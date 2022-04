Estrela de cinema que é verdadeiramente estrela tem este telemóvel

Já alguma vez pensou o que seria se a sua vida se tornasse num filme? Quem seriam as personagens principais? Seria um drama, um filme de ação, de terror, uma aventura ou uma comédia? Bem, mais importante ainda, seria um filme ao mais puro estilo de Tarantino, Spielberg, Bong Joon-ho, Wes Anderson… ou Tim Burton? Com a nova série de smartphones topos de gama da Xiaomi, isto não é mera imaginação. Faça da sua vida um filme. Transforme a sua realidade em ficção. Quem sabe não é o próximo vencedor de um Óscar. (Só tem de dedicar algum tempo a aperfeiçoar a técnica, claro.) E esqueça os grandes budgets de Hollywood para produzir obras-primas, porque as “ferramentas” para produzir o seu filme cabem num bolso. Ora veja:

Série Xiaomi 12

Obras-primas na palma da mão Um estúdio de cinema nas nossas mãos, para dominar cada momento. Todos os momentos especiais, todos os detalhes – independentemente da luz ou do movimento –, ficam registados na perfeição com a nova Xiaomi 12 Series. Estes novos smartphones topo de gama dão acesso a um vanguardista estúdio de cinema e são um verdadeiro centro de entretenimento, com avanços significativos no algoritmo de inteligência artificial da Xiaomi, melhorada capacidade de processamento e uma experiência superior em todos os campos.



Xiaomi 12 Pro

8GB + 256 GB, a partir de €1049,99

12 GB + 256 GB, a partir de €1099,99

Xiaomi 12

8GB + 128 GB, a partir de €849,99

8 GB + 256 GB, a partir de €899,99

Xiaomi 12X

8 GB + 256 GB, a partir de €699,99

Cenas dignas de filme

Em qualquer cenário, sob condições de iluminação desafiantes ou com objetos em movimento, os novos Xiaomi 12 Series permitem gravar imagens de qualidade de estúdio. Todos os modelos desta nova série de topos de gama têm à disposição um conjunto de câmaras triplas de qualidade profissional para filmagens versáteis – incluindo uma câmara principal grande-angular de 50MP comum aos três modelos – e com capacidades de gravação em 8K.

O destaque vai, claro, para o modelo superior desta gama, o Xiaomi 12 Pro, que não tem uma, mas sim três avançadas câmaras de 50MP e ainda um sensor principal Sony que permite captar grandes quantidades de luz, velocidades de focagem mais rápida e mais precisão de cor. Portanto, já sabemos qual é a escolha certa para os superamantes da fotografia e vídeo.





Xiaomi 12 Pro

Câmara Tripla de 50MP (grande-angular, ultra grande-angular e telemacro)

Sensor principal Sony IMX707

Câmara selfie de 32MP



Xiaomi 12 e Xiaomi 12X

Câmara principal grande-angular de 50MP

Câmara ultra grande-angular de 13MP

Câmara telemacro de 5MP

Câmara selfie de 32MP

Além das câmaras impressionantes, há várias tecnologias incorporadas nesta nova série Xiaomi que elevam a qualidade de imagem a outro nível. Tanto o Xiaomi 12 Pro como o Xiaomi 12 contam com o modo Xiaomi ProFocus que, com o avançado algoritmo de inteligência artificial, consegue identificar e rastrear os objetos ou mesmo os olhos da personagem principal – o que significa que, mesmo em movimento, não há margem para filmagens desfocadas ou com manchas.

Mas há mais... O Modo Vídeo Ultra Noturno utiliza algoritmos Xiaomi para gravar vídeos em situações de extrema baixa luminosidade (resultado: imagens mais claras do que nunca) e o Cinema IA de um clique – disponível nos três modelos – oferece inúmeras opções criativas para a edição de vídeo. Falamos de Mundo Paralelo, Time Freeze Video, modos de Zoom Mágico...

