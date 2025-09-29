Há aliados no mercado para concretizar o sonho dos jovens terem casa própria

“Apesar dos novos apoios, o sonho da casa própria para um jovem continua a ser uma corrida de obstáculos, onde a principal barreira é o preço elevado dos imóveis”, nota Júlio Quintela, COO da Zome. A esta barreira dos preços elevados soma-se ainda a escassez da oferta de habitação.

Segundo o responsável, a solução deve ter duas frentes: apoiar o poder de compra dos jovens, por exemplo, através de crédito bonificado, e, de “forma urgente, criar as condições para que haja mais casas no mercado a preços realistas”.

Quem são então os aliados dos jovens? “Consultores altamente preparados e comprometidos com a excelência”, responde Júlio Quintela, sublinhando que a imobiliária 100% nacional não tem produtos específicos para este segmento, mas garante todas as condições para que cada jovem encontre o “apoio certo, no momento certo”.

Esses apoios resultam da capacitação contínua das equipas da Zome, que conhecem em profundidade os apoios em vigor – como a garantia pública dada pelo Estado e as isenções de IMT e Imposto do Selo – e do acompanhamento financeiro integrado com a Xfin.

“Ao entrarem numa agência Zome, os jovens encontram mais do que um consultor: encontram alguém preparado para os guiar, com confiança e conhecimento, no caminho exigente da sua primeira compra”, conclui o COO.

O que sentem os jovens

Helena Garcia, consultora imobiliária na Abóboda, resume as barreiras enfrentadas por quem chega ao mercado. “Os jovens que chegam ao hub à procura de casa enfrentam, sobretudo, quatro grandes desafios: orçamentos que não batem certo com a realidade, valores muito elevados nas zonas centrais, falta de experiência e ansiedade na hora da decisão”, explica



Consultora Helena Garcia, Zome Abóboda

A falta de informação é outro dos pontos críticos. Raquel Ventura, também consultora da Zome, mas em Vila Nova de Gaia, reforça: “o maior desafio é a falta de informação, que gera insegurança e até frustração. Muitos jovens chegam sem saber por onde começar. Ter um consultor ao lado faz toda a diferença, porque transforma um processo confuso numa experiência positiva e segura”, assegura.



Consultora Raquel Ventura, Zome Vila Nova de Gaia

Do lado dos clientes, ouve-se que “comprar casa não é só gostar de um imóvel. É uma decisão que implica pensar a longo prazo, avaliar despesas e riscos. Muitas vezes, falta clareza e acompanhamento para que este processo seja mais consciente e seguro”, partilha Fábio Marques, 25 anos, atualmente à procura do seu primeiro lar.

Mesmo quem opta pelo arrendamento sente limitações. “Nunca sei se vou conseguir renovar contrato, se a renda vai subir ou se o imóvel vai ser vendido. Arrendar devia ser uma solução, não um entrave”, afirma Catarina Alves, 27 anos, que continua à espera de condições para avançar para a compra de uma casa.

Já Ricardo Tavares, 29 anos, levanta outro dilema: conciliar preço com qualidade de vida. “Queremos comprar casa em Aveiro, mas quanto mais perto do centro, mais caro. Ir para a periferia significa perder tempo em deslocações. Se houvesse melhores transportes públicos, viver a 20 ou 30 quilómetros já não seria um problema tão grande”, avalia.

Caminhos para avançar

Na Zome, acredita-se que a resposta aos jovens não passa pela criação de produtos isolados, mas pela capacitação de pessoas e integração de competências. Como salienta Júlio Quintela, “ao entrarem numa agência, os jovens encontram mais do que um consultor: encontram alguém preparado para os guiar, com confiança e conhecimento, no caminho exigente da sua primeira compra”.



Júlio Quintela, Chefe de Operações Zome

E, como lembra Helena Garcia, “a primeira casa não precisa de ser a casa dos sonhos, mas sim um ponto de partida seguro e sustentável”. Com informação clara, acompanhamento especializado e soluções à medida, além dos aliados certos, o sonho de casa própria pode ser realizado.