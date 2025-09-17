Sábado – Pense por si

Este sábado há música, tecnologia e sustentabilidade no Restelo (e é grátis)

Se ainda não tem planos para o próximo sábado, dia 20 de setembro, o Estádio do Restelo é o destino certo: a segunda edição do Festival ODE – FOR A STATE OF GOOD promete uma tarde de concertos, experiências tecnológicas e atividades sustentáveis, tudo com entrada gratuita.

17 setembro 2025 11:19

Depois de uma estreia em Oeiras no ano passado, o ruma agora a Lisboa, instalando-se no Restelo para celebrar o “lado bom da vida”. Das 16h00 às 22h00, o recinto enche-se de música, tecnologia, sustentabilidade e experiências pensadas para todas as idades. A entrada é livre, condicionada à capacidade do recinto.

No cartaz musical, destacam-se Áurea, o DJ Wilson Honrado e o artista Rony Fuego, garantindo uma tarde de energia e boa disposição. Mas o Festival ODE – FOR A STATE OF GOOD é mais do que concertos: é também um espaço de convívio, food trucks, atividades que cruzam inovação com consciência ambiental e ainda o stand da LG, recheado de tecnologia.

Música que aquece o Restelo

16h30 – DJ Wilson Honrado abre o palco com a sua seleção musical

18h00 – Rony Fuego traz os seus ritmos quentes e promete pôr o público a dançar

20h30 – Áurea sobe ao palco para encerrar o dia com um concerto especial

“O Life’s Good é a forma de ser e estar que nos desafia a sair da nossa zona de conforto e encarar os desafios do dia-a-dia com otimismo e uma atitude positiva. Este é o mote deste evento e que, como não podia deixar de ser, vai estar presente no nosso stand e na programação com atividades de grande interação com públicos de todas as idades”, explica Hugo Jorge, diretor de Marketing da LG Portugal.

Tecnologia para experimentar

No stand da LG, inovação e entretenimento andam de mãos dadas. Neste espaço, os visitantes vão poder experimentar o simulador racing, com monitor ultrawide LG para acelerar como num circuito real, e conhecer as novidades tecnológicas da marca, incluindo tvs LG, o frigorífico InstaView e a nova gama de colunas Xboom by will.i.am. Poderão ainda assistir ao showcooking de bolachas, biscoitos e brigadeiros na LG Kitchen e criar os seus próprios s'mores. Quem passar pelo stand será convidado a participar na divertida Ride & Refresh, em que pedalar dá direito a um smoothie, e terá a oportunidade de personalizar a sua tote bag e assistir à personalização de tote bags Lif's Good pelo artista Samba.

Durante o festival, a LG terá também uma equipa a capturar fotografias especiais, com impressão instantânea, para poder levar para casa, uma forma de encorajar toda a gente a preservar uma memória intangível do Festival ODE – FOR A STATE OF GOOD com a LG.

Entre os destaques do stand LG:

Simulador Racing com monitor ultrawide para acelerar como num circuito real.

Radio Optimism, a nova rádio digital da LG que espalha mensagens positivas através da música.

Showcooking de cookies e a divertida Ride & Refresh, em que pedalar dá direito a um smoothie.

Personalização de tote bags Life’s Good pelo artista Samba.

Exposição de novidades tecnológicas, incluindo tvs LG, o frigorífico InstaView e a nova gama de colunas Xboom by will.i.am.

Sustentabilidade em primeiro plano

Na Praça da Sustentabilidade, a ERP Portugal e a Novo Verde apresentam ativações interativas para sensibilizar os visitantes sobre o correto encaminhamento de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), pilhas e baterias (RB) e resíduos de embalagens.

“É com um enorme entusiasmo que voltamos a colaborar com a LG nesta segunda edição do Festival ODE. A nossa duradoura parceria tem sido crucial para a educação da população para um futuro mais sustentável, que é uma das nossas principais missões”, afirma Ricardo Neto, presidente da Novo Verde e ERP Portugal.

Uma filosofia que contagia

A ideia do festival nasce da filosofia Life’s Good, que a LG tem vindo a promover em várias frentes. Exemplo disso é a Radio Optimism, lançada este ano para criar ligações humanas mais significativas através da música. Como sublinha Kim Hyo-eun, head da Brand Management Division da LG: “Com a evolução tecnológica, as ligações humanas significativas tornam-se cada vez mais vitais para enriquecer as nossas vidas. A LG dá assim continuidade ao compromisso de trazer mais otimismo à vida quotidiana dos consumidores, mantendo-se fiel à duradoura promessa da marca: Life's Good.”

Um sábado de boas razões para sair de casa

Com concertos gratuitos de artistas nacionais, ativações tecnológicas inovadoras, iniciativas de sustentabilidade e muitas opções de street food, o promete transformar o Restelo num verdadeiro espaço de celebração.

Se procura um programa diferente para este fim de semana, este é daqueles eventos que não vai querer perder.

Cartaz da 2ª Edição do Festival ODE da LG
Cartaz da 2ª Edição do Festival ODE da LG

