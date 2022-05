Hérnia da parede abdominal : seis perguntas respondidas por um especialista

Ouvir alguém dizer que tem uma hérnia é, normalmente, sinónimo de problema – e bastante comum, até. Estar atento aos sintomas e evitar alguns fatores potenciadores pode fazer a diferença. A Clínica Cirúrgica de Carcavelos é especialista de referência no tratamento de todos os tipos de hérnia da parede abdominal, com um atendimento especializado e as técnicas cirúrgicas mais avançadas, pelo que estivemos à conversa com o Dr. Miguel Pinto, que nos esclareceu todas as dúvidas sobre esta patologia.

1 O que é uma hérnia? Uma hérnia é um defeito (orifício) na parede de uma estrutura anatómica. Imaginem uma parede, que divide duas habitações, de onde retiramos vários tijolos, criando entre elas uma comunicação anormal. No caso do nosso corpo, e em especial nas hérnias da parede abdominal, o orifício provoca a passagem anormal do intestino ou de alguma outra víscera para fora do seu espaço natural.

2 Existem fatores potenciadores? Quais? Existem condições que, sem serem absolutamente determinantes, facilitam o aparecimento das hérnias: o tabagismo, a obstipação crónica, as doenças respiratórias crónicas, a doença prostática obstrutiva e a desnutrição. No caso da hérnia inguinal, o sexo masculino é também um fator potenciador, devido à vulnerabilidade que apresenta a anatomia da virilha dos homens.

3 Quando aparecem, quais são as opções de tratamento? A única opção de tratamento das hérnias da parede abdominal é a cirurgia, procedimento que se recomenda realizar assim que o diagnóstico é confirmado.

4 Se não forem tratadas, quais são as consequências de uma hérnia? A localização de uma víscera num lugar que não é o seu espaço natural provoca dor, desconforto, e quando esta víscera (ou parte dela) é deslocada, ou parte dela, fica apertada no orifício da hérnia e ocorre um estrangulamento, uma complicação muito grave devido à gangrena da víscera implicada. A hérnia estrangulada determina um risco de vida muito elevado e obriga a uma cirurgia de urgência.

5 É possível o reaparecimento de hérnias? Antigamente, antes do uso das redes na reparação das hérnias, o reaparecimento chegava a ser de 15%, mas na atualidade, sobretudo nos centros com cirurgiões dedicados em especial a este tipo de cirurgias, como é o caso da Clínica Círurgica de Carcavelos, não excede 1%.



6 Quanto tempo de recuperação é necessário após a cirurgia? O tipo de hérnia, a dimensão do defeito e as doenças associadas determinam muito o tempo de recuperação, mas nas hérnias inguinais, que são as mais comuns, o regresso do doente às atividades habituais oscila entre os 15 e 30 dias. É particularmente importante o tipo de profissão - se é sedentária, ou se exige grande esforço físico -, para melhor definição do tempo de recuperação.