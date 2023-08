Há uma forma de pintar a sua casa… sem tinta

Quando imaginou o verde água na sua cozinha pareceu-lhe perfeito, mas na realidade não combina com os restantes elementos… demasiado vibrante e contrastante.

Se pelo menos tivesse tido a oportunidade de simular várias cores do seu interesse até encontrar aquela que resulta na perfeição, o desfecho teria sido outro. A boa notícia é que para a próxima, já não precisará de cometer o mesmo erro.

A COLORiT, o simulador de cor desenvolvido pela CIN que tem como objetivo tornar o processo de decisão da nova cor mais fácil e rápido, o resultado? O melhor que poderia esperar. Sem sujar, sem arrependimentos.

COLORiT: um click e já está

A CIN, marca portuguesa e líder ibérica no mercado de tintas e vernizes, disponibiliza um simulador de cor gratuito que permite testar a cor através da pintura virtual das suas paredes. Quis facilitar o processo demorado e cauteloso e torná-lo simples e sem riscos. Pode fazer o download na App Sotre, ou aceder online através do site.

Como funciona?

Este simulador faz uso de um conjunto de complexos algoritmos que garantem uma deteção inteligente da área a pintar. A partir de um sistema de navegação extremamente simples e intuitivo, a aplicação produz uma simulação de pintura realista que permite ver o resultado final, facilitando assim o complexo processo de escolha da cor ideal.

"Agora podemos replicar uma cor nas suas próprias casas" Liliana Leis Soares, diretora adjunta de Marketing da CIN, afirma que a CIN COLORiT permite "uma maior proximidade aos nossos clientes e respostas às suas necessidades, o que nem sempre se consegue pelas amostras em loja. Agora podemos replicar uma cor nas suas próprias casas e dar-lhes uma realidade ainda que virtual mas que realmente os apoie na tomada de decisão."

Pode experimentar e experimentar até encontrar o tom que mais lhe convém. Terá também a opção de guardar os tons eleitos na área de cliente MyCIN, com acesso direto ao site da marca.

As suas cores favoritas num só sítio

O resultado das simulações que fizer, assim como as escolhas de cor, poderão ser guardadas no seu perfil MyCIN, transversalmente presente em todas as ferramentas digitais que a marca disponibiliza ao público a partir do seu sistema Single-Sign-On.

Caso esteja na dúvida sobre qual o produto que deve aplicar ou acerca da quantidade a ser utilizada, a CIN também tem uma solução para lhe oferecer. No site, existe um recomendador que lhe recomenda que tipo de produto deve usar em determinada superfície, bem como uma calculadora para indicar quantos litros de tinta são necessários para o seu projeto.

Se ainda restarem algumas dúvidas… - TESTiT or TAKEiT

• TESTiT Se mesmo depois de toda a análise realizada com a ajuda da COLORiT, ainda não se se sentir confiante em relação à sua escolha, a CIN disponibiliza a opção TESTiT. E em que consiste? Em latas de tinta em formato pequeno (250 ml) que lhe permitirá pintar até 1,5 m2.

Para poder testar a cor e ter confiança absoluta antes de comprar quantidades necessárias!









• TAKEiT Outra possibilidade são os TAKEiT – pequenos cartões (8x10cm) que permitem visualizar o efeito da cor que selecionou antes de pintar. Assim, pode parar de imaginar combinações de cores e colocá-las diretamente na parede, sem precisar de comprar latas de tinta.

Transforme por completo a sua casa. Inspire-se nas ferramentas de cor da CIN antes de tomar uma decisão e crie ambientes diferentes, renove e reforme as várias áreas da sua casa! Com todas estas funcionalidades terá a certeza de que os tons que idealizou são os acertados (ou não) para o seu espaço.

Para uma maior inspiração dos seus projetos, aceda à página de Instagram da marca (@TintasCin), onde poderá guardar pastas com as suas opções preferidas. Caso seja fã de Do It Yourself, vá até ao canal de YouTube da CIN (@Tintas CIN – Oficial) e visualize tutoriais de como pintar uma parede interior, o que fazer com restos de tinta, como restaurar móveis, como pintar azulejos, etc.

De que está à espera? Pintamos?