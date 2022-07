Hotéis: o prazer de fazer férias num destino europeu de eleição

Orgulhosamente, a cidade Invicta mostra todas as cores e as atrações com um charme único, que tantos querem conhecer e revisitar. Com admiráveis monumentos e múltiplos eventos culturais e tradicionais, o Porto possui importantes cartões de visita como a Casa da Música, a Fundação de Serralves, o Museu Soares dos Reis, as famosas Caves de Vinho do Porto, a Torre dos Clérigos ou locais como a Ribeira ou a Foz. Tudo propostas de visitas a não perder.

Aproveite a sugestão e viva uma experiência inesquecível, partindo à descoberta da Invicta, ficando hospedado num dos quatro hotéis do Pestana Hotel Group localizados no Porto. Na Ribeira, no centro da cidade ou à beira-rio, encontrará a melhor opção para uma escapadinha, ou para umas férias, em família, com amigos, ou mesmo a dois.

Pestana Vintage Porto

Hotel histórico na Ribeira

Constituído por uma sequência de charmosos edifícios antigos classificados como Património Mundial – remontando aos séculos XVI, XVII e XVIII –, que ocupam praticamente o quarteirão inteiro, o Pestana Vintage Porto tornou-se um hotel com uma personalidade única, próprio de quem nasceu de olhos postos no rio. Atravessar os seus corredores intemporais e entrar nos seus quartos encantadores cujas janelas se abrem para o Douro são alguns dos prazeres disponíveis a todos quantos não resistam a passar aqui uns dias de descanso, desfrutando de dormir no coração do centro histórico do Porto.

Novo Pestana Douro Riverside

Resort urbano

O novo e moderno edifício do hotel Pestana Douro Riverside foi construído a partir da antiga e famosa fábrica de sabonetes CUF (Companhia União Fabril). Os espaçosos e confortáveis quartos e suites estão distribuídos por oito pisos temáticos, todos eles alusivos à botânica, como lavanda, jasmim, flor de laranjeira, rosa, flor de cerejeira, camomila, gerânio e lírio. Alguns elementos da antiga fábrica foram preservados e integrados no hotel, como é o caso da alta chaminé de tijolo, que ficou inserida na estrutura. O novo hotel conta com uma piscina infinita no terraço, ideal para quem quer aproveitar o sol perto do rio. Para quem viaja em família para umas férias ou uma escapadinha ao Porto, o Pestana Douro Riverside é o ponto de partida para desfrutar dos melhores programas culturais da cidade, ao mesmo tempo que oferece aos mais novos inúmeras atividades lúdicas e divertidas.

Pousada do Porto

Hotel histórico

A Pousada do Porto – Rua das Flores abriu portas em outubro de 2021 e encontra-se instalada num edifício com mais de cinco séculos de existência, que conjuga a traça original a um ambiente moderno e acolhedor. Conta uma localização privilegiada na icónica Rua das Flores, tornando-se a escolha ideal para quem pretende ficar alojado perto da dinâmica da cidade, não dispensando o conforto, a qualidade do serviço e o cuidado nos detalhes que caracterizam a marca Pousadas de Portugal.

Pestana Porto – A Brasileira

Localização ímpar no centro

Localizado na Avenida Sá da Bandeira, em pleno centro do Porto, o hotel de luxo encontra-se próximo das principais atrações turísticas da cidade, como a Torre dos Clérigos, a Sé do Porto, a Estação de São Bento e a Ribeira, assim como das salas de espetáculo mais marcantes e do comércio mais tradicional da cidade. O Pestana Porto – A Brasileira presta homenagem ao património da centenária cafetaria A Brasileira, inaugurada em 1903, que encontrou uma nova vida, transformando o edifício onde se encontrava num hotel de cinco estrelas. Com uma fachada única e uma porte-cochère em vidro e ferro, os espaçosos quartos e suites do hotel encontram-se distribuídos por vários pisos temáticos, todos eles associados às especiarias importadas durante a expansão marítima portuguesa: anis, café, canela, chá, chocolate e pimenta-rosa.

