Este top de produtos gourmet prova que o Natal pode ser premium… sem gastar muito

Na época em que as mesas se enchem de memórias, reencontros e receitas que passam de geração em geração, há algo que nunca muda: a vontade de surpreender - sem pagar mais por isso. Este Natal, a ALDI volta a elevar a fasquia com a sua gama sazonal GOURMET FINEST CUISINE®, uma seleção pensada para quem procura sabores diferentes, modernos e sofisticados, mas continua a querer o preço mais baixo.

ALDI eleva fasquia com gama sazonal para surpreender sem gastar muito neste Natal.
15 dezembro 2025 10:07

Numa altura em que os consumidores valorizam mais do que nunca o equilíbrio entre qualidade e orçamento, a ALDI reforça o seu compromisso enquanto retalhista inovadora, próxima e atenta às necessidades reais das famílias. O resultado é uma proposta premium acessível, pensada para transformar qualquer refeição festiva numa experiência memorável - sem preparações complexas e com o melhor value for Money.

Sofisticação acessível: uma mesa natalícia completa, sem esforço


A gama GOURMET FINEST CUISINE® reúne o melhor da tradição natalícia com um toque contemporâneo, oferecendo queijos, charcutaria, opções de pratos principais prontos a finalizar e sobremesas irresistíveis. Uma seleção exclusiva que convida à criatividade e que privilegia, sempre que possível, a produção nacional - tudo sem abdicar da variedade de sabores que torna esta época tão especial.

Para famílias que gostam de receber sem perder horas na cozinha, esta oferta sazonal é um verdadeiro aliado: basta abrir, montar e servir. O resultado? Uma mesa digna de festa, onde a qualidade se junta à  conveniência – e onde a excelência continua ao alcance de todos.

Produtos em destaque para o Natal e época festiva


Queijos que abrem o apetite

As tábuas de queijos são um clássico das festas, e este ano ganham novos protagonistas. O (4,49 €) destaca-se pela cremosidade e notas vínicas, ideal para ocasiões especiais. Para quem prefere perfis mais tradicionais, o (2,79 €) é uma escolha segura e saborosa. Pode ainda viajar até Itália com as (2,99 €) e explorar opções diferenciadoras como o (2,99 €), perfeitos para snacks ou tábuas mais ousadas.

Queijo de Seia: combinação de vaca, ovelha e cabra
Queijo de ovelha com trufa, ideal para desfrutar este Natal
Queijo vintage cheddar, especialidade inglesa com 16 meses de cura
Queijo Red Leicester, especialidade inglesa da Gourmet Finest Cuisine
Charcutaria premium ao estilo ibérico

Nesta quadra, a marca reforça também o destaque dado aos produtos regionais. Entre os imperdíveis está o (2,19 €) e o (2,19 €), ideais para partilhar. Para quem procura algo mais especial, a (4,39 €) serve entradas de impacto. E para elevar qualquer petisco, o  (2,39 €) trazem intensidade e sofisticação, perfeitos com pão rústico.

Paleta de porco preto 50% de raça ibérica, com cura mínima de 14 meses
Lombo ibérico curado e seco ao ar da marca Gourmet Finest Cuisine
Porchetta cozida e assada, produto sem glúten de 100g
ALDI eleva fasquia com gama sazonal de mortadella com pistachos e trufa
Pratos principais com assinatura moderna

A gama sazonal surpreende também nas refeições principais, reinventando sabores festivos com um toque contemporâneo. A (4,29 €), com massa de tinta de choco e queijo de cabra, é uma opção rápida e sofisticada.

Para os amantes de trufa, a ALDI apresenta três variedades de  (1,99 €) - Tagliollini, Girasoli Parmiggiano & Trufa e Girasoli com Cogumelos e Trufa - ideais para quem quer um jantar gourmet em minutos.

Tagliolini fresco com trufa, que recorda os sabores de Itália
Girasoli com Parmigiano Reggiano e trufa negra: especialidade italiana para um Natal gourmet
Girasoli com setas e trufa negra: especialidade italiana da ALDI
Juntam-se ainda os (2,49 €), versáteis e reconfortantes e as (3,99 €), perfeitas para dar um toque natalício ao prato.

Gnocchi com batata doce roxa, uma opção irresistível
Gnocchi com trufa, um produto especial da Itália para uma refeição gourmet
Gnocchi Special com abóbora, produzido em Itália
Sobremesas que fecham a refeição com brilho

Nenhum Natal está completo sem doces, e aqui a oferta é vasta. A (1,99 €), disponível em diferentes sabores, como café, cacau e natural, convida a harmonizações criativas. Já as (1,49 €) equilibram intensidade e frescura.

Panna cotta de cacau e avelã do ALDI para adoçar este Natal
Panna Cotta Natural Special: opção gourmet e acessível para o Natal
Panna Cotta de pistácio, uma sugestão diferenciadora para as sobremesas da época festiva
Os clássicos também marcam presença, com destaque para o  (2,99 €), o (1,49 €) ou os (5,79 €), tentações irresistíveis.

Bolo de lava gourmet, uma seleção de sabores sofisticados para surpreender
Para completar a mesa, encontra ainda disponíveis os doces icónicos da quadra: (3,99 €), (1,59 €), o (8,49 €) e o (7,99 €).

Macarons gourmet de framboesa, groselha, laranja, limão, maçã e baunilha de morango
Macarons Gourmet Finest Cuisine: chocolate, pistácio, praliné, baunilha, caramelo salgado e café
Um Natal mais saboroso e inteligente


Este ano, o Natal pode ser sinónimo de momentos especiais ao alcance de todos. Com a gama GOURMET FINEST CUISINE®, a ALDI prova que é possível celebrar com qualidade, variedade e sabor, sem comprometer o orçamento familiar.

Uma proposta moderna, prática e alinhada com as tendências que guiam as escolhas dos consumidores, que oferece  produtos de excelência ao melhor preço - tudo bem perto de casa.