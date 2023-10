Festa de Ofertas Amazon Prime: O evento exclusivo que oferece grandes marcas aos melhores preços

Sem dúvida, 2023 tem sido marcado pela subida generalizada dos preços e pelo aumento do custo de vida. Por isso, mais do que nunca, descontos são sempre bem-vindos especialmente em grandes marcas, com produtos de qualidade superior. Além do mais, a época festiva que já se avizinha, é uma das alturas do ano que mais impacta o orçamento das famílias.





A Festa de Ofertas Amazon Prime, que arranca a 9 de outubro, às 23h, e se prolonga até 11 de outubro, às 23h, é o evento de descontos Amazon mais esperado do ano. Durante 48 horas conte com preços baixos em produtos selecionados da Garmin, Cosori, Samsung, HP, Xiaomi, Asus, Dodot, Lenovo e Phillips, entre muitas outras marcas. Compre agora e economize.





Evento exclusivo para clientes Amazon Prime

No decorrer do evento, os clientes terão ainda acesso a novos descontos Amazon de última hora, numa vasta seleção de produtos, sem esquecer as várias opções de entrega rápidas e convenientes. A Festa de Ofertas Amazon Prime responde aos desejos e necessidades dos clientes Amazon Prime, independentemente da idade ou do género há algo para todos. Se ainda não é cliente Prime, pode aderir ou iniciar um teste gratuito e começar hoje a tirar o máximo partido das suas compras.



A Amazon tem ainda a partir de agora a possibilidade de fazer entregas ao fim-de-semana o que torna as compras dos clientes ainda mais cómodas.

Marque na agenda e prepare-se para a ocasião

Poupe com a ajuda das notificações de ofertas e saiba como se preparar melhor para os dias da Festa de Ofertas Amazon Prime com as seguintes sugestões:

Explore todas as opções de entrega: com uma subscrição Prime torne a sua vida mais fácil e disponha de entrega rápida e gratuita de milhões de artigos. Escolha a opção de entrega que melhor se adapta às suas necessidades durante a Festa de Ofertas Amazon Prime.

Configurar alertas de ofertas personalizadas: subscreva para receber notificações de alertas de ofertas relacionadas com pesquisas recentes na Amazon e artigos vistos recentemente. Quando a Festa de Ofertas Amazon Prime chegar, receberá notificações push a alertá-lo sobre os seus produtos preferidos.

"É muito importante para nós dar aos nossos clientes Prime a oportunidade de poupar, através do acesso a descontos em categorias essenciais, como moda, artigos para a casa e eletrónica. Além de todos os benefícios em ser cliente Prime, como Prime Video, Prime Gaming e Amazon Photos, os nossos clientes reconhecem ainda a importância de eventos como a Festa de Ofertas Amazon Prime, em que têm acesso exclusivo a oportunidades de desconto imperdíveis. E nunca esquecendo as entregas grátis em dois dias, benefícios essenciais para os nossos clientes Prime!", partilha Inês Ruvina, Portugal Expansion Senior manager.

Só para clientes Prime:

· Entregas em até dois dias · Entregas ao fim de semana

Amazon Prime: Vantagens

O Amazon Prime pretende ser um serviço de confiança que assegura as necessidades dos seus clientes, poupando-lhes tempo e dinheiro. Mais de 200 milhões de pessoas em todo o mundo já estão a aproveitar todos os benefícios do programa, incluindo as melhores compras e entretenimento. Faça as suas compras confortavelmente online e receba as suas encomendas de forma rápida e gratuita.





Em Portugal, os clientes Prime recebem envios em dois dias em milhões de produtos, têm acesso a um vasto catálogo de filmes e de séries premiadas com o Prime Video, armazenamento ilimitado de fotos com Amazon Photos, conteúdo gratuito para jogos com Prime Gaming, Prime Day e muito mais.





Desde 2021, os clientes portugueses podem fazer compras na amazon.es na sua língua materna, na qual encontram várias marcas nacionais como a Delta, Castelbel, Ambar, Renova, entre outras. O preço do Prime é de 49,90 euros por ano ou 4,99 euros por mês, e pode iniciar um teste gratuito de 30 dias.





Mime-se, surpreenda aqueles de quem mais gosta ou antecipe as compras de Natal. Descubra produtos feitos à sua medida e prepare o seu carrinho. Comece hoje mesmo a beneficiar de descontos incríveis.