Estúdios de cinema portáteis com design icónico

Baterias mais finas de alta capacidade, um espaço mais estreito no topo que poupa área preciosa dentro do aparelho e visores envoltos em estruturas suaves e curvas para um ajuste perfeito permitem transportar os três modelos da nova série Xiaomi, confortavelmente, na palma da mão.

Os três dispositivos desta série oferecem uma visualização vívida com AMOLED Dot Display – classificação A+ pela DisplayMate – e com suporte TrueColor. Os ecrãs suportam também Dolby Vision, a tecnologia de imagem líder da indústria, que dá vida ao conteúdo com cores e detalhes vibrantes, e HDR 10+. E não tenha grandes problemas em transportar qualquer um dos modelos desta série para todo o lado, porque o visor está bem protegido com Corning Gorilla Glass Victus, resistente a riscos. Tudo para garantir a sua paz de espírito!

Para aqueles que utilizam o smartphone em modo constante ou com sessões mais prolongadas, deixamos mais uma sugestão: talvez queira dar uma dupla vista de olhos ao Xiaomi 12 Pro, em caso de dúvida, já que é certificado com SGS Eye Care Display, o que garante a proteção da saúde visual a longo prazo.

Experiência áudio imersiva

Filme que é filme de qualidade tem de ser acompanhado de um som fenomenal. Todos sabemos que é parte integral do sucesso e meio caminho andado para a desejada estatueta dos Óscares. A Xiaomi 12 Series conta com SOUND BY Harmon Kardon, alimentada pelo Dolby Atmos, que proporciona som espacial com riqueza de detalhes, clareza e realismo em todo o entretenimento. No Xiaomi 12 Pro tem à disposição quatro colunas – dois tweeters e dois woofers – que fornecem detalhes claros e que cobrem uma espantosa gama de som. Enquanto os Xiaomi 12 e Xiaomi 12X garantem som estéreo equilibrado, ideal para jogos e vídeos imersivos.

Processadores de alto desempenho

O hardware impressionante e a tecnologia de inteligência artificial Xiaomi pedem um desempenho de topo e, claro, a nova série não desaponta nesse sentido. A experiência é maximizada com os processadores mobile avançados da Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 1 para o Xiaomi 12 Pro e Xiaomi 12, que aumenta a capacidade gráfica GPU em 30% e a eficiência energética em 25% se compararmos com a geração anterior, e processador topo de gama 5G Snapdragon 870 no Xiaomi 12X.

Pode esperar velocidades excecionais de carregamento e transferência de dados em qualquer um dos modelos desta série, graças ao UFS 3.1, além de velocidades de memória até 6400 Mbps. Os três modelos contam também com um sistema de arrefecimento de alto desempenho, que é reforçado por uma grande câmara de valor e várias capas de grafite.

Carregamentos de última geração

Só nos faltava falar da bateria... Que também não fica nada aquém do ultranecessário para garantir as experiências cinematográficas e de entretenimento de topo desta Xiaomi 12 Series durante todo o dia. Sim, leu bem. Durante todo o dia! O Xiaomi 12 Pro conta com uma velocidade de carregamento de 120W Xiaomi HyperCharge – o que nos dá uma bateria totalmente carregada em apenas 18 minutos com o modo Boost. Já os modelos Xiaomi 12 e Xiaomi 12X suportam carregamento turbo com fios de 67W, sem fios de 50W e carregamento reverso de 10W.



Tanto o Xiaomi 12 Pro como o Xiaomi 12 beneficiam do Xiaomi AdaptiveCharge, um algoritmo de carregamento inteligente que aprende e se adapta aos hábitos de carregamento do utilizador, o que prolonga a vida útil da bateria.

Bónus: YouTube Premium gratuito

Na compra da Xiaomi 12 Series, a empresa líder mundial em smartphones oferece até três meses de YouTube Premium gratuitamente, que lhe dá acesso ilimitado e sem anúncios ao melhor conteúdo – mais de 80 milhões de canções oficiais, atuações ao vivo, capas e remixes.

Esta nova série de smartphones Xiaomi está disponível em três cores: cinzento, azul e violeta. Saiba tudo sobre a Xiaomi 12 Series, aqui.