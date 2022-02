Há planos infalíveis e este é um deles

Há muito que apetece reservar assim uns dias de pausa para desfrutar em família. Mas nem sempre é um plano fácil de concretizar. Seja pela rotina demasiado empacotada – e desculpe-nos a expressão –, seja pela dificuldade em coordenar agendas (quem tem filhos adolescentes já sabe bem o que espera…), seja pela habitual indecisão e, confessamos, falta de tempo e energia para programar uma escapadela ao pormenor – agora o alojamento, agora o roteiro, agora as refeições… Tudo isto leva a que estes dias de sonho vão sendo adiados, e adiados, e adiados. Quando damos conta, passa um ano por completo e contam-se pelos dedos de uma só mão os tais dias de pausa que passámos, efetivamente, em descanso e em família.

Ora, nós temos a sugestão perfeita para lhe fazer e que, prometemos, resolve todos os nossos "problemas". E até fomos viver in loco a primeira experiência programada para 2022, na Foz do Arelho, para que lhe mostrar o que pode encontrar nos Trilhos INATEL 2022:

Esta é a oportunidade perfeita para conhecer algumas das melhores paisagem que temos em Portugal. Com uma seleção de percursos no meio envolvente de algumas das Unidades Hoteleiras INATEL espalhadas pelo território nacional, os Trilhos INATEL permitem desfrutar de uma atividade saudável, em pleno contacto com a natureza e em ambiente familiar. Sem medos, porque, sabendo que é normal existirem diferentes tipos de pessoas no mesmo agregado (e falamos dos mais aventureiros e, também, dos mais pacatos), a Fundação INATEL preparou programas que respondem às necessidades de todos lá em casa.

Próximos Trilhos INATEL 2022 • Piódão, 11 a 13 de março

• Linhares/Vila Ruiva, 1 a 3 de abril

• Cerveira, 13 a 15 de maio

• Flores (4 noites), 2 a 6 de junho

No mesmo programa, pode optar por caminhar, ideal para os que preferem maior contemplação e calma, ou optar por correr, para os que gostam de um pouco mais de exigência e adrenalina. O certo é que em qualquer opção são sempre acompanhados por um técnico da Fundação INATEL. E todos os trilhos se fazem em grupos! Desta forma, está garantida a diversão para toda a família, sempre com a máxima segurança, claro.

A andar ou a correr

Como explicamos em cima, não se deixe assustar pela palavra trilhos. Em cada um dos programas preparados pelo INATEL há trilhos de caminhada e trilhos de corrida opcionais. Claro, em ambos os casos é aconselhado algum nível de prática regular de atividade. Nada como se ir preparando!

Um trilho de caminhada, de nível médio, é considerado acessível à grande maioria das pessoas em bom estado de saúde. São, em média, 15 quilómetros, com desníveis acentuados em algumas fases do percurso e, por vezes, com terreno mais acidentado.

Já os trilhos de corridas, classificados com níveis médios são, segundo a Fundação INATEL, acessíveis à grande maioria dos corredores regulares capazes de correr 20 quilómetros em terreno, por vezes, acidentado. Esta atividade não tem limite de cronómetro e conta ainda com a possibilidade de parar para apreciar a natureza e recuperar o fôlego.