Há um concurso que oferece viagens duplas para um destino à sua escolha

Dificilmente encontra um concurso tão fácil de participar. Não precisa de preencher documentos exaustivos, nem de escrever frases criativas. Não precisa de identificar amigos ou de partilhar fotografias. Tudo o que precisa de fazer é usar o Cartão Universo. Mais fácil do que isto diríamos que é difícil.

Portanto, nada como tentar a sorte! Quem sabe não é um dos sortudos que podem viajar – com companhia! – para qualquer destino do mundo. Pode muito bem começar já a pensar na viagem dos sonhos. O Cartão Universo trata do resto. O destino é, já dizia a minha avó, à escolha do freguês.

O que precisa de fazer: Até 6 de novembro, utilize o Cartão Universo* (TAEG 15,6%) em compras, transferências, levantamentos ATM, pagamentos de serviços, pagamentos ao Estado e carregamentos de telemóveis. Por cada transação destas que fizer está automaticamente habilitado ao sorteio semanal. Há quatro viagens duplas (voo e despesas de estadia) para oferecer.

Pronto para viajar de novo?

As viagens estão de volta e nada melhor do que um concurso destes para sentir o friozinho na barriga. Não se esqueça de que este concurso é válido apenas até sábado, 6 de novembro. É melhor que se apresse a usar o cartão Universo. Quanto mais vezes usar o Cartão Universo no dia a dia, mais hipóteses tem de ganhar. Sim, é mesmo real. Só precisa de usar o cartão. O regulamento do concurso está disponível no site. Se ainda não tem o Cartão Universo, pode aderir numa loja Continente ou Worten. Do nosso lado, resta-nos fazer uma pergunta: está a pensar viajar para que parte do mundo?

* CARTÃO UNIVERSO: TAEG 15,6%. Exemplo para limite de crédito de 1.500€, reembolsado em 12 meses, TAN 14,27%. Crédito sujeito a aprovação e concedido por UNIVERSO, IME, S.A. Regulamento disponível em Universo.pt. Saiba mais em Universo.pt.