causas que podem estar associadas ao cansaço, à falta de ar e/ou ao inchaço nas pernas, porém a insuficiência cardíaca pode ser uma delas.

2. Quem está em risco de sofrer de insuficiência cardíaca?

De notar que a insuficiência cardíaca aumenta em prevalência com a idade, ou seja, à medida que as pessoas vão envelhecendo, nomeadamente a partir dos 65 anos, há uma probabilidade mais elevada de desenvolverem insuficiência cardíaca.

Além do mais, sofrer de outras doenças cardíacas associadas pode contribuir para descompensações da própria situação cardíaca.

3. Como é que esta doença está a afetar os portugueses?

O impacto da insuficiência cardíaca em Portugal é seguramente semelhante ao de outros países onde a incidência é de 1 a 2% na população geral. O impacto desta situação vai depender da causa e da gravidade da própria insuficiência cardíaca.

A repercussão na qualidade de vida é bastante significativa, sobretudo se as situações são graves e levam a internamentos frequentes por descompensação.

Se as pessoas que vivem com situação de insuficiência cardíaca têm uma vida profissional ativa, claro que o impacto ainda será maior pois sentem-se limitadas, com restrições de ordem vária, necessidade de vários medicamentos e outras terapêuticas e com necessidade de absentismo profissional.

Se são mais velhas, têm frequentemente outras doenças associadas e que podem contribuir para descompensações da própria situação cardíaca. As hospitalizações são mais frequentes em doentes que não estão devidamente tratados ou em doentes instáveis.

4. O que podemos fazer para que os doentes com insuficiência cardíaca passem mais tempo junto das suas famílias?

A insuficiência cardíaca é um problema crónico grave que merece muita atenção. Isto porque, nos momentos em que se agrava, o doente acaba por ter de recorrer com frequência ao serviço de urgência, onde lhe será administrada terapêutica intravenosa para descongestionar o coração e os pulmões.

Sempre que se manifeste um ou mais sintomas persistentes, é fundamental que as pessoas consultem o seu médico e o seu caso seja avaliado. Assim, será possível diagnosticar precocemente e, acima de tudo, iniciar o tratamento mais adequado atempadamente.

Hoje em dia, já existem fármacos que podem ser eficazes em casos de doentes com uma grande tendência a descompensar ou que estiveram internados nos últimos meses. Para um aconselhamento personalizado e para mais informações, consulte o seu médico.

5. Segundo o estudo da Spirituc Investigação Aplicada, desenvolvido em parceria com a AADIC, 20% dos inquiridos receberam o diagnóstico durante um episódio de urgência ou hospitalização. Porque acha que isto acontece? O que se pode fazer para obter um diagnóstico precoce (antes de sofrer um primeiro episódio de emergência ou hospitalização)?

Alguns doentes recebem o diagnóstico durante um episódio de urgência ou hospitalização porque, na maioria das vezes, as pessoas têm sintomas, mas não os atribuem à insuficiência cardíaca. Por norma, sentem-se mais cansadas e acham que é por outro motivo. Habitualmente associam esse cansaço a noites mal dormidas, excesso de stress ou até mesmo a dores nos músculos ou articulações, que acabam por gerar dificuldade nos movimentos e dores musculares.

Ou seja, os sintomas e sinais de insuficiência cardíaca são frequentemente inespecíficos e atribuíveis a outras situações. Mas, na verdade, podem ser insuficiência cardíaca!

É essencial que as pessoas consultem o seu médico e exponham o problema, a fim de que a sua situação seja avaliada e diagnosticada o quanto antes.

Perante sintomas e sinais de alerta, há que marcar uma consulta e tentar despistar a existência de algum problema cardíaco que possa ser tratado ou mesmo corrigido a tempo.

Na maioria das vezes, as pessoas têm sintomas, mas não os atribuem à insuficiência cardíaca. Por norma, sentem-se mais cansadas e (...) associam esse cansaço a noites mal dormidas, a excesso de stress ou até mesmo a dores nos músculos (...) Dulce Brito, professora e cardiologista

6. Na sequência do tema das hospitalizações, acha que podemos dizer que " O Lugar do Coração é (ou devia ser) em Casa

O lugar do coração deve ser em casa. O hospital não é um bom local para se "viver", embora seja um local absolutamente necessário em algumas situações, como seja quando um doente descompensa e precisa de terapêutica por via intravenosa, por exemplo.

Quando a hospitalização é necessária para controlo de uma situação de insuficiência cardíaca, a pessoa está longe do seu mundo e dos seus entes queridos, está numa situação grave na maioria das vezes e está sob a ação de vários medicamentos até ficar estável. E se esta situação (hospitalização) se repete no tempo, quer sejam meses ou um ano depois, ou com mais periodicidade em alguns casos, é óbvio que a qualidade de vida da pessoa não pode ser a ideal.

É necessário um diagnóstico atempado, um tratamento adequado e tentar que o doente com insuficiência cardíaca esteja o mais bem controlado possível, sendo seguido regularmente em consulta, mas não tendo necessidade de ser internado Dulce Brito, professora e cardiologista

Como foi referido anteriormente, estima-se que haja mais de 400 mil portugueses a viver com insuficiência cardíaca, e com a maior longevidade da população espera-se um número crescente de doentes com esta patologia nos anos vindouros. Estejamos atentos aos sintomas e sinais de alerta e vigiemo-nos atempadamente, para um futuro melhor.