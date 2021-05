Hotel MiraCastro: beleza natural e sossego ancestral

A esplêndida localização do Hotel MiraCastro, na vila onde o rústico e o urbano não agridem a paisagem, aliada a uma extraordinária beleza natural e a um sossego ancestral, oferece uma espetacular vista de vales e serras.

O Hotel MiraCastro orgulha-se de oferecer uma estadia acolhedora e confortável, disponibilizando também um serviço de restauração que prima pela qualidade e tipicidade dos seus pratos – como são o cabrito do monte, a vitela e, como não podia deixar de ser, um bom bacalhau com broa.

Para degustar estes verdadeiros manjares divinos nada melhor do que uma boa garrafeira, na qual podemos encontrar desde os Alvarinhos da região aos bons maduros nacionais.







Hotel MiraCastro Vila de Castro Laboreiro, 4960 Melgaço 251 460 020

Email: geral@hotelmiracastro.com

Site: www.hotelmiracastro.com

Facebook: facebook.com/HotelMiracastro

O Hotel MiraCastro dispõe de 14 quartos, todos com varandas e com um cenário maravilhoso: a beleza das serras raianas. Todos os quartos dispõem de ar condicionado, casa de banho privativa, TV e wi-fi.

Melgaço, destino de natureza por excelência

Com características geográficas e geológicas que lhe concedem uma posição de destaque de entre todos os subdestinos do Porto e Norte de Portugal, onde é possível praticar os desportos de rio e montanha mais exigentes, durante todo o ano.

É o município mais a norte de Portugal e é conhecido pelas paisagens, história, gastronomia e pela muito apreciada e conhecida casta de vinho verde Alvarinho. Desvendar e sentir Melgaço requer um combinado de observação e vivência só alcançado quando nos envolvemos no seu quotidiano e descobrimos cheiros, sons, vozes, caminhos e recantos. É uma terra rica em tradições, histórias, lendas e testemunhos de vivências passadas e detentora de uma rica e saborosa gastronomia.

Este ano, e uma vez mais em virtude da pandemia provocada pelo novo coronavírus Covid-19, o município de Melgaço volta a reinventar-se e aposta num formato diferente para celebrar a Festa do Alvarinho e do Fumeiro: serão dois fins de semana, de 7 a 9 de maio e de 14 a 16 de maio, dedicados ao Alvarinho e aos produtos da região, quer sejam gastronómicos quer a nível de turismo, em que todos são convidados a visitar Melgaço, sempre em segurança.

Melgaço tem uma panóplia de produtos para desfrutar e saborear. Conheça-os em www.cm-melgaco.pt.

Acompanhe a Festa do Alvarinho e do Fumeiro através da página oficial no Facebook e das redes sociais do Município de Melgaço: Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

Descubra Melgaço, o destino de natureza mais radical de Portugal!