Filhos na universidade? Conheça a escolha certa para o futuro

Os exames nacionais do ensino secundário estão prestes a começar e, para os estudantes, começa a contagem decrescente para um dos momentos mais aguardados: a entrada no ensino superior. Depois de 12 anos de aprendizagem, é altura de elevar o conhecimento ao próximo nível e, finalmente, começarem a especializar-se naquilo que procuram como carreira.

A decisão final é, claro, dos alunos, mas é essencial que os pais mantenham os horizontes abertos e ajudem nas escolhas certas. É necessário fazer escolhas ponderadas e racionais, e pode ser precisa a ajuda de um adulto para o fazer. Conheça cinco fatores a ter em conta na hora de escolher uma universidade.

1. A oferta formativa

É, obviamente, o fator mais importante. Escolher um curso superior pode ser confuso e, sobretudo, pode parecer limitativo. Num mundo em constante mudança e onde, em termos profissionais, se exigem cada vez mais múltiplas valências, a escolha de um curso específico pode parecer redutora. A aposta em formação multidisciplinar é cada vez mais regra, motivo pelo qual a escolha de licenciaturas duplas pode ser uma vantagem tanto no percurso académico como, a posteriori, no percurso profissional. A Universidade Europeia tem uma oferta formativa que contempla sete licenciaturas duplas, com áreas que se cruzam mas que exigem diferentes valências.

Conjugação do saber Conheça a oferta formativa dupla da Universidade Europeia Direito + Gestão Gestão de Recursos Humanos + Gestão Turismo + Gestão Hoteleira Gestão Hoteleira + Gestão Psicologia + Recursos Humanos

A oferta formativa da Universidade Europeia inclui ainda 18 licenciaturas, 11 mestrados, 29 programas executivos e três doutoramentos, com programas lecionados em português e em inglês.

2. A empregabilidade

O investimento numa aprendizagem no ensino superior tem em vista a aquisição de conhecimento, mas sobretudo a especialização e a futura empregabilidade. Este é um dos grandes fatores a ter em conta: a taxa de empregabilidade de cada universidade dá pistas sobre como as entidades empregadoras a veem no currículo. Taxas altas significam que a formação é valorizada e pode ser o fator decisivo para uma contratação. Na Universidade Europeia, a taxa de empregabilidade está acima dos 97%, com algumas a atingir mesmo os 99%. Mas não é só. A mesma universidade aposta em parcerias com empresas de topo, reconhecidas a nível nacional e internacional, e que capacitam os estudantes para uma experiência não apenas académica, como também profissional. Entidades como o Turismo de Portugal ou empresas como a Michael Page, Sport Lisboa e Benfica, EDP, Auchan ou Randstad, entre outras, são parceiras da Universidade Europeia, e podem passar a fazer parte do currículo do seu filho. Mais uma vez, na hora de contratar, o prestígio de experiências anteriores, ainda que em contexto curricular, faz toda a diferença.

Taxas de Empregabilidade Global 97,7% (universidade);

99,1% na área da gestão;

98,9% na área da psicologia;

97,5% na área do turismo;

98,4% na área da hotelaria.

3. A possibilidade de internacionalização

Para um aluno na universidade, a experiência fora do próprio país é das mais enriquecedoras no percurso académico. Esta experiência pode, em algumas instituições, ser bastante limitada, quer em número de vagas, quer nas opções de internacionalização. Este é um ponto no qual devem ter muita atenção na escolha da instituição de ensino, para não limitar depois o percurso académico. Consciente da importância para o crescimento e a valorização académica, profissional e humana, a Universidade Europeia tem vários protocolos com universidades parceiras de topo, permitindo aos alunos a experiência de um semestre em território internacional e uma valorização do seu currículo. Os programas lecionados em inglês permitem também a continuidade do ensino a nível internacional, o que abre horizontes a oportunidades no estrangeiro e a uma aprendizagem mais global.



Universidades Parceiras Pace University's Lubin School of Business (USA) Rosen College of Hospitality Management (USA) University of California Riverside (USA) City Dublin University (Irlanda) McGill University (Canadá) Berkeley (USA)

4. Os métodos de aprendizagem

Desengane-se se ainda acredita que "as universidades são todas iguais" e que o mesmo curso é lecionado da mesma forma em todas as instituições. Os cursos podem, sim, ser todos muito semelhantes e ter programas com os mesmos pontos, mas o método de ensino faz toda a diferença tanto na forma como o seu filho aprende na universidade, como na forma como executa na vida profissional.

Numa experiência universitária, os estudantes procuram agora elementos complementares para enriquecimento do percurso. As aulas presenciais, essenciais, precisam de ser complementadas com outras estratégias de aprendizagem. A aposta da Universidade Europeia no modelo Experiential Learning Hyflex alia precisamente o ensino presencial com as aulas online, permitindo maior liberdade de mobilidade aos alunos e uma maior internacionalização.

O foco nos novos desafios do mercado de trabalho levou também a um método de ensino no qual a aprendizagem se baseia na investigação científica, mas também no método de experimentação, com aulas práticas laboratoriais, shadowing, professional talks, workshops, contacto com várias empresas através de seminários, casos reais e visitas de estudo.

O intuito de capacitar os estudantes com um grande grau de autonomia de resolução de problemas, numa pré-experiência daquilo que é o mercado atualmente, traz também o investimento em salas de observação, simulações, role-play e salas de atendimento, bem como a utilização dos mesmos softwares das empresas-chave nas áreas de formação.

5. O desenvolvimento de competências sociais

A imersão por um percurso profissional é, claro, muito mais do que uma experiência académica. O seu filho vai agora sair da bolha da dependência dos pais e começar a dar os primeiros passos para o futuro, para a chegada da vida adulta. Não é à toa que se afirma que a faculdade ensina dentro e fora de aulas. Sabemos que vai querer saber tudo, que vai ceder a uma ou outra visita inesperada à cidade para onde o seu filho se mudou, que vai ligar todos os dias, várias vezes ao dia, só para saber se continua tudo bem.

Escolher um espaço que se distinga pelas competências académicas, mas que também defenda a necessidade de fortes competências sociais é uma das chaves para o caminho que ele começa a trilhar sozinho. Escolher uma universidade que valorize a diversidade e multiculturalidade, o cidadão global, a responsabilidade ambiental e a responsabilidade ética é escolher uma universidade que se preocupa com a formação de cada estudante como profissional e como indivíduo. O voluntariado e a solidariedade são na Universidade Europeia mais do que uma motivação extracurricular: fazem parte do ADN do campus e todos os alunos serão bem-vindos.