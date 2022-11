Há um novo espaço neste centro comercial que o torna perfeito para visitar e desfrutar

A nova área de restauração do centro comercial NorteShopping, que se estende por dois pisos, abriu ao público em setembro de 2019. Depois de dois anos de funcionamento reduzido, e com pouca visibilidade devido ao longo confinamento originado pela pandemia, o novo espaço, mais intimista, proporciona aos visitantes uma experiência de visita diversificada, numa atmosfera animada e descontraída.



A arquitetura do novo conceito é inovadora e surpreendente, apresentando-se como um espaço acolhedor e vintage, ornamentado por quiosques, utensílios de cozinha e algumas scooters. Para despertar os sentidos, paredes, pavimento e mobiliário estão preenchidos por receitas e mensagens inspiradoras, relacionadas com a paixão pela cozinha.

“The CookBook” segue as novas tendências A predominância de tons claros e de madeiras reportam para o espaço doméstico tradicional que o “The CookBook” representa. Desta forma, o NorteShopping posiciona-se no topo das novas tendências, proporcionando aos visitantes as vivências de rua no interior de um centro comercial. “Sendo este um espaço que integra uma ampla oferta gastronómica e um conceito inovador, tem permitido a captação e a atração de novos clientes, proporcionadas por maior valorização, num centro comercial com posicionamento premium, líder na sua área de influência”, refere Paulo Valentim, diretor do NorteShopping.



O novo espaço veio ampliar a área de restauração do centro comercial, assegurando maior conforto aos visitantes. Foram, ainda, criadas duas esplanadas com pequenos espaços verdes, proporcionando um ambiente acolhedor e confortável, para aqueles que queiram usufruir de uma pausa ou refeição ao ar livre.

Opções para todos os gostos

Integrando mais de 20 novos conceitos gastronómicos, esta área de restauração garante uma ampla oferta, para todos os gostos. A personalização de cada quiosque com decoração alusiva à sua gastronomia permite a diversificação de ambientes no mesmo local, para uma experiência gastronómica ainda mais sedutora.

A identidade de cada espaço é expressa pelas texturas, cores, luzes e estilos adotados. “Enquanto aposta estratégica de negócio, o “The CookBook” veio responder à necessidade de anteciparmos tendências e de darmos resposta às mudanças de hábitos de consumo”, salienta o diretor.

Propostas gastronómicas diferenciadas no “The CookBook”

Para as refeições, as escolhas passam por diversas ofertas e conceitos nomeadamente DaTerra, cozinha vegan; O Forno do Leitão do Zé; Steak and Beer House – especialista em bifes e cerveja; Noori Sushi, especialista em sushi; Poke House – conceito californiano de gosto havaiano; Natural Crave – com menus e sugestões equilibradas de bowls e wraps; Chutnify – ex-líbris da cozinha indiana; Los Buenos – comida Mexicana; Beer Kindgom – cervejas de todo o mundo; o Munchie – primeira hamburgueria artesanal do Porto; o restaurante A Mar – especialista em marisco; ou Lao Bao, que, pela primeira vez presente num centro comercial, apresenta o melhor da cozinha asiática.

Para quem gosta de brunchs, encontra, aqui, espaços como Zenith – Brunch & Cocktails; RT Focaccias by Reitoria ou O Maldito, para tomar um copo de vinho, antes ou depois de uma refeição. Pode, ainda, deliciar-se como uma taça de ceviche, no Bowls, ou com deliciosas sandes de presunto e ovo no PO.

“O conceito de brunch, não sendo exatamente recente, foi um dos novos hábitos aos quais tentámos corresponder com a criação do ‘The CookBook’”, garante Paulo Valentim.

Para as preferências mais “doces” e para quem goste de reviver o conceito de pastelaria pode optar por uma grande diversidade de sugestões encontrando conceitos como Confeitaria Moura – onde pode provar os melhores jesuítas; Cremosi – com os gelados mais cremosos; ou Conventual – especialista em doçaria conventual e outras delícias.

“The CookBook” inclui, ainda, conceitos de restauração italiana como Italian Republic e Tomatino, que surgem ao lado de conceitos-âncora, já bem implementados, como McDonald’s, Sr. Frango da Guia ou A Cascata, que surgem completamente renovados e com uma imagem enquadrada na nova área.

Todos eles contribuem para reforçar a inovação e a diferença deste novo espaço do NorteShopping.