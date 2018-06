Apesar de ter origem incerta, sabe-se que no século XIII já os cavaleiros mongóis transportavam consigo bifes tártaros debaixo das selas dos cavalos que, com o calor do corpo, iam cozinhando lentamente. Chegou à Alemanha, de onde emigrou para os Estados Unidos, que "descobriram a pólvora" ao colocá-lo dentro do pão e o exportaram para o mundo em doses industriais.



Já lá vai o tempo da corrida aos hambúrgueres "de plástico" dos anos noventa e do terror da carne contaminada no princípio do milénio. Altura em que o hambúrguer era o parente pobre da gastronomia. Renasceu, dignificou-se e merece ser comemorado no seu dia por direito, a 28 de Maio.

Nova vida do hambúrguer

Nos últimos anos, a oferta multiplicou-se. Do quiosque de rua à hamburgueria artesanal ou ao restaurante de autor, há hambúrgueres para todos os gostos e com muitos twists.



Servido no pão ou no prato, ousa-se com ingredientes mais ou menos improváveis, aventura-se com novas combinações, junta-se design e requinte e eleva-se o hambúrguer a prato gourmet, capaz de agradar os paladares mais exigentes.



Adoptam mil caras. De carne, de peixe e até em alternativas vegan. Com pães variados e molhos a condizer, as novas burger trends internacionais prometem ir além, com opções extraproteinadas, hambúrgueres étnicos e até de pequeno-almoço. Vamos esperar para ver.



Mesmo que à primeira vista possam parecer heresias culinárias, não franza o sobrolho e aventure-se nesta "hamburgomania" que convida a apreciar com calma.

Junk food out. Comida de qualidade in

O hambúrguer caseiro ou artesanal, numa versão "dia-a-dia a correr" ou numa ocasião mais gourmet, está na moda e promete continuar. São poucos os que lhe resistem.