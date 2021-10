Galp: pioneira na mobilidade elétrica

A mobilidade eléctrica é o futuro. Hoje, todos sabemos disso. Em 2010, a Galp também já o sabia e, por isso, instalou o primeiro ponto de carregamento rápido do mercado, na A-5, Lisboa-Cascais. Essa aposta foi o início de uma história de sucesso, como recorda Rui Manuel Vieira, responsável pela área de mobilidade elétrica da Galp.

"A Galp, enquanto principal operador da mobilidade em Portugal, assumiu a mobilidade eléctrica como um dos seus principais desígnios em termos de transformação do modelo energético em Portugal. Esta tem sido, por isso, uma grande aposta da Galp desde há uma década. Desde que instalámos esse primeiro ponto de carregamento rápido, em 2010, que temos sido pioneiros e líderes na aposta nesta área em Portugal, acompanhando e antecipando as tendências e as novas necessidades dos consumidores na mobilidade elétrica", relembra o responsável da empresa.

Tendo assumido a mobilidade eléctrica como um dos seus principais desígnios em termos de transformação do modelo energético do País, a Galp vê aqui um universo de oportunidades a explorar. Por exemplo, a empresa está a desenvolver novos sistemas de gestão de mobilidade para empresas e para grandes centros urbanos através da Flow, um sistema operativo integrado aplicável a qualquer plataforma ou solução de mobilidade corporativa e também individual.

Esta plataforma permite gerir frotas corporativas e gerir a sua electrificação ou combinação de diversas soluções de mobilidade complementares, mas também se aplica a frotas partilhadas de scooters, trotinetes, bicicletas ou tudo o mais que se possa imaginar.

As bicicletas elétricas como exemplo

Face ao supracitado e por pretender ser um modelo a seguir, a Galp vai disponibilizar, na sua sede em Lisboa e nos escritórios em Espanha, bicicletas eléctricas para utilização dos colaboradores, numa lógica de mobilidade partilhada, que permita alugar ou reservar as bicicletas para deslocação em trabalho ou no trajeto de casa para o trabalho. A empresa está igualmente a estudar a possibilidade de ter bicicletas elétricas disponíveis para alugar em pontos de venda nas cidades.

Os projetos da Galp para prosseguir a senda de liderança e inovação não se ficam por aqui. "Assumimos o compromisso de atingir 10 mil pontos de carregamento elétrico na Península Ibérica até ao final de 2025. E estamos a acelerar para atingir essa meta: no início do ano, tínhamos 513 pontos de carregamento em operação no País; no final do primeiro semestre tínhamos 587 e contamos chegar ao final do ano com mais de 1 000 pontos de carregamento em operação", explica Rui Manuel Vieira.

Refira-se que a compra da Mobiletric, em setembro, foi determinante para a expansão da rede de carregamento eléctrico da Galp no curto prazo, somando mais 240 pontos de carregamento, dos quais a maioria já se encontra em operação.

Por tudo isto, o balanço que a Galp faz "confirma claramente a posição de liderança na mobilidade elétrica, posicionando-a como o player de referência do futuro".

Projeto CIRVE

Sem surpresa, a Galp vai continuar a instalar pontos de carregamento de várias potências por todo o País. Destaque, porém, para a rede que surgirá em breve e que permitirá ligar o Norte e o Sul de Portugal – e de Lisboa a Madrid – com carregamentos ultrarrápidos. Esse é um dos objetivos do projeto CIRVE, que está a promover a implementação de uma rede de 40 pontos de carregamento rápido na Península Ibérica.

Presença de destaque na Alfândega do Porto

Como principal operador da mobilidade em Portugal, a Galp vai estar presente no Salão Automóvel Híbrido e Elétrico, de 22 a 24 de outubro, na Alfândega do Porto. Vai ser o main sponsor do evento e tem o objetivo de marcar a sua posição de pioneirismo e liderança no mercado português de mobilidade elétrica.

A Galp vai ter um stand de 72 m2, no qual estarão em exibição um carro elétrico Nissan e um buggy elétrico, entre outras ativações e dinâmicas para ofertas de brindes com promotores. A empresa estará também presente no programa de conferências do evento para a discussão de temas relacionados com a mobilidade elétrica, a sustentabilidade, energias renováveis, inovação e tecnologia, entre outros.