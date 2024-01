Grandes tendências tecnológicas para 2024

Neste artigo referem-se algumas das grandes tendências que se espera que definam o panorama tecnológico.

Tendências tecnológicas para 2024: novidades e confirmações

Cibersegurança avançada

À medida que a tecnologia avança, o mesmo acontece com as ciberameaças. Em 2024, a cibersegurança tornar-se-á uma prioridade ainda maior. Espera-se que as empresas invistam em soluções mais avançadas, como a inteligência artificial, para a deteção de ameaças e a encriptação de ponta a ponta.

A proteção dos dados pessoais e a prevenção de ciberataques serão fundamentais num mundo cada vez mais interligado.

Cimentação da inteligência artificial

A inteligência artificial abalou o mundo tal como o conhecemos, e o processo de revolucionar todo o tipo de indústrias. O efeito da IA será percetível em diferentes áreas da indústria, mas em 2024 o principal foco será a transformação da experiência do utilizador existente.

Alguns exemplos:

Marketplaces de roupa. Cada vez há mais plataformas multimarcas e, de forma a otimizar as compras dos utilizadores, muitas destas utilizam algoritmos focados nas preferências de gostos dos clientes. Seguindo padrões, sugerem artigos para compra.

Plataformas de iGaming. O setor está em crescimento. Tal como as plataformas especializadas em casino online, com os seus catálogos de slots e jogos de mesa. A IA irá garantir o fair play e reforçar os seus níveis gerais de segurança, para que os jogos de casino, independentemente do estilo, consigam maior fiabilidade e diversão, sem prejudicar a experiência do utilizador.

Serviços públicos. Os assistentes digitais são cada vez mais utilizados. Este ano, com o objetivo de maior prontidão de resposta, prevê-se que os serviços e as entidades públicas adotem ferramentas de chat, para facilitar a resposta a questões dos cidadãos.

Convergência digital

Os planos estão cada vez mais interligados, e tecnologias como a realidade aumentada, a realidade virtual e as experiências imersivas quebram a linha ténue entre o analógico e o digital. Um novo conceito que se refere ao espaço criado onde os mundos real e virtual convergem.

O mundo tecnológico assiste a um tempo em que o digital se torna mais realista e real, com componentes muito mais flexíveis e maleáveis. Estas tecnologias permitem alterar os componentes digitais, até que estes sejam otimizados e atinjam a sua melhor versão no mundo real.

É uma tendência que irá acelerar as novas competências digitais em todos os tipos de empregos, bem como aperfeiçoar os processos empresariais, melhorar a eficiência e efetuar economias de custos exponenciais.

Aplicações mais inteligentes

Em 2023, falou-se de superaplicações, uma combinação de uma aplicação, uma plataforma e um ecossistema digital, tudo num único software, que criava experiências de utilizador personalizadas, envolventes e de grande alcance.

Com o advento da IA generativa, as aplicações empresariais estão a dar um passo em frente, tornando-se muito mais inteligentes, transformando a experiência de clientes, utilizadores, proprietários de produtos e programadores.

Ao incorporar dados de transações e de fontes externas, as aplicações inteligentes fornecem informações sobre as aplicações que os utilizadores empresariais já utilizam e, através da IA, acrescentam previsões ou recomendações, permitindo que as aplicações sejam adaptadas ao utilizador, resultando em melhores deliberações e na tomada de decisões baseadas em dados.

Sustentabilidade tecnológica

Em 2024, a sustentabilidade tornar-se-á um pilar fundamental da inovação tecnológica. As empresas esforçar-se-ão por desenvolver soluções que minimizem o seu impacto ambiental, desde a conceção dos produtos até à gestão dos resíduos eletrónicos.

As energias renováveis e as tecnologias ecológicas serão prioritárias, impulsionando a criação de dispositivos e sistemas mais amigos do ambiente. Além disso, graças às novas tecnologias, como a IA, a blockchain, a computação em nuvem, a realidade aumentada, a robótica e muitas outras, é possível criar um futuro mais ecológico e sustentável sem sacrificar a eficiência e o crescimento das empresas.

Tecnologia quântica

Embora ainda na sua fase inicial de desenvolvimento, a tecnologia quântica está no bom caminho para mudar radicalmente a computação.

As principais empresas tecnológicas estão a investir na investigação e desenvolvimento de soluções quânticas que podem resolver problemas extremamente complexos em minutos e não em anos.

Desde a simulação de moléculas para o desenvolvimento de medicamentos até à otimização de rotas logísticas, a tecnologia quântica abrirá novas possibilidades na ciência e na indústria.

Engenharia de plataformas

Esta tendência pressupõe a criação de equipas bem organizadas de engenheiros de cloud que podem ser geridas como um produto e trazer maior eficiência às equipas de programadores. As equipas de plataforma trabalham para que todos os serviços operacionais sejam integrados numa plataforma interna que permite a entrega contínua, enquanto os seus utilizadores, programadores, engenheiros DevOps podem operar à sua velocidade e cadência.

Os engenheiros de plataformas, ao manterem o funcionamento contínuo da plataforma de nuvem, desempenharão um papel significativo na sustentação das operações eficientes e seguras das empresas digitais.

Além disso, as equipas de DevOps e de plataformas estão a adotar soluções automatizadas alimentadas por IA para simplificar as tarefas de criação, implementação, gestão e teste de infraestruturas e software. Esta mudança não só acelera a conclusão do projeto com menos erros, como também garante uma melhor qualidade do produto.

Robótica avançada

Os robôs mais avançados tecnologicamente já não se limitam às fábricas, desempenhando papéis cada vez mais diversificados na nossa sociedade. Desde auxiliares na medicina a entregas de logística em curtas distâncias, a robótica avançada irá melhorar a eficiência e a segurança numa variedade de indústrias e contextos.

Em conclusão, o ano de 2024 promete assistir a um avanço tecnológico sem precedentes. Da inteligência artificial à computação quântica, as tendências tecnológicas acima mencionadas não só mudarão a forma como a sociedade interage com a tecnologia, mas também terão um impacto profundo na sociedade e na economia.

Manter-se a par destas tendências será crucial para quem procura adaptar-se e prosperar neste novo capítulo da era digital.

Este conteúdo foi produzido integralmente pela Copywriting SL.