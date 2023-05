Fome escondida: associação alimenta os “novos pobres” de Lisboa

Portugal continua a não conseguir travar a miséria. Recentemente, a crise económica exacerbada pela pandemia levou ao aumento dos chamados "novos pobres". De um dia para o outro, milhões de portugueses viram-se incapazes de alimentar as suas famílias, pagar renda, luz ou água. E, por isso, os pedidos de ajuda têm vindo a crescer.

Para a SOUMA, uma iniciativa da Amigos da Estrela – Associação de Solidariedade Social, é essencial que ninguém fique para trás. Esta ação apresenta-se como um porto de abrigo para a população carenciada, assegurando sempre uma resposta personalizada e tratamento digno. Um dos problemas comuns às pessoas que a associação apoia é a falta de rede, familiar ou amizades, que tanta diferença pode fazer perante as dificuldades e os obstáculos que surgem ao longo da vida.

"O combate à fome, agravado desde o início da pandemia, o desemprego, o alcoolismo, as toxicodependências, entre outros, exigiam um acompanhamento individualizado e permanente, que pudesse, com o tempo e no colmatar de outras tantas necessidades, possibilitar a transformação e autonomização de cada um", conta Maria João Sousa, responsável pela SOUMA, em entrevista.

Os voluntários da SOUMA atuam ao prestar auxílio em múltiplas vertentes. Desde apoiar os "recém-chegados" à fome no pico da pandemia, distribuindo 4.800 refeições semanais, a disponibilizar uma rede telefónica com 60 telefonistas para combater a solidão, à criação de ateliers de trabalho – costura, artes e marcenaria – para apoiar e capacitar a população mais carente.

"Há um apoio que é praticamente transversal a todos os que nos procuram, desde março de 2020: o apoio à carência alimentar", aponta Maria João Sousa, responsável pela SOUMA.

Como nasceu a SOUMA?

A Amigos da Estrela – Associação de Solidariedade Social foi criada, a 13 de outubro de 2017, por um grupo de 21 fundadores, maioritariamente residentes na freguesia da Estrela, em Lisboa. Depois, seguiu-se o projeto inovador SOUMA de Todas as Partes.

Confrontada com o isolamento e a exclusão de pessoas em idade ativa, com filhos, Maria João Sousa, que tinha sido fundadora e feito parte da equipa da Refood da Estrela, entre 2013 e 2019, sentiu que era necessário e urgente "ir a fundo" no apoio prestado às pessoas mais fragilizadas.

"A metodologia SOUMA é totalmente focada na pessoa individual. Podemos dizer que já ajudamos de mil formas diferentes, pois cada pessoa tem um universo próprio de necessidades que muitas vezes são completamente novas para nós e como tal há que fazer caminho e trazer novos parceiros com as soluções adequadas", diz a responsável pela iniciativa.

"Primeiro a pandemia, depois a vinda de refugiados ucranianos e agora a chegada dos 'novos pobres'. O pedido de apoio alimentar é constante. A SOUMA atingiu o seu limite ao alimentar mais de 600 pessoas."

Áreas de atuação da SOUMA

• Ativação de uma vasta rede de parceiros e voluntários com vista à resolução do maior número de desafios.

Emergência alimentar.

• Apoio telefónico, que funciona como companhia ou para identificar problemas urgentes.

• Apoio psicológico.

• Apoio jurídico.

• Combate ao isolamento através dos ateliers intergeracionais.

• Realização de workshops temáticos com vista à inclusão e partilha de conhecimento.

De que modo a SOUMA ajuda quem mais necessita?

"A SOUMA presta apoio alimentar através do serviço da mercearia social online, projeto pioneiro em Portugal que só foi possível implementar graças ao incomensurável apoio da empresa de informática LHV2. As famílias que dependem do nosso apoio alimentar, através da gestão de pontos atribuídos mensalmente (de acordo com o número de pessoas do agregado), podem fazer a encomenda dos bens disponíveis na mercearia, incluindo cabaz de peixe, carne, frutas e legumes, e que mais falta lhes fazem", revela Maria João Sousa. "Para muitos foi o adquirir de novas competências digitais e para a SOUMA representa um salto qualitativo numa resposta à fome mais digna, com maior responsabilidade, inovadora e ágil acautelando o desperdício alimentar."

Os cabazes são maioritariamente entregues ao domicílio por 60 voluntários que, semanalmente, asseguram a sua distribuição.

Transformar vidas

A par desta ajuda, as famílias têm ainda apoio telefónico, através de um voluntário telefonista. Este voluntário não só funciona como uma companhia – para muitos a única companhia –, como é o identificador dos problemas mais urgentes daqueles que ligam. Ao trazê-los até à equipa residente, possibilita a intervenção célere, por via dos mais de 100 parceiros.

"Não pretendemos ser 'assistencialistas' mas agentes que potenciam a mudança de vida de quem nos procura. Paralelamente a estas duas frentes, na casa SOUMA há ainda apoio psicológico e apoio jurídico, bem como combate ao isolamento através dos ateliers intergeracionais, nos quais reunimos pessoas de todas as idades e condições sociais em torno de um trabalho comum, quer seja na área da culinária, costura, croché ou arte enquanto terapia. Também levamos a cabo um ciclo de workshops temáticos com vista à inclusão e divulgação de saberes", destaca a líder da iniciativa.

Ações de angariação de fundos

A SOUMA esteve presente na Lisbon Eco Marathon, no passado domingo, 7 de maio. Voluntários da associação participaram e acompanharam os atletas ao longo do percurso da maratona, meia-maratona, mini-maratona e caminhada, prestando o apoio necessário.

Foi um momento marcante para todos os voluntários que levaram a sua boa energia e motivaram os desportistas ao longo dos vários quilómetros enquanto apoiaram a associação na angariação de fundos.

Marcar presença em grandes eventos é uma forma de a SOUMA consciencializar a população.

Ajude a ajudar

Os donativos são a principal fonte de receita da SOUMA e permitem continuar a assegurar a sua missão: fazer face ao isolamento e à exclusão social da população, assim como, estar na emergência alimentar, apoiando famílias em situação de maior fragilidade e vulnerabilidade.

São esses donativos que permitem apoiar cerca de 600 pessoas e ainda garantir a sustentabilidade da sede da associação. E sempre que há excedentes, a SOUMA partilha com 23 instituições de solidariedade social.

"Para o futuro, queremos continuar a servir quem mais precisa da melhor forma possível, com a maior dignidade e com o maior respeito pela situação em que se encontra, convocando para tal o maior número de cidadãos. E como já faz parte da nossa história, continuar atentos e disponíveis para abraçar os desafios que a vida vai trazendo", salienta Maria João Sousa.