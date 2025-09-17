Este sábado há música, tecnologia e sustentabilidade no Restelo (e é grátis)

Música que aquece o Restelo

16h30 – DJ Wilson Honrado abre o palco com a sua seleção musical

18h00 – Rony Fuego traz os seus ritmos quentes e promete pôr o público a dançar

20h30 – Áurea sobe ao palco para encerrar o dia com um concerto especial

“O Life’s Good é a forma de ser e estar que nos desafia a sair da nossa zona de conforto e encarar os desafios do dia-a-dia com otimismo e uma atitude positiva. Este é o mote deste evento e que, como não podia deixar de ser, vai estar presente no nosso stand e na programação com atividades de grande interação com públicos de todas as idades”, explica Hugo Jorge, diretor de Marketing da LG Portugal.

Tecnologia para experimentar

No stand da LG, inovação e entretenimento andam de mãos dadas. Neste espaço, os visitantes vão poder experimentar o simulador racing, com monitor ultrawide LG para acelerar como num circuito real, e conhecer as novidades tecnológicas da marca, incluindo tvs LG, o frigorífico InstaView e a nova gama de colunas Xboom by will.i.am. Poderão ainda assistir ao showcooking de bolachas, biscoitos e brigadeiros na LG Kitchen e criar os seus próprios s'mores. Quem passar pelo stand será convidado a participar na divertida Ride & Refresh, em que pedalar dá direito a um smoothie, e terá a oportunidade de personalizar a sua tote bag e assistir à personalização de tote bags Lif's Good pelo artista Samba.

Durante o festival, a LG terá também uma equipa a capturar fotografias especiais, com impressão instantânea, para poder levar para casa, uma forma de encorajar toda a gente a preservar uma memória intangível do Festival ODE – FOR A STATE OF GOOD com a LG.

Entre os destaques do stand LG:

Simulador Racing com monitor ultrawide para acelerar como num circuito real.

Radio Optimism, a nova rádio digital da LG que espalha mensagens positivas através da música.

Showcooking de cookies e a divertida Ride & Refresh, em que pedalar dá direito a um smoothie.

Personalização de tote bags Life’s Good pelo artista Samba.

Exposição de novidades tecnológicas, incluindo tvs LG, o frigorífico InstaView e a nova gama de colunas Xboom by will.i.am.