Faça da ida às compras um dia bem passado

As melhores marcas, variada oferta gastronómica e um ambiente agradável. É isto que encontra no Vila do Conde Porto Fashion Outlet, que foi remodelado, estando um local de visita interessante para quem segue as tendências e gosta de ir às compras.

As melhores marcas à disposição dos amantes da moda

No Vila do Conde Porto Fashion Outlet existe uma variedade de marcas cada vez maior: Armani, Calvin Klein, Carolina Herrera, Bimba y Lola, Furla, Michael Kors, Polo Ralph Lauren, Adolfo Domínguez, Coach ou Purificacion Garcia são apenas algumas das marcas à disposição dos visitantes. A oferta desportiva também é extensa e diversa. Nike, Adidas, Asics, Puma, Under Armour ou Sergio Tachinni têm lojas no Centro, onde existe mais de 150 marcas. E sempre a preços imbatíveis, uma vez que os descontos destas marcas podem chegar até aos 80%.

No melhor dos Centros tem de haver o melhor da gastronomia

Um banho de lojas abre sempre o apetite. Para quem é “um bom garfo” encontra na nova Praça dos Sabores novas propostas, como a cozinha de autor do Vila 953. É um restaurante atual concebido para este centro e que, pelas mãos talentosas do chef Nuno Matos e da sua equipa, recria com inovação propostas tradicionais.

Entre a muita oferta gastronómica, destaque-se igualmente a TAVI, lendária confeitaria da Foz, ou a portuense Arcádia, com os seus bombons, línguas de gato de chocolate ou drageias de licor Bonjour, que prestam homenagem ao beautifully local.

No Vila do Conde Porto Fashion Outlet encontra a maior Guess do País; a maior Levi's da Ibéria; a única loja Lindt de Portugal; a única Boss Outlet do Norte do País e a única loja do Norte e a segunda do país da Karl Lagerfeld

A arte deixa o seu encanto

Nesta renovação nada foi deixado ao acaso. As cores, o ambiente e os detalhes foram pensados ao mais ínfimo pormenor para que a visita dos convidados (como no Vila do Conde Porto Fashion Outlet se gosta de chamar aos visitantes) ao Centro seja uma boa experiência. O melhor exemplo foi a aposta na arte, que pode ser apreciada nos seus corredores. É o caso da obra Memórias do Mar, composta por três instalações de arte, da autoria de Cristina Rodrigues, artista plástica portuguesa de renome internacional.

Como receber também é uma arte, os profissionais responsáveis pelo serviço de Welcome, presentes nos espaços de receção do Centro, têm formação em hotelaria, assegurando que nada falta aos convidados.