Destinos de férias, planos de verão, escapadinhas de fim de semana. As sugestões estão por todo o lado, mas há vários problemas que se levantam: primeiro, não é fácil encontrar estadias a preços convidativos com tão pouca antecedência; depois, nem sempre há orçamento e, por último, a vontade de descansar sobrepõe-se à vontade de viagens intermináveis das quais volta mais cansado do que quando partiu.

Ainda assim, o tédio entra como convidado inesperado nos planos, toda a família cede às tecnologias e já só pensam em ilhas paradisíacas de água cristalina e sol a brilhar. Neste momento já precisa de um copo de água para acordar? Splash! Há um parque aquático onde pode acordar do sonho para um dia bem divertido, para toda a família.

Falamos-lhe do Splash Seixal, um espaço de diversão aquática com atrações para toda a família, cheio de adrenalina. Na terceira edição, o espaço tem mais novidades, reforçando a fórmula de sucesso.

O foco está, claro, nos mais novos. Com atrações como slides aquáticos, trampolins, insufláveis e uma novidade absoluta: o HOP, um insuflável de obstáculos que vai desafiar os mais corajosos! Para quem quer apenas ir a banhos, uma piscina de 450 m2 permite aos adultos relaxar enquanto as crianças se aventuram. Há ainda piscinas com gaivotas, com bolas e chuveiros, com objetos insufláveis… Difícil mesmo é não arranjar motivos para voltar ao Splash Seixal.

O espaço não se limita, contudo, às diversões. O objetivo é dar uma experiência completa aos visitantes, no maior conforto e sem preocupações. São disponibilizadas várias áreas lounge onde podem aproveitar as sombras e descansar. Há, também, várias bancas de street food, em que podem recarregar baterias entre atividades. Para os adeptos da marmita, aqui podem trazer comida de casa!

Os horários do Splash Seixal são alargados (das dez da manhã às oito da noite), os preços para adultos estão entre os 7€ e os 11€, e o espaço fica aberto até dia 1 de setembro. São tantas boas razões que o fim do verão se vai resumir a uma palavra: Splash!