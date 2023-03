Estes são os cinco melhores vinhos para oferecer no Dia do Pai

Embora o Dia do Pai seja todos os dias, a verdade é que a 19 de março celebramos com toda a pompa os homens das nossas vidas. Se ainda se está a debater relativamente ao que vai oferecer ao seu super-herói ou simplesmente não faz ideia, então este artigo é para si. E não, não necessita de pedir ajuda, correr para o centro comercial mais próximo ou de pesquisar em dezenas de lojas online, porque a solução está à sua espera nas prateleiras da Mercadona. E são várias.

É na garrafeira da Mercadona que vai encontrar uma vasta seleção de vinhos portugueses das mais variadas regiões do país, ideais para degustar no dia 19 e durante o ano inteiro.

Porque o melhor pai do mundo merece o melhor do mundo, a Mercadona sugere cinco vinhos de qualidade superior e a preço muito convidativo, que tem mesmo de acrescentar à lista de compras – e atenção… não deixe para a última da hora!

1. Conde Moreira Tinto

Abra alas para o conde! Em tons profundos de rubi, este majestoso vinho jovem e muito rico, proveniente da região do Douro, destaca-se pelos aromas de frutos vermelhos e especiarias equilibrados e um toque amadeirado e notas de baunilha. É um vinho doce, suave e fresco, com notas persistentes de frutos maduros e acidez equilibrada e um final de boca marcante.

Sugestão : no Dia do Pai, sirva a acompanhar uma refeição tipicamente portuguesa, como carne grelhada, peixes gordos, fumeiro e queijos curados. Acredite, é um autêntico prazer.

2. Maria Gancha Monocasta Syrah

Do Norte passamos para o melhor que o Sul tem para oferecer. O Maria Gancha é uma novidade que chega mesmo a tempo deste dia especial. Trata-se de um vinho monocasta produzido pela Adega Cooperativa de Borba, na região do Alentejo. Ora, todos sabemos que quando se trata de bom vinho, o Alentejo jamais desilude. Encorpado e dono de uma cor extremamente elegante, aromas a frutos negros e chocolate, apresenta ainda um sabor macio a fruta madura e uma untuosidade tostada. Tem um final de boca forte e suntuoso.



Sugestão : excelente para acompanhar com queijos curados, enchidos, alheiras e carnes vermelhas grelhadas.

3. Conde Moreira Branco



O Conde Moreira Branco é outro membro da realeza vinícola nacional perfeito para presentear o "rei" lá de casa. É um vinho "fresquinho" e muito especial, produzido nos vales do Douro, a partir de uvas provenientes de vinhas com mais de 20 anos.



Apresenta uma cor palha, olfato muito fresco e frutado e é rico em notas de fruta fresca como o alperce, a pera e frutos tropicais. É um vinho jovem com um paladar suave, frutado e muito saboroso.



Sugestão : excecionalmente versátil, pode ser servido como aperitivo em jantaradas com a família e amigos, ou como acompanhamento de pratos de peixe e marisco, pizzas, massas e cozinha oriental. Pelo sim pelo não é melhor ter sempre pelo menos uma garrafa à mão.

4. Castelo de Moinhos Loureiro

Produzido e engarrafado pela Adega Cooperativa de Ponte de Lima, com um aroma cítrico e floral e paladar seco, o Castelo de Moinhos Loureiro verde prova que, quando se trata de bom vinho, no Norte há mais do que o Douro.

Sugestão : casa bem com aperitivos, peixes, bacalhau, todos os tipos de carne, massas, saladas e sobremesas. Harmonioso, elegante, leve e simultaneamente intenso… Os pais vão adorar. Consuma bem fresco, entre os 8 e os 10°. Tchim-tchim.





5. Vinho do Porto Tawny

Doces e muito suaves. Não há mesmo como falhar. Ideais para fechar a refeição, os vinhos do Porto Tawny Almeida Dias são sempre uma escolha segura e de requinte para um pai que merece apenas o melhor. Produzidos pela C. da Silva (Vinhos) SA, estagiam em barricas de madeira que lhes conferem uma cor de tinto aloirado e aromas a frutos secos.



Sugestão : verdadeiramente irresistível, acompanha perfeitamente com doces e gelados à base de caramelo e baunilha ou se preferir como digestivo. Para saborear com muita calma.

Com esta seleção de néctares de norte a sul do País – tintos, verdes ou brancos –, sabemos que vai certamente encontrar o presente ideal na garrafeira da Mercadona. Selecione o seu vinho de eleição, erga o copo e faça um brinde ao melhor pai do mundo! E não se esqueça: seja responsável. Beba com moderação.