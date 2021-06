Fazer compras sem sair de casa é agora mais fácil

A nova app e o novo site do Continente Online, lançados no 20º aniversário, procuraram dar resposta a novos desafios e novas formas de comprar. Em 2020, houve um aumento de 75% de adesão à plataforma, com muitas pessoas a experimentarem pela primeira vez, e uma heterogeneização do perfil de consumidor online. O objetivo é, obviamente, que todos tenham a experiência o mais facilitada possível, e por isso esta nova versão está totalmente remodelada no site, mas também adaptada a smartphones, com a app, para que possa fazer as compras em qualquer lado, sem estar no hipermercado.

E desengane-se se pensa que comprar online é sinónimo de uma longa espera! Comprar a partir do site ou da app também possibilita entregas no próprio dia, todos os dias (mesmo aos fins de semana!) das 8h às 23h, bem como levantamento click&go em mais de 150 lojas. Basta fazer as compras, selecionar a loja e aparecer à hora marcada, com o seu carrinho já cheio para levar!