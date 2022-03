GoWithFlow avança para os EUA com projeto de mobilidade sustentável

A GoWithFlow, start-up adquirida pela Galp em 2019, vai ajudar a tornar a região de Memphis, nos Estados Unidos, num caso de estudo de interligação urbano-rural sustentável.

A oportunidade surge através de um consórcio selecionado pelo governo norte-americano, que já recebeu uma subvenção inicial de 500 mil dólares para materializar o denominado projeto "Digital Delta". Liderado pela Universidade de Memphis, a candidatura foi eleita no âmbito do programa "Build Back Better Regional Challenge", inserido no Plano de Resgate da administração Biden para o desenvolvimento económico dos Estados Unidos, que contempla mil milhões de dólares para financiar projetos locais.



Em comunicado enviado à imprensa, a energética revela que o consórcio aproveita o know-how adquirido pela GoWithFlow na última década, com o desenvolvimento da sua Mobility Change Platform (MCP) em parceria com empresas e municípios de Portugal, Espanha e Itália. Nomeada em 2020 como a principal empresa de arranque de cleantech em Portugal, a GoWithFlow desenvolveu, no fundo, uma solução que coordena os ativos móveis e os utilizadores, para fornecer informações emtempo real sobre a forma como utilizam os carros da empresa, scooters, estações de carregamento, bicicletas ou e-bikes partilhadas e outros componentes do ecossistema de mobilidade.



Esta start-up para a mobilidade sustentável, detida pela Galp desde 2019, vai assim aportar a sua experiência em sistemas de mobilidade urbana sustentável, nomeadamente sistemas focados na eletrificação de soluções logísticas last mile para frotas empresariais, em opções de micromobilidade urbana para os cidadãos, como bicicletas e scooters, e também em soluções para transportes públicos e partilhados para empresas, trabalhadores pendulares, visitantes e habitantes de Memphis.



"Nesse sentido, o consórcio desenvolveu um plano que prevê a implementação de infraestruturas para gerir tarifas, para ultrapassar barreiras à criação de economias de escala em todo o projeto e para ligar componentes urbanas, suburbanas e rurais através de programas interligados para a promoção global da mobilidade sustentável", explica Jane Hoffer, CEO da GoWithFlow. Em Portugal, para além dos clientes empresariais, a empresa tem trabalhado com municípios, nomeadamente Lisboa, Porto e Cascais, que recebeu a primeira iniciativa MaaS (mobility as a service), com uma tecnologia que ligava o trânsito público, táxis, comboios, estacionamento e serviços internos com outros serviços externos, incluindo Uber e aplicações de partilha de bicicletas e carros, aluguer de automóveis e trotinetes elétricas.



O "Digital Delta" foi um dos cerca de 500 projetos apresentados ao Gabinete de Desenvolvimento Económico dos Estados Unidos. Na primeira fase, foram selecionados 60, estando prevista para setembro uma nova triagem que culminará na seleção de 20 ou 30 projetos que serão elegíveis para receber até 100 milhões de dólares de fundos públicos.